Mai Ngô khoe vẻ gợi cảm sắc sảo khi nhập cuộc Miss Charm 2025

Trong buổi trao sash ở Miss Charm 2025, đại diện Việt Nam Mai Ngô diện đầm đuôi cá tông đỏ tôn lên đường cong hình thể quyến rũ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mai Ngô cùng 38 thí sinh khác của cuộc thi Miss Charm 2025 vừa nhận sash tại Việt Nam. Trong sự kiện, đại diện Việt Nam nổi bật với đầm cúp ngực tông đỏ, được thiết kế theo phom đuôi cá với độ phồng lớn ở chân váy. Ảnh: Miss Charm.
Mai Ngô trang điểm nhấn vào đôi mắt, môi, chọn kiểu tóc dài. Ảnh: Miss Charm.
Mai Ngô cho biết, bạn cùng phòng của cô là hai đại diện: Australia và Indonesia. Ảnh: Miss Charm.
Bà Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm chia sẻ trên VOV, Mai Ngô đã xin phép tham gia buổi livestream ít ngày trước và được ban tổ chức đồng ý vì không ảnh hưởng đến lịch trình ở cuộc thi. Ảnh: FB Mai Ngô.
Bà Thúy Nga nói thêm, ngày 27 và 28/11 dành cho việc đón tiếp thí sinh. Ngày 30/11 các hoạt động chính thức mới diễn ra, bắt đầu chấm điểm thí sinh. Vì thế, việc của Mai Ngô cũng như việc thí sinh đến muộn đều không ảnh hưởng kết quả. Ảnh: FB Mai Ngô.
Chia sẻ trên Người Lao Động, Mai Ngô cho biết, hành trang mà Mai Ngô mang đến đấu trường Miss Charm 2025 là 3 clip giới thiệu về cảnh đẹp đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam. Ảnh: FB Mai Ngô.
Mai Ngô cho biết thêm, cô có 14 năm làm người mẫu, 10 năm thi cử thử vận may trên đấu trường nhan sắc. Ảnh: FB Mai Ngô.
Mai Ngô cho rằng hiện tại, cô bản lĩnh, tự tin, trưởng thành. Ảnh: FB Mai Ngô.
Bán kết Miss Charm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 9/12. Chung kết cuộc thi được tổ chức ngày 12/12 tại TP HCM. Ảnh: FB Mai Ngô.
Thu Cúc (tổng hợp)
GALLERY MỚI NHẤT