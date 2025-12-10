4 loại cây nguy hiểm không nên trồng sát nhà

Việc trồng cây xanh quanh nhà giúp không gian mát mẻ, điều hòa không khí, song không phải cây nào cũng phù hợp để đặt sát ngôi nhà.
Ngô Thanh Vân cho biết, trong chuyến bay đầu tiên của bé Gạo, cô cảm thấy yên tâm vì mọi việc đã có Huy Trần.
Những chiếc bát men ngọc bích 900 năm tuổi của Hàn Quốc được trục vớt từ đáy biển trông mới lạ đến kinh ngạc.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc, loài dương xỉ Blechnum orientale có khả năng tự tạo ra các tinh thể chứa nguyên tố đất hiếm.
Cái tên Lê Huyền Diệu liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng khi nhiều người nhận xét cô nàng sở hữu visual và phong cách khá giống Rosé (BLACKPINK).
Á hậu Mai Ngô (đại diện Việt Nam) cùng các mỹ nhân đến từ Venezuela, Hà Lan, Đức, Puerto Rico tự tin trình diễn áo tắm trong bán kết Miss Charm 2025.
Với khí hậu mát lành và địa hình trập trùng, Khe Sanh mang đến những buổi sớm phủ đầy mây trắng, trở thành điểm hẹn mới của du khách mê săn mây.
Được mệnh danh là "nàng thơ", "hoa khôi", "thiên thần" cầu lông tại SEA Games 31, nữ VĐV Pitchamon Opatniput giờ ngày càng xinh đẹp và sắc nét.
Á hậu Dương Tú Anh khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi khoe visual mới lạ, trẻ trung đến mức nhiều người không tin cô đã chạm ngưỡng U40.
Ngày sinh nhật tuổi 27 của Thái Thảo Nguyên – cô gái được mệnh danh “tiểu thư số 1 Đà Nẵng” – đã khiến mạng xã hội một lần nữa dậy sóng.
Mẫu xe sedan điện BYD Seal sẽ có tên mới là BYD Seal 07 EV 2026 sau khi bản facelift ra mắt với động cơ 240kW, cảm biến LiDAR.
Ca sĩ phòng trà Thanh Tùng - con trai diễn viên Thương Tín luôn túc trực trong tang lễ cha.
Check-in tại Disneyland, cô nàng Bảo Hân Helia đốn tim fan với visual ngọt ngào và rực rỡ như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Là một trong những khu bảo tồn lớn nhất châu Phi, Vườn quốc gia Etosha (Namibia) nổi tiếng với thảo nguyên rộng lớn và đời sống hoang dã phong phú.
Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc trẻ trung như 18. Hoa hậu Phương Khánh lên đồ với váy lụa dáng dài đi đám cưới.
SEA Games khiến Bangkok sôi động hơn bao giờ hết, từ Yaowarat rực đèn đêm, quán cà phê xếp hàng dài đến những quán bar hàng đầu châu Á hút khách.
Quân Nga tiến về phía đông Kupyansk, chiếm quyền kiểm soát Kucherovka; chiếm đóng phần lớn Petropavlovka; phá đập hồ chứa Pechenezhskoye, ngăn cản giao thông.
Vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam, có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày, vị ngọt thanh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/12, Bạch Dương đầu tư trúng đậm, của cải ồ ạt chảy về túi. Thiên Bình đừng xung đột với người khác, linh hoạt ứng phó.
Mạng xã hội những ngày gần đây đang rộ lên một trào lưu cực kỳ đáng yêu và sáng tạo, đó là khoe thú cưng như...một chiếc máy ảnh.
Mẫu xe tay ga RKM XMAX300 2026 của Trung Quốc vừa ra mắt mới đây có thiết kế giống Yamaha XMAX 300, cùng nhiều tính năng hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu.