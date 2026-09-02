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Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - Giới trẻ

Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Sau một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, tri thức và cuộc sống gia đình viên mãn.

Ngọc Mai
Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, ghi dấu ấn trong làng nhan sắc Việt khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Thời điểm ấy, cô gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã đậm chất con gái Hà thành cùng phong thái tự tin, hoạt bát. Ảnh: Saostar
Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, ghi dấu ấn trong làng nhan sắc Việt khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Thời điểm ấy, cô gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã đậm chất con gái Hà thành cùng phong thái tự tin, hoạt bát. Ảnh: Saostar
Trước khi chạm tay đến vương miện Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và dừng chân ở Top 15. Trải nghiệm này trở thành bước đệm giúp cô trưởng thành, tự tin hơn khi trở lại đấu trường nhan sắc quốc gia một năm sau đó. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Trước khi chạm tay đến vương miện Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và dừng chân ở Top 15. Trải nghiệm này trở thành bước đệm giúp cô trưởng thành, tự tin hơn khi trở lại đấu trường nhan sắc quốc gia một năm sau đó. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Tại Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp Hà Nội xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của Đỗ Mỹ Linh được đánh giá phù hợp với hình ảnh một hoa hậu có vẻ đẹp thanh lịch, nền nã và nền tảng học vấn tốt. Không dừng lại ở danh hiệu trong nước, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại cuộc thi này, cô được xướng tên ở giải thưởng Người đẹp Nhân ái, ghi dấu bằng những hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Tại Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp Hà Nội xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của Đỗ Mỹ Linh được đánh giá phù hợp với hình ảnh một hoa hậu có vẻ đẹp thanh lịch, nền nã và nền tảng học vấn tốt. Không dừng lại ở danh hiệu trong nước, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại cuộc thi này, cô được xướng tên ở giải thưởng Người đẹp Nhân ái, ghi dấu bằng những hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Một trong những điểm khiến Đỗ Mỹ Linh duy trì được thiện cảm sau nhiều năm là nền tảng tri thức. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, biên tập viên truyền hình. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Một trong những điểm khiến Đỗ Mỹ Linh duy trì được thiện cảm sau nhiều năm là nền tảng tri thức. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, biên tập viên truyền hình. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Sau 10 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều thay đổi. Cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và hiện có hai con. Nàng hậu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ thay vì thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Sau 10 năm kể từ ngày đăng quang, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều thay đổi. Cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và hiện có hai con. Nàng hậu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ thay vì thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Dù bước vào cuộc sống gia đình hào môn, Đỗ Mỹ Linh vẫn được nhận xét là người có lối sống giản dị. Thay vì thường xuyên phô trương sự xa hoa, nàng hậu lựa chọn hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng và tập trung vào việc chăm sóc gia đình cũng như hoàn thiện bản thân. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Dù bước vào cuộc sống gia đình hào môn, Đỗ Mỹ Linh vẫn được nhận xét là người có lối sống giản dị. Thay vì thường xuyên phô trương sự xa hoa, nàng hậu lựa chọn hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng và tập trung vào việc chăm sóc gia đình cũng như hoàn thiện bản thân. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh ít tham gia các hoạt động showbiz hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng quan tâm và thường xuất hiện tại những sự kiện, show diễn thời trang lớn trong nước. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh ít tham gia các hoạt động showbiz hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng quan tâm và thường xuất hiện tại những sự kiện, show diễn thời trang lớn trong nước. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh sau một thập kỷ cũng có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh sau một thập kỷ cũng có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Không còn vẻ đẹp trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi, nàng hậu hiện tại được nhận xét ngày càng trưởng thành, đằm thắm và quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ nét thanh lịch vốn có. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Không còn vẻ đẹp trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi, nàng hậu hiện tại được nhận xét ngày càng trưởng thành, đằm thắm và quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ nét thanh lịch vốn có. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Sau 10 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, cuộc sống viên mãn và hình ảnh giản dị. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Sau 10 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, cuộc sống viên mãn và hình ảnh giản dị. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe cận dung nhan xinh đẹp. Clip: FB Đỗ Mỹ Linh
Ngọc Mai
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