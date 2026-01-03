Hà Nội

Tìm thấy xác ướp sư tử con, rắn hổ mang và cá sấu Ai Cập cổ đại

Giải mã

Tìm thấy xác ướp sư tử con, rắn hổ mang và cá sấu Ai Cập cổ đại

Phát hiện hiếm hoi về xác ướp sư tử con, rắn hổ mang và cá sấu được hé lộ ở Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia khảo cổ.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập đã công bố một kho báu gồm các loài động vật được ướp xác trong tình trạng bảo quản đáng kinh ngạc. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Cụ thể, ngay tại khu vực nghĩa trang Saqqara cổ của Ai Cập, các chuyên gia đã bất ngờ tìm thấy hàng loạt xác ướp động vật kỳ lạ, quái dị. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chúng bao gồm xác ướp một con sư tử con, xác ướp 5 loài mèo lớn, xác ướp rắn hổ mang cùng xác ướp cá sấu, xác ướp chim. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các chuyên gia cho biết, những xác ướp này có niên đại từ thế kỷ thứ 7 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Ông Mostafa Waziry, người đứng đầu Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập tin rằng, kho báu cổ vật ướp xác tuyệt vời này sẽ thúc đẩy nhiều tín đồ du lịch đến với đất nước Ai Cập. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Theo ông, phát hiện khảo cổ này không chỉ đơn thuần là việc khai quật các di vật cổ, mà nó còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về đời sống tôn giáo, văn hóa và xã hội của những người thường xuyên ướp xác động vật hoặc tạc tượng chúng. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
“Người xưa thường dâng lễ vật cúng tế lên các vị thần dưới hình thức động vật được ướp xác”, Tiến sĩ Salima Ikram, một nhà Ai Cập học và chuyên gia về xác ướp tại Đại học Mỹ ở Cairo, cho biết. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
