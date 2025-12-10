4 loại cây nguy hiểm không nên trồng sát nhà

Hà Nội

Bất động sản

Việc trồng cây xanh quanh nhà giúp không gian mát mẻ, điều hòa không khí, song không phải cây nào cũng phù hợp để đặt sát ngôi nhà.

Cây đa, cây si có sức sống mạnh, thường phát triển nhiều rễ phụ buông thõng từ cành xuống đất. Ảnh: Thuốc dân tộc
Các rễ này khi gặp chỗ ẩm có thể bám vào tường nhà, gây bong tróc lớp sơn, phá vỡ kết cấu tường hoặc thậm chí làm xô lệch những phần gạch đá lâu năm. Ảnh: Internet
Bạch đàn là loại cây sinh trưởng nhanh, tán đẹp và dễ trồng, thường được trồng để lấy bóng mát. Tuy nhiên, rễ của bạch đàn rất mạnh, ăn sâu và lan rộng ra xung quanh. Ảnh: Internet
Khi trồng sát nhà, rễ có thể làm nứt nền, xô lệch móng hoặc gây hỏng hệ thống đường ống ngầm. Ảnh: Cây lâm nghiệp
Hơn nữa, bạch đàn hút nước mạnh, khiến đất xung quanh trở nên khô cằn, dễ gây nứt đất trong mùa khô. Ảnh: Cây giống lâm nghiệp
Cây mít có bộ rễ to, khỏe và phát triển mạnh. Khi cây lớn, rễ lan rộng và đâm sâu vào lòng đất. Ảnh: Internet
Nếu trồng quá gần móng nhà, rễ cây mít có thể len lỏi vào các khe nứt nhỏ, theo thời gian phát triển to ra, gây áp lực làm nứt, xô lệch hoặc thậm chí phá hỏng móng nhà, nền nhà. Ảnh: Cây cảnh Sài Gòn
Trúc đào được yêu thích nhờ hoa đẹp và dễ trồng, nhưng lại chứa độc tố ở tất cả các bộ phận: lá, nhựa, hoa và hạt. Ảnh: Internet
Khi vô tình chạm phải nhựa cây hoặc hít phải mùi khói từ việc đốt trúc đào, con người có thể bị kích ứng da, buồn nôn hoặc thậm chí ngộ độc nặng. Ảnh: Internet
Vì vậy, không nên trồng trúc đào sát nhà, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cây nguy hiểm gần nhà #Ảnh hưởng của rễ cây #Cây gây hư hỏng kết cấu #Cây độc tố và an toàn #Chọn cây trồng phù hợp #cây cảnh

