Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá địa điểm 25.000 năm tuổi chứa đầy xương voi ma mút

Kho tri thức

Khám phá địa điểm 25.000 năm tuổi chứa đầy xương voi ma mút

Tại Áo, các chuyên gia tìm thấy xương của năm con voi ma mút, nó mang đến hiểu biết thú vị về cách người tiền sử tương tác với môi trường.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Vốn dĩ, các nhà khảo cổ học từ lâu đã biết rằng, Langmannersdorf an der Perschling ở Áo rất giàu hài cốt voi ma mút tiền sử. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Vốn dĩ, các nhà khảo cổ học từ lâu đã biết rằng, Langmannersdorf an der Perschling ở Áo rất giàu hài cốt voi ma mút tiền sử. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Tuy nhiên, một cuộc khai quật gần đây tại địa điểm này đã vượt quá mọi sự mong đợi của nhiều người. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Tuy nhiên, một cuộc khai quật gần đây tại địa điểm này đã vượt quá mọi sự mong đợi của nhiều người. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Trong công trình khai quật này, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Áo đã phát hiện ra xương của ít nhất năm con voi ma mút có niên đại khoảng 25.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Trong công trình khai quật này, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Áo đã phát hiện ra xương của ít nhất năm con voi ma mút có niên đại khoảng 25.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Xương được xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Xương được xếp chồng lên nhau thành từng lớp. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Và các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các công cụ bằng đá ngay trong khu vực này. Đây có thể là bằng chứng cho thấy cách người xưa sử dụng thịt và ngà của loài voi ma mút tiền sử. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Và các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các công cụ bằng đá ngay trong khu vực này. Đây có thể là bằng chứng cho thấy cách người xưa sử dụng thịt và ngà của loài voi ma mút tiền sử. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng, ngà voi đã qua chế biến có thể được sử dụng làm đầu mũi giáo hoặc có thể là một loại công cụ nào đó, điều khá phổ biến trong thời kỳ này. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng, ngà voi đã qua chế biến có thể được sử dụng làm đầu mũi giáo hoặc có thể là một loại công cụ nào đó, điều khá phổ biến trong thời kỳ này. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Khám phá này mang đến những hiểu biết thú vị về cách người tiền sử tương tác với môi trường của họ, từ cách họ xẻ thịt những con voi ma mút khổng lồ đến cách họ chế biến ngà voi của con mồi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Khám phá này mang đến những hiểu biết thú vị về cách người tiền sử tương tác với môi trường của họ, từ cách họ xẻ thịt những con voi ma mút khổng lồ đến cách họ chế biến ngà voi của con mồi. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Áo.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
#Địa điểm #xương #voi ma mút #tiền sử #động vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT