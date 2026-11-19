Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe bán tải Toyota Corolla Deck 2027 mới này trông giống như một chiếc Corolla Cross được kéo dài và bổ sung thùng hàng phía sau.
Sau 1 năm kết hôn, người mẫu Hương Liên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, sung túc và đầy màu sắc.
Từng tự ti về ngoại hình, Phạm Thư Kỳ có cái nhìn khác về vẻ đẹp và quyết định trở lại MIQVN 2027.
Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo quyết định tước vương miện Hoa hậu Quỳnh Anh. Trước đó, người đẹp này liên tiếp vướng ồn ào.
Hoàng Thị Nụ chính thức đảm nhiệm vai trò Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế 2026. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss Asian 2026.
MC Kỳ Duyên lại trải qua cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn. Nhưng sau bao sóng gió, chị đã tìm được cho mình chốn bình yên.
Ca sĩ Quế Anh, cựu ca sĩ chính nhóm SinCo Nữ, mất giọng sau khi cắt bỏ một lá phổi năm 2024. Chị đang chống chọi ung thư phổi di căn xương chậu và 9 bệnh nền.
Sau "Mai", Phương Anh Đào chưa tạo được nhiều dấu ấn trong hai phim mới. Dù có những khoảnh khắc đáng ghi nhận, diễn xuất của cô đôi lúc còn thiếu tiết chế và chưa có nhiều mới mẻ.
Ba tác phẩm điện ảnh Việt Nam được trình chiếu miễn phí trong ba ngày 18-20/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.
Những vườn hồng trĩu quả, nhuộm vàng sắc thu dưới chân núi Đại Huệ (Nghệ An) đang trở thành điểm check-in hút giới trẻ tìm đến săn ảnh.
MC Tùng Chi và Diệp Chi ghi dấu ấn qua Đường lên đỉnh Olympia cùng nhiều chương trình truyền hình được khán giả yêu thích.
Bén duyên với nghệ thuật từ năm 5 tuổi, Vĩnh Khang hiện thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, người mẫu đến lồng tiếng.
Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”, diễn ra ngày 17/1/2027 tại Hà Nội.
Lần đầu chia sẻ về hai con gái song sinh, Tiến Luật cho biết đối diện nhiều áp lực khi làm cha ở tuổi ngoài 40.
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ trong thiết kế đầm đỏ ôm sát.
Sau khi công bố tin vui được bạn trai người Pháp cầu hôn trong chuyến du lịch Thái Lan, Á hậu Lê Thảo Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Đội ngũ huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2027 quy tụ những gương mặt có dấu ấn riêng trong lĩnh vực sắc đẹp.
Đứng sau phần phục trang của "Chị chị em em 3", stylist Trần Đạt chia sẻ những dụng ý trong tạo hình nhân vật và áp lực khi sáng tạo trên nền văn hoá dân gian.
Sau khi hạ sinh quý tử Jayven, Joyce Phạm chia sẻ khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Bộ ảnh có sự góp mặt của 7 thành viên khiến nhiều người thích thú.
Đăng Khôi nhận nút vàng tại công diễn 9 Silk Way Star 2026, được cả giám khảo quốc tế lẫn bạn diễn khen ngợi.
Từng trượt khoảng 20 lần casting trước khi nhận được vai diễn, Hà Thành chia sẻ về áp lực khi lần đầu đảm nhận vai chính trong phim "Xóm nhỏ".