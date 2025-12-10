Thí sinh Miss Charm 2025 khoe dáng gợi cảm ở bán kết

Á hậu Mai Ngô (đại diện Việt Nam) cùng các mỹ nhân đến từ Venezuela, Hà Lan, Đức, Puerto Rico tự tin trình diễn áo tắm trong bán kết Miss Charm 2025.
Với khí hậu mát lành và địa hình trập trùng, Khe Sanh mang đến những buổi sớm phủ đầy mây trắng, trở thành điểm hẹn mới của du khách mê săn mây.
Được mệnh danh là "nàng thơ", "hoa khôi", "thiên thần" cầu lông tại SEA Games 31, nữ VĐV Pitchamon Opatniput giờ ngày càng xinh đẹp và sắc nét.
Á hậu Dương Tú Anh khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi khoe visual mới lạ, trẻ trung đến mức nhiều người không tin cô đã chạm ngưỡng U40.
Ngày sinh nhật tuổi 27 của Thái Thảo Nguyên – cô gái được mệnh danh “tiểu thư số 1 Đà Nẵng” – đã khiến mạng xã hội một lần nữa dậy sóng.
Mẫu xe sedan điện BYD Seal sẽ có tên mới là BYD Seal 07 EV 2026 sau khi bản facelift ra mắt với động cơ 240kW, cảm biến LiDAR.
Ca sĩ phòng trà Thanh Tùng - con trai diễn viên Thương Tín luôn túc trực trong tang lễ cha.
Check-in tại Disneyland, cô nàng Bảo Hân Helia đốn tim fan với visual ngọt ngào và rực rỡ như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Là một trong những khu bảo tồn lớn nhất châu Phi, Vườn quốc gia Etosha (Namibia) nổi tiếng với thảo nguyên rộng lớn và đời sống hoang dã phong phú.
Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18. Hoa hậu Phương Khánh lên đồ với váy lụa dáng dài đi đám cưới.
SEA Games khiến Bangkok sôi động hơn bao giờ hết, từ Yaowarat rực đèn đêm, quán cà phê xếp hàng dài đến những quán bar hàng đầu châu Á hút khách.
Quân Nga tiến về phía đông Kupyansk, chiếm quyền kiểm soát Kucherovka; chiếm đóng phần lớn Petropavlovka; phá đập hồ chứa Pechenezhskoye, ngăn cản giao thông.
Vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam, có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày, vị ngọt thanh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12, Bạch Dương đầu tư trúng đậm, của cải ồ ạt chảy về túi. Thiên Bình đừng xung đột với người khác, linh hoạt ứng phó.
Mạng xã hội những ngày gần đây đang rộ lên một trào lưu cực kỳ đáng yêu và sáng tạo, đó là khoe thú cưng như...một chiếc máy ảnh.
Mẫu xe tay ga RKM XMAX300 2026 của Trung Quốc vừa ra mắt mới đây có thiết kế giống Yamaha XMAX 300, cùng nhiều tính năng hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu.
Biệt thự nghỉ dưỡng của NSƯT Quang Tèo ở ngoại thành Hà Nội được xây theo phong cách tân cổ điển, có sân vườn nhiều cây xanh, hồ cá và khu đỗ xe.
Diện sơ mi trắng kết hợp quần jeans ống rộng, Midu được khán giả nhận xét trẻ trung như nữ sinh, thậm chí “lão hóa ngược”.
Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp với lớp da giòn rụm, thịt béo thơm, trở thành món nhậu độc đáo khiến nhiều du khách tò mò thử một lần.
Người dùng bất ngờ khi ChatGPT liên tục lắp bắp, trả lời sai giờ giấc dù câu hỏi cực đơn giản.
Mùa Noel đang đến, bên cạnh những cây thông lấp lánh truyền thống, cộng đồng mạng đang xôn xao trước loạt cây thông độc đáo từ đồ ăn, vật dụng quen thuộc.