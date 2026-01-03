Giải mật kế hoạch của Anh nhằm phá hủy các nhà máy của Đức quốc xã

Hà Nội

Kho tri thức

Trong Thế chiến 2, Anh từng bí mật lên kế hoạch sử dụng "bom chuột" - những con chuột chứa đầy thuốc nổ - nhằm phá hủy các nhà máy của Đức quốc xã.

Cục Tác chiến Đặc biệt (Special Operations Executive - SOE) của Anh được thành lập năm 1940. Là tổ chức bí mật, SOE thực hiện các nhiệm vụ gián điệp, phá hoại các hoạt động của phát xít ở châu Âu cũng như hỗ trợ các phong trào kháng chiến địa phương. Trong số này, SOE từng lên kế hoạch sử dụng "bom chuột" nhằm khiến Đức quốc xã tổn thất lớn. Ảnh: Amusingplanet.
Cụ thể, một sĩ quan của SOE đã đóng giả sinh viên để mua khoảng 100 con chuột để làm thí nghiệm. Những con chuột này bị giết chết rồi nhồi đầy thuốc nổ dẻo vào bên trong bụng rồi khâu lại. Ảnh: Amusingplanet.
Theo kế hoạch, các đặc vụ của SOE và lực lượng kháng chiến địa phương sẽ thâm nhập vào các nhà máy sản xuất vũ khí của Đức quốc xã và bỏ xác chuột chứa đầy chất nổ bên trong bụng vào khu vực xung quanh phòng nồi hơi hoặc khu vực để than. Ảnh: Bonhams/BNPS.
SOE hy vọng những người lính Đức quốc xã hoặc công nhân làm việc trong nhà máy sẽ vô tình ném xác chuột vào lò đốt qua đó dẫn tới vụ nổ lớn. Ảnh: Amusingplanet.
Khi ấy, nhà máy sản xuất vũ khí của phát xít Đức sẽ bị hư hại, thậm chí bị phá hủy. Điều này sẽ cản bước tiến của quân Đức trên các mặt trận khi chiến đấu với lực lượng Đồng minh. Ảnh: r/ForgottenWeapons/reddit.
Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng "chuột bom" của Anh không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Bởi lẽ, lô "chuột bom" đầu tiên đã bị quân Đức quốc xã chặn lại trước khi chúng được đưa tới các nhà máy sản xuất vũ khí. Ảnh: Bonhams/BNPS.
Mặc dù kế hoạch này bị bại lộ từ sớm nhưng kế hoạch của Anh không hoàn toàn thất bại. Nguyên nhân là bởi Đức quốc xã tin rằng, Anh đã phân tán hàng nghìn "bom chuột" trên khắp châu Âu nhằm gây thiệt hại lớn cho các cơ sở quan trọng của họ. Ảnh: Bonhams/BNPS.
Vì vậy, Đức quốc xã đã triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhằm tìm ra số "chuột bom" mà Anh đã bố trí. Chiến dịch này đã khiến chính quyền của Hitler tốn nhiều tiền và nguồn nhân lực. Ảnh: Bonhams/BNPS.
Thậm chí, các nhà khoa học của Đức quốc xã còn nghiên cứu "chuột bom", trưng bày mẫu vật tại các trường quân sự hàng đầu để giảng dạy cho sinh viên. Ảnh: Twitter.
SOE nhận định việc sử dụng "bom chuột" không thành công như kế hoạch nhưng đã gây rắc rối lớn cho Đức quốc xã. Trong lúc lính phát xít Đức truy tìm số chuột này, quân Đồng minh đã tận dụng cơ hội để triển khai các kế hoạch khác nhằm khiến quân Đức quốc xã từng bước thất bại trên các chiến trường, góp phần kết thúc Thế chiến 2. Ảnh: Bournemouth News.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
#Thế chiến 2 #Anh #bom chuột #phát xít Đức

