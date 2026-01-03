Hình thù kỳ lạ của loài khủng long ăn cỏ cổ xưa nhất thế giới

Psittacosaurus là một trong những loài khủng long ăn cỏ cổ xưa nhất, nổi tiếng với hình dáng độc đáo và lịch sử tiến hóa đặc biệt.
Quỳnh Alee đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô nàng nằm trên giường bệnh và truyền dịch, lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/1, Bọ Cạp cần bớt tự mãn sẽ được việc hơn. Cự Giải quý nhân phù trợ, biết nỗ lực thì sẽ có địa vị, không sang cũng quý.
Chọn cây cảnh phù hợp như kim tiền, cá vàng, thụy hương và cỏ đồng xu để mang lại sự giàu có, bình an và may mắn quanh năm cho gia đình bạn.
Diễn viên Bình Minh cho biết, cả nhà anh kéo nhau đi chơi lễ trước khi hai con chuẩn bị đi học lại sau 2 tuần nghỉ đông.
Gần đây, hot girl UNa To Uyen (Hoàng Tố Uyên) bất ngờ được nhắc đến nhiều khi "đu trend" nấu ăn theo phong cách táo bạo, gợi cảm.
Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đến biệt thự siêu sang ven biển trị giá 30 triệu bảng Anh sau khi giải nghệ.
Hãng xe Benelli chuẩn bị bổ sung vào danh mục xe của mình mẫu TNT 550, phiên bản naked-bike hoàn toàn mới. Xe dự kiến xuất hiện vào đầu năm 2026 này.
Sở chỉ huy Lữ đoàn 106 của Ukraine bị chiếm trong 20 phút; Nga phát hiện "át chủ bài" của quân đội Ukraine ở miền nam, Lữ đoàn 102 bị đánh tan tác.
Tình bạn giữa Hoa hậu Kiều Duy và Miss International Myanmar 2025 – Nana gây chú ý. Mới đây, cả hai khoe bộ ảnh chung.
Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về đất nước Nigeria có thể bạn chưa biết.
MXH những ngày gần đây tiếp tục được phen dậy sóng khi Ms Puiyi - hot girl đình ngoại quốc bất ngờ tung ra video mới với concept không thể táo bạo hơn.
Trong tuần mới, 3 con giáp được thần Tài ban lộc, tài sản gia tăng theo cấp số nhân. Cuộc sống của họ "lên hương" với nhiều tin vui trong cuộc sống, sự nghiệp.
Thi thể phụ nữ cổ đại được bảo quản nguyên vẹn cùng các vật dụng trang trí tinh xảo, mở ra nhiều bí ẩn về xã hội và nghi lễ của nền văn minh Caral.
Trên trang cá nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Ngọc Kayla, gọi bạn gái là "cô bạn".
Cán dao quý hiếm từ thời La Mã, có hình võ sĩ giác đấu, được phát hiện tại Northumberland, phản ánh sự yêu thích của người La Mã cổ đại với đấu trường.
Ẩn mình trong những vùng đất ngập nước Đông Nam Á, mèo đầu phẳng (Prionailurus planiceps) là loài mèo hoang dã hiếm hoi có tập tính sống bán thủy sinh.
Ít ai ngờ công nghệ in 3D đế giày thể thao lại trở thành nền tảng tạo nên chuyển động mượt mà cho robot hình người Trung Quốc.
Hyundai Venue thế hệ mới đã ra mắt với thiết kế mới, trang bị "xịn sò" hơn nhưng người tiêu dùng vẫn đang tìm mua bản cũ, đây là chiếc xe mới rẻ nhất tại Mỹ.
Nissan vừa giới thiệu bản nâng cấp (facelift) cho mẫu MPV cỡ lớn Serena tại thị trường Nhật Bản. Xe có giá khởi điểm từ 2.785.200 Yên (khoảng 466 triệu đồng).
Tết Nguyên đán dần đến, vựa hoa lớn nhất TP HCM đang bước vào cao điểm sản xuất. Thời điểm này người nông dân tất bật chăm sóc từng chậu cây dưới nắng gắt.