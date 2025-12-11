Hà Nội

5 người đẹp tạm dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025

Giải trí

5 người đẹp tạm dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025

Các đại diện: Mỹ, Indonesia, Campuchia, Colombia và Ukraine tạm dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss Charm)
Đại diện Mỹ - Kaylyn Slevin đang là thí sinh có lượng bình chọn nhiều nhất ở Miss Charm 2025. Cô năm nay 24 tuổi, cao 1m68, có số đo ba vòng 82-59-84cm.
Kaylyn chia sẻ, cô bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 8 tuổi.
Rinanda Aprillya Maharani - đại diện Indonesia cũng là 1 trong 5 người đẹp tạm dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025. Cô năm nay 23 tuổi, cao 1m7, có số đo ba vòng 79-62-92cm.
Rinanda yêu thích khám phá vùng cao nguyên, ghé thăm các làng ven biển và tìm hiểu những truyền thống cổ xưa. Đối với người đẹp, du lịch là một cách để kết nối, học hỏi và phát triển.
Det Sreyneat - đại diện Campuchia năm nay 24 tuổi, cao 1m68, có số đo ba vòng 80-64-92cm.
Det Sreyneat là diễn viên, người mẫu, vũ công. Cô đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Phnom Penh International University.
Mariia Jose Chacon Montano - đại diện Colombia năm nay 24 tuổi, cao 1m67, có số đo ba vòng 84-60-100cm.
Người đẹp đang là sinh viên ngành Luật tại Đại học Pontificia Universidad Javeriana. Mariia hy vọng được làm việc với các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và bước chân vào thế giới thời trang. Người đẹp thích khám phá các nền văn hóa.
Kateryna Bilyk - đại diện Ukraine năm nay 29 tuổi, cao 1m76, có số đo ba vòng 88-66-95cm. Cô là người mẫu, diễn viên. Kateryna từng đoạt danh hiệu Miss Princess Ukraine 2020. Hiện tại, cô là 1 trong 5 người đẹp dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025. Ban tổ chức cho biết, thí sinh giành chiến thắng giải thưởng này sẽ vào top 10 chung cuộc. Chung kết Miss Charm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 12/12.
