Dữ liệu mới nhất của Consumer Reports cho thấy nhiều biến động trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu ôtô tốt nhất năm 2026 với khoảng cách lớn giữa các hãng xe.

Video: Những thương hiệu xe hơi kém tin cậy nhất năm 2026.

Mới đây, tạp chí Consumer Reports (CR) đã công bố bảng xếp hạng các thương hiệu ôtô tốt nhất năm 2026. Bảng xếp hạng này phản ánh chất lượng tổng thể của từng thương hiệu, dựa trên điểm trung bình của các mẫu xe mới. Điểm số được tổng hợp từ kết quả lái thử trên đường trường của CR, đánh giá an toàn, độ tin cậy dự đoán và mức độ hài lòng của chủ sở hữu.

Khu vực đầu bảng của top 10 trông giống bãi đỗ xe của một công ty công nghệ Nhật Bản với vài ngoại lệ đáng chú ý. Subaru - thương hiệu không quá nổi ở Việt Nam - giành ngôi quán quân chung cuộc năm thứ 2 liên tiếp, theo sau là BMW, Porsche, Honda, Toyota, Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura và Tesla.

Consumer Reports xếp hạng thương hiệu ôtô tốt nhất năm 2026.

Trong khi đó, chỉ có một thương hiệu Mỹ lâu đời lọt vào top 10 của CR. Ngoài ra, còn một thương hiệu Mỹ nữa xuất hiện trong danh sách nhưng không thể xếp vào nhóm “lão làng”.

Trong số các nhà sản xuất lớn đến từ thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ, Lincoln là cái tên duy nhất có lý do để ăn mừng khi vươn lên vị trí thứ 7 sau cú nhảy ngoạn mục 17 bậc nhờ độ tin cậy được cải thiện rõ rệt. Điều đó cho thấy những chiếc xe hạng sang của Ford đang đi đúng hướng ngay cả khi các mẫu xe phổ thông của cùng tập đoàn vẫn liên tục dính các đợt triệu hồi.

Top 10 thương hiệu ôtô tốt nhất năm 2026 - Subaru dẫn đầu.

Ngoài màn lột xác bất ngờ của Lincoln, bức tranh chung lại khá ảm đạm. Dựa trên các bài thử nghiệm, điểm đáng tin cậy dự đoán và mức độ hài lòng của chủ sở hữu 380.000 phương tiện được khảo sát, nhiều thương hiệu Mỹ đang tụt sâu.

Cadillac đứng thứ 17, Chevrolet rơi xuống thứ 24, còn GMC và Jeep nằm tận đáy bảng, gần như “tranh nhau” vị trí tệ nhất. Jeep xếp cuối bảng năm thứ 3 liên tiếp, chỉ hơn kém GMC nhờ… Land Rover vốn nổi tiếng là “đáng tin cậy theo cách không đáng tin”. Dodge cũng không khá hơn là bao.

10 thương hiệu ô tô tốt nhất năm 2026.

Không chỉ các thương hiệu Mỹ truyền thống mà những gương mặt non trẻ như Rivian cũng gặp khó. Thương hiệu xe điện mới thành lập được vài năm nay tiếp tục bị xếp ở gần cuối bảng, chỉ nhỉnh hơn Alfa Romeo đúng một bậc.

Điểm sáng bất ngờ là Tesla. Đi ngược xu hướng chung, Tesla leo từ hạng 18 lên hạng 10 - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của hãng. Điều đó đồng nghĩa với việc Tesla đã vượt qua Mini, Kia, Nissan, Mazda, Genesis và Audi về độ đáng tin cậy.

CR cũng công bố một bảng xếp hạng riêng chỉ dựa trên độ tin cậy dự đoán, được tổng hợp từ khảo sát của hàng trăm nghìn thành viên về các vấn đề họ gặp phải khi sử dụng xe. Ở bảng này, thứ hạng có nhiều thay đổi.

Dù Subaru dẫn đầu bảng tổng sắp, Toyota lại đứng số một về độ đáng tin cậy dự đoán, tiếp theo là Subaru, Lexus và Honda. BMW và Buick cũng lọt top 10 về độ tin cậy dù thường không được công chúng gắn với hình ảnh bền bỉ. Lincoln - thương hiệu lọt top 10 trong bảng tổng sắp - lại chỉ đứng thứ 20 ở bảng độ tin cậy dự đoán.

Top 10 thương hiệu có độ đáng tin cậy dự đoán cao nhất năm 2026.

Ở các vị trí khác, Nissan và Acura đều vào top 10 về độ tin cậy dự đoán, dù điểm tổng thể thấp hơn. Kia cũng góp mặt trong khi Tesla xếp thứ 9.

Ở đáy bảng, Ram, Rivian, Jeep và GMC chiếm các vị trí cuối, trong đó Rivian xếp chót. Đây là dấu hiệu cho thấy những cơn đau tăng trưởng vẫn rất rõ rệt với các hãng xe điện mới.

CR cũng nhấn mạnh khoảng cách ngày càng lớn về độ tin cậy giữa các hệ truyền động điện hóa. Xe hybrid như Toyota RAV4 Hybrid vẫn là chuẩn mực vàng khi số lượng sự cố ít hơn 15% so với xe xăng. Trong khi đó, xe thuần điện (EV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) lại gặp nhiều vấn đề hơn tới 80%.

“Với rất nhiều mẫu điện và PHEV mới ra mắt, cùng việc công nghệ này vẫn còn tương đối mới, những khó khăn ban đầu là điều khó tránh”, ông Jake Fisher, Giám đốc cấp cao phụ trách thử nghiệm ô tô của CR, cho biết. “Tuy nhiên, khảo sát của chúng tôi cho thấy một số mẫu xe thuần điện đang cải thiện dần theo thời gian sử dụng và đã có những mẫu xe đáng tin cậy”.

Thương hiệu xe Hàn Quốc nhìn chung đạt điểm tốt với các mẫu xe hybrid và ô tô điện, nhưng Sonata Hybrid lại dưới mức trung bình.

Dù vậy, độ tin cậy vẫn không đồng đều giữa các mẫu xe điện hóa, thậm chí ngay cả trong cùng một thương hiệu. Một số hãng có cả “điểm sáng lẫn điểm tối”. chẳng hạn như Hyundai. Thương hiệu Hàn Quốc này nhìn chung đạt điểm tốt với các mẫu xe hybrid và ô tô điện, nhưng Sonata Hybrid lại dưới mức trung bình. Toyota và Lexus vẫn là những cái tên nổi bật trong khi nhiều mẫu xe PHEV mới của các hãng khác tiếp tục gặp trục trặc.

Tóm lại, hệ thống càng đơn giản thì càng ít rắc rối. Xe hybrid tránh được sự phức tạp của việc cắm sạc và sử dụng nhiều linh kiện đã quen thuộc nên có độ đáng tin cậy vượt trội.