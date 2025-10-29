Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 hòn đảo đẹp như mơ điểm đến của giới siêu giàu toàn cầu

Du lịch

5 hòn đảo đẹp như mơ điểm đến của giới siêu giàu toàn cầu

Giữa đại dương xanh thẳm, 5 hòn đảo xa hoa bậc nhất thế giới mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp như thiên đường trong đó Đông Nam Á cũng góp mặt một cái tên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa sóng và gió, nơi chỉ những người đủ khả năng chi trả hàng trăm triệu USD mới có thể đặt chân tới, những hòn đảo tư nhân được ví như “thiên đường nơi hạ giới” vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Ở đó, nghỉ dưỡng không chỉ là tận hưởng tiện nghi, mà là đặc quyền tuyệt đối – biệt thự riêng, du thuyền riêng, đầu bếp riêng và cả một hòn đảo chỉ thuộc về bạn.
Giữa sóng và gió, nơi chỉ những người đủ khả năng chi trả hàng trăm triệu USD mới có thể đặt chân tới, những hòn đảo tư nhân được ví như “thiên đường nơi hạ giới” vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Ở đó, nghỉ dưỡng không chỉ là tận hưởng tiện nghi, mà là đặc quyền tuyệt đối – biệt thự riêng, du thuyền riêng, đầu bếp riêng và cả một hòn đảo chỉ thuộc về bạn.
Đảo Skorpios, Hy Lạp – Di sản của giới quý tộc: Skorpios nằm trên biển Ionian, nổi tiếng là nơi diễn ra đám cưới giữa Jacqueline Kennedy và tỷ phú Aristotle Onassis năm 1968. Sau này, hòn đảo được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovleva mua lại với giá hơn 150 triệu USD, và đang được tái thiết thành khu nghỉ dưỡng 5 sao với biệt thự, spa, sân golf, nhà hát và cả bến du thuyền riêng. Ảnh Phương Hà
Đảo Skorpios, Hy Lạp – Di sản của giới quý tộc: Skorpios nằm trên biển Ionian, nổi tiếng là nơi diễn ra đám cưới giữa Jacqueline Kennedy và tỷ phú Aristotle Onassis năm 1968. Sau này, hòn đảo được tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovleva mua lại với giá hơn 150 triệu USD, và đang được tái thiết thành khu nghỉ dưỡng 5 sao với biệt thự, spa, sân golf, nhà hát và cả bến du thuyền riêng. Ảnh Phương Hà
Từ nơi chỉ có vài cư dân, Skorpios nay trở thành “vương quốc nghỉ dưỡng” giữa biển trời Địa Trung Hải – điểm đến mơ ước cho những ai yêu vẻ đẹp thanh lịch và tĩnh lặng. Ảnh markettimes
Từ nơi chỉ có vài cư dân, Skorpios nay trở thành “vương quốc nghỉ dưỡng” giữa biển trời Địa Trung Hải – điểm đến mơ ước cho những ai yêu vẻ đẹp thanh lịch và tĩnh lặng. Ảnh markettimes
Đảo Lisbon, Bồ Đào Nha – Thiên đường đầu tư mới của châu Âu: Cách thủ đô Lisbon không xa, hòn đảo cùng tên đang được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng riêng tư cho giới thượng lưu châu Âu. Giá trị đảo dao động từ 310 đến 350 triệu USD, dự kiến sẽ có sân golf, khu biệt thự cao cấp và khu thể thao biển độc quyền. Với vị trí thuận tiện và không gian biệt lập, Lisbon được kỳ vọng trở thành “thiên đường mới” cho giới tỷ phú tìm kiếm nơi ẩn mình giữa lòng châu Âu. Ảnh Internet
Đảo Lisbon, Bồ Đào Nha – Thiên đường đầu tư mới của châu Âu: Cách thủ đô Lisbon không xa, hòn đảo cùng tên đang được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng riêng tư cho giới thượng lưu châu Âu. Giá trị đảo dao động từ 310 đến 350 triệu USD, dự kiến sẽ có sân golf, khu biệt thự cao cấp và khu thể thao biển độc quyền. Với vị trí thuận tiện và không gian biệt lập, Lisbon được kỳ vọng trở thành “thiên đường mới” cho giới tỷ phú tìm kiếm nơi ẩn mình giữa lòng châu Âu. Ảnh Internet
Đảo New Holland, Saint Petersburg – Thành phố trong lòng thành phố: Được Peter Đại đế xây dựng từ thế kỷ 18, New Holland từng là căn cứ hải quân và kho gỗ của Nga hoàng. Đến năm 2010, tỷ phú Roman Abramovich chi 400 triệu USD để cải tạo nơi đây thành tổ hợp văn hóa – thương mại sang trọng giữa lòng Saint Petersburg. Ảnh Airial Travel
