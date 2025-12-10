Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thí sinh Miss Charm 2025 khoe dáng gợi cảm ở bán kết

Giải trí

Thí sinh Miss Charm 2025 khoe dáng gợi cảm ở bán kết

Á hậu Mai Ngô (đại diện Việt Nam) cùng các mỹ nhân đến từ Venezuela, Hà Lan, Đức, Puerto Rico tự tin trình diễn áo tắm trong bán kết Miss Charm 2025.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss Charm)
Á hậu Mai Ngô khoe vóc dáng săn chắc trong bán kết Miss Charm 2025. Đại diện Việt Nam cao 1m74, có số đo ba vòng 90-65-98cm. Theo dõi phần trình diễn của Mai Ngô, ca sĩ Lâm Khánh Chi bày tỏ: "Chị mê body và thần thái của em trong phần bikini quá. Hết nước chấm Mai ơi. Bụng xiết quá đẹp. Phần thi bikini cháy quá. Mọi người ủng hộ Mai Ngô nhé”.
Á hậu Mai Ngô khoe vóc dáng săn chắc trong bán kết Miss Charm 2025. Đại diện Việt Nam cao 1m74, có số đo ba vòng 90-65-98cm. Theo dõi phần trình diễn của Mai Ngô, ca sĩ Lâm Khánh Chi bày tỏ: "Chị mê body và thần thái của em trong phần bikini quá. Hết nước chấm Mai ơi. Bụng xiết quá đẹp. Phần thi bikini cháy quá. Mọi người ủng hộ Mai Ngô nhé”.
Mỹ nhân đến từ Venezuela - Anna Blanco cũng có phần trình diễn bikini ấn tượng. Cô cao 1m82, sở hữu số đo ba vòng 86-61-98cm.
Mỹ nhân đến từ Venezuela - Anna Blanco cũng có phần trình diễn bikini ấn tượng. Cô cao 1m82, sở hữu số đo ba vòng 86-61-98cm.
Đại diện Puerto Rico - Nicole Hernandez Ferreira khoe dáng vóc đồng hồ cát, săn chắc. Mỹ nhân 23 tuổi hiện tại cao 1m70, có số đo ba vòng 91-61-91cm.
Đại diện Puerto Rico - Nicole Hernandez Ferreira khoe dáng vóc đồng hồ cát, săn chắc. Mỹ nhân 23 tuổi hiện tại cao 1m70, có số đo ba vòng 91-61-91cm.
Đại diện Namibia Alica Mokhatu cao 1m70, có số đo ba vòng 76-61-94cm. Mỹ nhân 23 tuổi đang là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học tại Đại học Namibia.
Đại diện Namibia Alica Mokhatu cao 1m70, có số đo ba vòng 76-61-94cm. Mỹ nhân 23 tuổi đang là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học tại Đại học Namibia.
Jaelin Amaris Ramadhin đến từ Hà Lan. Cô cao 1m74, có số đo ba vòng 80-61-91cm. Jaelin chia sẻ, khi rảnh rỗi, cô thích đến phòng tập thể dục và chạy bộ.
Jaelin Amaris Ramadhin đến từ Hà Lan. Cô cao 1m74, có số đo ba vòng 80-61-91cm. Jaelin chia sẻ, khi rảnh rỗi, cô thích đến phòng tập thể dục và chạy bộ.
Luisa Victoria Malz cao 1m71, có số đo ba vòng 86-61-91cm. Mỹ nhân Đức sở hữu đôi chân dài thẳng. Luisa hiện tại là người mẫu, nhà thiết kế thời trang.
Luisa Victoria Malz cao 1m71, có số đo ba vòng 86-61-91cm. Mỹ nhân Đức sở hữu đôi chân dài thẳng. Luisa hiện tại là người mẫu, nhà thiết kế thời trang.
Đại diện Costa Rica - Tamara Castro cao 1m74, có số đo ba vòng 90-63-94cm. Ở tuổi 20, Tamara là một người mẫu, sinh viên ngành Kỹ thuật Công nghiệp. Cô từng là võ sĩ taekwondo.
Đại diện Costa Rica - Tamara Castro cao 1m74, có số đo ba vòng 90-63-94cm. Ở tuổi 20, Tamara là một người mẫu, sinh viên ngành Kỹ thuật Công nghiệp. Cô từng là võ sĩ taekwondo.
Nasia Delis đến từ Úc. Cô cao 1m68, có số đo ba vòng 91-63-91cm. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Melbourne, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu.
Nasia Delis đến từ Úc. Cô cao 1m68, có số đo ba vòng 91-63-91cm. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Melbourne, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu.
Mehakk Dhingrra là đại diện Ấn Độ ở Miss Charm 2025. Cô cao 1m76, có số đo ba vòng 81-63-94cm. Mehakk làm người mẫu từ năm 12 tuổi. Cô có bằng 2 cử nhân: Truyền thông và Tâm lý học. Chung kết Miss Charm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 12/12.
Mehakk Dhingrra là đại diện Ấn Độ ở Miss Charm 2025. Cô cao 1m76, có số đo ba vòng 81-63-94cm. Mehakk làm người mẫu từ năm 12 tuổi. Cô có bằng 2 cử nhân: Truyền thông và Tâm lý học. Chung kết Miss Charm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 12/12.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss Charm)
#Miss Charm #Miss Charm 2025 #bán kết Miss Charm #chung kết Miss Charm #Mai Ngô #Á hậu Mai Ngô

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT