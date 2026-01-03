Hà Nội

Hình thù kỳ lạ của loài khủng long ăn cỏ cổ xưa nhất thế giới

Hình thù kỳ lạ của loài khủng long ăn cỏ cổ xưa nhất thế giới

Psittacosaurus là một trong những loài khủng long ăn cỏ cổ xưa nhất, nổi tiếng với hình dáng độc đáo và lịch sử tiến hóa đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi nghĩa là "thằn lằn mỏ vẹt". Tên Psittacosaurus xuất phát từ tiếng Hy Lạp, mô tả chiếc mỏ cong giống vẹt rất đặc trưng.
Tên gọi nghĩa là “thằn lằn mỏ vẹt”. Tên Psittacosaurus xuất phát từ tiếng Hy Lạp, mô tả chiếc mỏ cong giống vẹt rất đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Hàm răng thích nghi ăn thực vật cứng. Bộ răng và mỏ giúp chúng nghiền nát lá, thân cây và hạt cứng.
Hàm răng thích nghi ăn thực vật cứng. Bộ răng và mỏ giúp chúng nghiền nát lá, thân cây và hạt cứng. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước nhỏ. Psittacosaurus chỉ dài khoảng 1–2 mét, nhỏ bé hơn so với nhiều loài khủng long cùng thời.
Có kích thước nhỏ. Psittacosaurus chỉ dài khoảng 1–2 mét, nhỏ bé hơn so với nhiều loài khủng long cùng thời. Ảnh: Pinterest.
Một trong những loài khủng long mặt sừng - ceratopsia - sớm nhất. Đây là đại diện nguyên thủy của họ khủng long mặt sừng, xuất hiện rất sớm trong lịch sử tiến hóa.
Một trong những loài khủng long mặt sừng - ceratopsia - sớm nhất. Đây là đại diện nguyên thủy của họ khủng long mặt sừng, xuất hiện rất sớm trong lịch sử tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Có thể đi bằng hai chân. Cấu trúc chi sau khỏe cho thấy Psittacosaurus có khả năng di chuyển bằng hai chân khi cần.
Có thể đi bằng hai chân. Cấu trúc chi sau khỏe cho thấy Psittacosaurus có khả năng di chuyển bằng hai chân khi cần. Ảnh: Pinterest.
Dấu vết lông hoặc sợi da cổ xưa. Một số hóa thạch bảo tồn cho thấy các sợi giống lông ở đuôi, cung cấp manh mối về tiến hóa da của khủng long.
Dấu vết lông hoặc sợi da cổ xưa. Một số hóa thạch bảo tồn cho thấy các sợi giống lông ở đuôi, cung cấp manh mối về tiến hóa da của khủng long. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được tìm thấy chủ yếu ở châu Á. Phần lớn hóa thạch Psittacosaurus được phát hiện tại Trung Quốc, Mông Cổ và Nga.
Hóa thạch được tìm thấy chủ yếu ở châu Á. Phần lớn hóa thạch Psittacosaurus được phát hiện tại Trung Quốc, Mông Cổ và Nga. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch tập thể của các con non cho thấy tập tính bầy đàn. Việc phát hiện nhiều cá thể non cùng lúc gợi ý Psittacosaurus có thể sống theo đàn.
Hóa thạch tập thể của các con non cho thấy tập tính bầy đàn. Việc phát hiện nhiều cá thể non cùng lúc gợi ý Psittacosaurus có thể sống theo đàn. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Khủng long ăn cỏ cổ xưa #Hình dạng độc đáo của Psittacosaurus #Tiến hóa khủng long mặt sừng #Đặc điểm sinh học Psittacosaurus #Phân bố hóa thạch châu Á #Tập tính sống theo đàn