Đảo New Holland, Saint Petersburg – Thành phố trong lòng thành phố: Được Peter Đại đế xây dựng từ thế kỷ 18, New Holland từng là căn cứ hải quân và kho gỗ của Nga hoàng. Đến năm 2010, tỷ phú Roman Abramovich chi 400 triệu USD để cải tạo nơi đây thành tổ hợp văn hóa – thương mại sang trọng giữa lòng Saint Petersburg. Ảnh Airial Travel
Ngày nay, hòn đảo hình tam giác này là “ốc đảo nghệ thuật” với nhà hàng, phòng trưng bày, công viên và hồ nước trung tâm, kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ điển và phong cách sống hiện đại. Ảnh wallpaper
Ngày nay, hòn đảo hình tam giác này là “ốc đảo nghệ thuật” với nhà hàng, phòng trưng bày, công viên và hồ nước trung tâm, kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ điển và phong cách sống hiện đại. Ảnh wallpaper
Đảo Lanai, Hawaii – “Thiên đường tư nhân” của Larry Ellison: Thuộc quần đảo Hawaii, Lanai là hòn đảo tư nhân đắt nhất thế giới, trị giá hơn 600 triệu USD. 98% diện tích đảo thuộc sở hữu của Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle. Nơi đây có hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons nổi tiếng, nơi mỗi đêm nghỉ tại penthouse hướng biển có giá tới 21.000 USD. Ảnh Beam
Đảo Lanai, Hawaii – “Thiên đường tư nhân” của Larry Ellison: Thuộc quần đảo Hawaii, Lanai là hòn đảo tư nhân đắt nhất thế giới, trị giá hơn 600 triệu USD. 98% diện tích đảo thuộc sở hữu của Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle. Nơi đây có hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons nổi tiếng, nơi mỗi đêm nghỉ tại penthouse hướng biển có giá tới 21.000 USD. Ảnh Beam
Lanai là điểm đến yêu thích của giới tỷ phú công nghệ Mỹ – nơi nghỉ dưỡng, văn hóa Polynesia và nghệ thuật hòa làm một, đúng nghĩa “thiên đường dành cho số ít”. Ảnh Getty
Lanai là điểm đến yêu thích của giới tỷ phú công nghệ Mỹ – nơi nghỉ dưỡng, văn hóa Polynesia và nghệ thuật hòa làm một, đúng nghĩa “thiên đường dành cho số ít”. Ảnh Getty
Đảo Rang Yai, Thái Lan – Viên ngọc nhiệt đới trị giá 160 triệu USD: Ẩn mình giữa làn nước ngọc lam của vịnh Andaman, Rang Yai là điểm đến “bí mật” của giới thượng lưu Thái Lan. Dù diện tích khiêm tốn, hòn đảo này lại được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại: nguồn nước ngọt, máy phát điện, sóng di động ổn định và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Ảnh tripadvisor
Đảo Rang Yai, Thái Lan – Viên ngọc nhiệt đới trị giá 160 triệu USD: Ẩn mình giữa làn nước ngọc lam của vịnh Andaman, Rang Yai là điểm đến “bí mật” của giới thượng lưu Thái Lan. Dù diện tích khiêm tốn, hòn đảo này lại được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại: nguồn nước ngọt, máy phát điện, sóng di động ổn định và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Ảnh tripadvisor
Nằm giữa Phuket, Krabi và Phang Nga, Rang Yai mang lại tầm nhìn toàn cảnh đại dương, chỉ mất 10 phút đi thuyền ra thị trấn gần nhất. Với vị trí đắc địa, Rang Yai được ví như một “Phuket thu nhỏ” – nơi kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ và nghỉ dưỡng đẳng cấp. Ảnh gplace
Nằm giữa Phuket, Krabi và Phang Nga, Rang Yai mang lại tầm nhìn toàn cảnh đại dương, chỉ mất 10 phút đi thuyền ra thị trấn gần nhất. Với vị trí đắc địa, Rang Yai được ví như một “Phuket thu nhỏ” – nơi kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ và nghỉ dưỡng đẳng cấp. Ảnh gplace
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hòn đảo xa hoa thế giới #Nghỉ dưỡng riêng tư cao cấp #Đảo tư nhân nổi tiếng #Đầu tư bất động sản đảo #Thiên đường nghỉ dưỡng châu Âu #Nghệ thuật và văn hóa đảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT