[INFOGRAPHIC] 5 làng du lịch Việt Nam được vinh danh 'Tốt nhất thế giới 2025'

Mới đây, Mẫn Tiên đã chiêu đãi người xem chuỗi ảnh "mùa hè bất tận" cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và gu thời trang nghỉ dưỡng tinh tế.
Mỗi độ nước nổi, Tây Ninh khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc hồng tím của hoa súng, biến những cánh đồng yên ả thành bức tranh sông nước hút hồn du khách.
Dạo bước quanh Hồ Xuân Hương, du khách sẽ tận hưởng không khí trong lành, khung cảnh nên thơ và trải nghiệm thư giãn giữa trung tâm Đà Lạt.
Dịp 20/10, rủ hội bạn thân khám phá 5 điểm chill ngay giữa lòng Hà Nội, vừa sống ảo, vừa thư giãn, nhâm nhi cà phê và tận hưởng hoàng hôn.
Tuyên Quang vào mùa hoa tam giác mạch, triền đồi bạt ngàn sắc trắng hồng, tím lịm, là điểm check-in lý tưởng cho du khách mê thiên nhiên và chụp ảnh.
Bình Liêu (Quảng Ninh) vào mùa cỏ lau trắng muốt, khung cảnh nên thơ giữa đại ngàn khiến du khách và giới mê chụp ảnh không thể ngồi yên.
Không cần bay tận Jeju, du khách vẫn có thể ngắm đồi cỏ hồng rực rỡ giữa cao nguyên Mộc Châu – điểm check-in lãng mạn, đẹp như tranh trong mùa thu này.
Với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, hồ Kanas trở thành một thiên đường dành cho những người yêu thiên nhiên, đặc biệt là vào dịp thu về.
Viettourist, Vietking Travel, PYS Travel… đều có các tour du lịch Hàn Quốc ngắm lá đỏ hấp dẫn, nhưng nên cân nhắc uy tín công ty lữ hành, chất lượng dịch vụ.
Mỗi món ăn trong mâm giỗ miền Tây là một lát cắt văn hóa – nơi du khách không chỉ thưởng thức hương vị dân dã, mà còn cảm nhận tình quê đậm nghĩa sum vầy.
Mùa thu Bắc Kinh phủ sắc đỏ, vàng, cam lên Vạn Lý Trường Thành, tạo nên khung cảnh rực rỡ và là thời điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng, check-in.
Ẩn mình giữa vùng núi Hắc Long Giang, Làng Tuyết Hương mùa đông phủ trắng như cổ tích, nơi du khách lạc bước giữa tuyết trắng, đèn lồng đỏ và không khí an yên.
Nằm sâu giữa Vườn quốc gia Núi Chúa, thác 5 tầng là điểm hẹn cho du khách yêu thiên nhiên, nơi mỗi bước chân đều chạm đến vẻ đẹp tinh khôi của đại ngàn.
Ẩn mình giữa núi rừng Xím Vàng, thác Chua Tỳ mang vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như cô gái H’Mông tuổi trăng tròn, khiến du khách say lòng giữa mùa vàng Tây Bắc.
Ga Huế công trình kiến trúc Pháp hơn trăm năm tuổi vừa được công nhận là điểm du lịch, trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và di sản Cố đô.
Giữa mùa thu Tô Châu, cây lựu trăm tuổi trong vườn Lâm Viên bất ngờ trở thành tâm điểm khi trĩu quả đỏ rực, thu hút đông đảo du khách và giới săn ảnh ghé thăm.
Tạp chí du lịch danh tiếng National Geographic Traveller chia sẻ những bí kíp đơn giản giúp du khách lần đầu đến Việt Nam có chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ.
Nằm giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa này đẹp mơ màng với hoàng hôn phủ sắc vàng lên đồi cỏ hoa và biển mây bồng bềnh, khiến du khách ngỡ lạc vào giấc mơ.
Ẩn mình giữa rừng núi Khánh Hòa, Hồ Vô Cực đang trở thành tọa độ “check-in” hot với khung cảnh hoang sơ, mặt nước trong vắt và góc chụp đẹp tựa chốn bồng lai.
Chỉ với một ngày ở Đà Nẵng, du khách vẫn có thể ‘chơi hết nấc’ cùng hội bạn thân từ biển Mỹ Khê, chùa Linh Ứng đến Cầu Rồng rực lửa đêm cuối tuần.
