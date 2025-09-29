4 thành phố Trung Quốc du khách có thể vi vu ngay mà không cần visa

Chỉ với giấy thông hành, du khách Việt có thể khám phá 4 thành phố Trung Quốc, trải nghiệm văn hóa độc đáo, ẩm thực đặc sắc và thiên nhiên tuyệt đẹp.

Dọc theo đường biên giới dài giữa Việt Nam và Trung Quốc, du khách Việt có cơ hội khám phá đất nước láng giềng một cách dễ dàng mà không cần visa.

Ảnh VietnamBooking

Chỉ với giấy thông hành, bạn có thể đặt chân đến những thành phố biên giới gần gũi nhưng đầy trải nghiệm, từ văn hóa độc đáo đến ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Dưới đây là 4 điểm đến lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày mà bạn không nên bỏ lỡ.

Hà Khẩu (Vân Nam) – Nét đẹp vượt thời gian

Chỉ cách Lào Cai một cây cầu, Hà Khẩu là một thị trấn biên giới mang vẻ đẹp cổ kính như những năm 1990. Bước qua biên giới, du khách sẽ như lạc vào một không gian văn hóa độc đáo, với nhịp sống chậm rãi, các tòa nhà mang kiến trúc hoài cổ và những góc phố gợi nhớ những thước phim TVB xưa.

Ảnh Kim Liên Travel

Điều đặc biệt ở Hà Khẩu là sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Đường phố luôn sạch sẽ, không khí trong lành, và vào buổi tối, các quầy hàng nhỏ mở ra những món ăn cay đậm đà, giá rẻ, khiến chuyến đi càng thêm thú vị. Với những ai yêu thích khám phá văn hóa dân tộc Dao, Hà Khẩu thực sự là điểm đến không thể bỏ qua.

Ảnh Datvietour

Bằng Tường – Nơi hội tụ văn hóa đa sắc

Bằng Tường (Quảng Tây) nổi bật với sự giao thoa văn hóa của người Hán, người Hồi và dân tộc Miêu. Du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực đặc trưng mà còn trải nghiệm đời sống và phong tục tập quán phong phú của nhiều dân tộc.

Ảnh Kim Liên Travel

Thành phố cũng là nơi lý tưởng để mua những món quà đặc sản độc đáo, lưu giữ dấu ấn vùng đất này sau chuyến đi. Với không gian vừa thanh bình vừa sống động, Bằng Tường mang đến trải nghiệm đầy hứng khởi cho du khách thích khám phá văn hóa đa dạng.

Nam Ninh – Thành phố xanh của Quảng Tây

Thủ phủ Quảng Tây – Nam Ninh – được biết đến là “thành phố xanh” với khung cảnh núi đồi trập trùng, cây cối phủ kín và sông hồ thơ mộng. Khí hậu nhiệt đới ẩm ôn hòa, mùa đông ngắn, mùa hè dài, nhiệt độ trung bình khoảng 21°C, khiến Nam Ninh trở thành điểm đến lý tưởng quanh năm, đặc biệt là mùa xuân và mùa thu.

Ảnh Kim Liên Travel

Nam Ninh hội tụ cả thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa lâu đời, mang đến trải nghiệm phong phú từ những di tích lịch sử đến các công viên, khu vui chơi giải trí. Du khách sẽ cảm nhận được sự hòa hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống hiện đại khi ghé thăm nơi đây.

Đông Hưng – Thị trấn biên giới tấp nập

Đông Hưng nằm sát biên giới Việt – Trung qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Móng Cái, Quảng Ninh). Đây là một trong những điểm đến biên giới mới nổi, đặc biệt được giới trẻ yêu thích. Du khách có thể dễ dàng đi bộ khám phá các trung tâm thương mại, công viên hữu nghị hai nước, cũng như tham quan các cột mốc biên giới lịch sử.

Ảnh Thái An Travel

Mặc dù không có những danh thắng tráng lệ như Bắc Kinh hay Lệ Giang, Đông Hưng lại hấp dẫn nhờ sự gần gũi, tiện lợi và trải nghiệm văn hóa biên giới đặc trưng, phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày.

Khám phá Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và di sản văn hóa phong phú. Một số điểm du lịch nổi bật bao gồm:

Tịnh Tây: Cửa ngõ quan trọng với nhiều di tích lịch sử, điểm đến lý tưởng để khám phá văn hóa và thiên nhiên.

Cổ Long Đại Hiệp Cốc (Detian Waterfall Scenic Area): Thác Đức Thiên – một trong những thác nước lớn nhất châu Á – tạo khung cảnh ngoạn mục và ấn tượng.

Ảnh Gody

Quế Lâm: Vẻ đẹp của Sông Lục Bình, hang động Bình Nguyên và dãy núi Mẫu Sơn khiến du khách như lạc vào bức tranh thiên nhiên sống động.

Bản làng Lệ Thủy: Những ngọn núi đá vôi kỳ lạ hai bên sông Lệ là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiếp ảnh và hội họa.

Mặc sóng Cáp Nê (Mapsang Plains): Khu vực núi rừng hùng vĩ, nơi cư ngụ của nhiều dân tộc thiểu số.

Quảng Tây là miền đất hứa cho những ai đam mê khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số.

Lời khuyên cho du khách Việt

Mang theo giấy thông hành khi đi qua các cửa khẩu Việt – Trung.

Chuẩn bị tiền tệ hoặc thẻ thanh toán quốc tế vì một số địa điểm không nhận tiền Việt.

Tôn trọng phong tục, văn hóa địa phương và tuân thủ các quy định biên giới.

Với 4 thành phố biên giới gần Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm Trung Quốc mà không cần visa, từ khám phá văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực đến chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Một chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy màu sắc và trải nghiệm đáng nhớ đang chờ đón.