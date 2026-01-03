Hà Nội

Quỳnh Alee để lộ hình ảnh nhập viện, fan lo lắng hỏi thăm

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Alee để lộ hình ảnh nhập viện, fan lo lắng hỏi thăm

Quỳnh Alee đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô nàng nằm trên giường bệnh và truyền dịch, lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Không còn những khung hình chỉn chu hay nụ cười rạng rỡ quen thuộc, hình ảnh có phần mệt mỏi của nữ streamer Quỳnh Alee khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.
Cụ thể, Quỳnh Alee đã chia sẻ về quãng thời gian cuối năm vất vả, miệt mài "chạy job" khiến cơ thể suy nhược. Chính vì thế mà nữ TikToker đã phải nhập viện nhiều lần. Trong video, những chi tiết quen thuộc của phòng bệnh như rèm, dây truyền dịch, thiết bị y tế... vô tình trở thành tâm điểm chú ý.
Không ít người thừa nhận cảm giác bất an khi thấy Quỳnh Alee trong hoàn cảnh này, bởi trước đó cô vẫn thường xuất hiện với hình ảnh năng động, tươi tắn và đầy năng lượng trên mạng xã hội.
Nếu như trước đây không lâu, Quỳnh Alee còn rạng rỡ trên sân cầu lông thì giờ đây, cô nàng dường như đã quá suy kiệt, phải nằm hồi sức khiến ai cũng thương cảm.
Sau khi nhận về quá nhiều sự quan tâm, Quỳnh Alee cũng có động thái trấn an người hâm mộ.
Quỳnh Alee cho biết bản thân vẫn ổn, việc nhập viện chỉ mang tính theo dõi và nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục tốt hơn. Đây là hệ quả của việc thức khuya, ăn uống không điều độ, mải mê công việc mà "buông bỏ" bản thân.
Không ít người khuyên Quỳnh Alee nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi, lắng nghe cơ thể nhiều hơn thay vì quá cố gắng. Những lời nhắn nhủ này nhanh chóng được lan tỏa, tạo nên bầu không khí tích cực và ấm áp xoay quanh nữ streamer.
Dù trong hoàn cảnh nào, Quỳnh Alee vẫn nhận được sự ủng hộ lớn và đó có lẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp cô nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt nhất.
Qua vụ việc của Quỳnh Alee, có thể thấy quan trọng nhất vẫn là sức khỏe nên được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ khi có sức khỏe tốt, chúng ta mới có thể tiếp tục với đam mê và theo đuổi những mục tiêu đã đề ra.
#Quỳnh Alee #hot girl Quỳnh Alee #hot girl #bệnh viện #nữ streamer #streamer

