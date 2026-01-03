Hà Nội

Tăng vận may, tài lộc với 4 loại cây cảnh trong nhà dễ trồng

Kho tri thức

Tăng vận may, tài lộc với 4 loại cây cảnh trong nhà dễ trồng

Chọn cây cảnh phù hợp như kim tiền, cá vàng, thụy hương và cỏ đồng xu để mang lại sự giàu có, bình an và may mắn quanh năm cho gia đình bạn.

1. Cây kim ngân (kim tiền): Theo quan niệm xưa, cây kim ngân mang cái tên gắn liền với vàng bạc, tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Thân cây chắc khỏe, lá xanh bóng giúp không gian sống thêm tươi sáng, sang trọng.
Loài cây này được xem là biểu tượng của “tiền vào như nước”, thích hợp đặt ở phòng khách hoặc lối vào nhà để thu hút may mắn, giúp gia chủ làm ăn hanh thông, giảm bớt áp lực tài chính.
Kim ngân rất dễ chăm sóc, chỉ cần nhớ “ba ít”: tưới ít nước, ít nắng gắt và ít xáo trộn. Chỉ tưới khi đất khô, đặt nơi có ánh sáng tán xạ và lau lá định kỳ để cây luôn xanh đẹp.
2. Cây cảnh cá vàng: Cây cá vàng nổi bật với những bông hoa vàng cam hình túi, trông như những chú cá nhỏ đang bơi lội trên cành. Hình dáng sinh động khiến cây vừa đáng yêu vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.
Trong phong thủy, cá vàng tượng trưng cho “hàng năm có dư”, mang lại cuộc sống sung túc, niềm vui và sự thuận lợi trong công việc. Nhiều người ví việc treo hoa cá vàng trong nhà như treo vàng bạc, của cải.
Cây ưa ánh sáng tán xạ, môi trường ấm áp từ 18–22°C và độ ẩm vừa phải. Đất không nên để quá khô, nhưng cũng tránh úng nước để cây luôn khỏe và ra hoa đẹp.
3. Cây thụy hương: Thụy hương là loài cây vừa đẹp lá vừa thơm hoa, được mệnh danh là “loài hoa may mắn”. Lá viền vàng nổi bật, hoa đỏ tía mọc thành chùm, hương thơm lan tỏa khắp không gian.
Trong phong thủy, thụy hương tượng trưng cho giàu có, điềm lành và phúc khí phương Đông. Đặt cây trong phòng khách hoặc phòng làm việc không chỉ tăng thẩm mỹ mà còn thu hút vận may.
Cây ưa môi trường bán râm, tránh nắng gắt để không phai màu lá. Tưới nước vừa phải, giữ đất ẩm và cắt tỉa sau khi ra hoa để cây sinh trưởng tốt hơn.
4. Cỏ đồng xu (cỏ đồng tiền): Cỏ đồng xu gây ấn tượng với những chiếc lá tròn xinh như đồng tiền nhỏ, mang vẻ đẹp giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy canh, rất linh hoạt.
Theo quan niệm phong thủy, những “đồng xu xanh” này tượng trưng cho sự tích lũy của cải và đoàn tụ gia đình. Cây phát triển nhanh, hàm ý tài lộc sinh sôi liên tục. Cỏ đồng xu dễ trồng, ưa ánh sáng và môi trường ẩm. Chỉ cần đủ nắng, giữ đất ẩm hoặc nước sạch, một chậu cây nhỏ có thể nhanh chóng nhân ra nhiều chậu mới.
Theo Hải Yến/ Dân việt
GALLERY MỚI NHẤT