Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/1: Bọ Cạp thu lợi nhỏ, bớt tự mãn

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/1: Bọ Cạp thu lợi nhỏ, bớt tự mãn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/1, Bọ Cạp cần bớt tự mãn sẽ được việc hơn. Cự Giải quý nhân phù trợ, biết nỗ lực thì sẽ có địa vị, không sang cũng quý.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá tốt, bạn tập trung làm việc cơ bản đều thu được lợi nhuận xứng đáng, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Sự nghiệp: Lời tiền bối nên nghe, có thể giúp bản thân tiết kiệm sức lực, tránh rủi ro thì có gì không tốt đâu, bớt cứng đầu và có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ là điều nên làm. Tài lộc: Nghe những lời khuyên thực sự hữu ích mới không rơi vào bẫy lớn, nếu chỉ đưa ra vấn đề mà không có giải pháp thì không cần bận tâm. Tình cảm: Nửa kia có một số chuyện sẽ hỏi ý kiến bạn, hãy phản hồi tích cực đừng lờ đi là tốt nhất. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá ổn, bạn làm việc muốn phá vỡ quy tắc nhưng thực hiện ra sao khá thử thách thực lực cá nhân. Sự nghiệp: Nhiệm vụ cần làm không quá nhiều, cứ tiến hành theo kế hoạch là được, nhưng muốn đổi mới cần phải điều phối nhiều mặt mới đạt được kết quả. Tài lộc: Một số thói quen sẽ khiến bạn tổn thất tiền bạc, chú ý kịp thời sửa đổi đừng tái phạm. Tình cảm: Bạn và nửa kia muốn trao đổi rõ ràng mọi chuyện thì không có vấn đề gì lớn, nên kiên nhẫn một chút đừng vội vàng. Sức khỏe: Trạng thái tổng thể ổn.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay khá tốt, một số việc cần tìm người chuyên nghiệp để làm, bản thân không nên can thiệp. Sự nghiệp: Hành sự có kế hoạch riêng, làm nhiều ở lĩnh vực sở trường và thận trọng khi tham gia vào những việc không am hiểu, cẩn thận kẻo vì tự phụ mà thất bại. Tài lộc: Muốn đưa ra quyết định nào đó thì nên tìm hiểu rõ các chi tiết cụ thể trước rồi hãy tính. Tình cảm: Hai người ở bên nhau nói vài lời tâm sự có thể ngăn ngừa hiểu lầm xảy ra. Sức khỏe: Tâm trạng thoải mái, ít lo âu.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay tốt, làm việc có nguyên tắc riêng, không a dua theo đám đông hay nghe người khác sắp đặt. Sự nghiệp: Quý nhân phù trợ tốt, bản thân cũng biết phấn đấu nỗ lực, cơ hội và thực lực đều đủ tầm thì tự nhiên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tay, cố gắng đi tốt từng bước là được. Tài lộc: Nên thận trọng đầu tư, khi không quyết định được thì quan sát thêm cũng không hại gì. Tình cảm: Cả hai đều là người coi trọng kết quả, khả năng tình cảm không có tiến triển là rất thấp. Sức khỏe: Bổ sung vitamin thích hợp là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá ổn, làm việc có ý tưởng thôi là chưa đủ, cách hiện thực hóa mới là trọng điểm. Sự nghiệp: Việc biến ý tưởng hay thành kết quả thực tế rất quan trọng, cấp trên và khách hàng coi trọng kết quả hơn, mọi thứ đều nói chuyện bằng thành tích thực tế. Tài lộc: Muốn thực hiện tốt dự án thì thao tác triển khai thế nào là một vấn đề, có những đường vòng bắt buộc phải trải qua mới được. Tình cảm: Bạn và nửa kia nên trao đổi nhiều hơn về suy nghĩ của mình, có chuyện mà cứ giữ trong lòng chỉ làm tăng chi phí giao tiếp. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay bình thường, bạn muốn làm tốt việc trong tay nhưng những người xung quanh luôn gây nhiễu. Sự nghiệp: Gặp chuyện đừng vội đưa ra quyết định, nên bàn bạc kỹ với cộng sự trong nhóm hoặc cấp trên rồi mới quyết định làm thế nào cho tốt, tránh việc tự ý quyết định dẫn đến vấn đề không thể thu xếp được sẽ rất rắc rối. Tài lộc: Có thể làm dự án nào thì làm cái đó, dự án nhỏ không nhất thiết là không có thu nhập. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống xuất hiện một số mâu thuẫn, đôi bên đều muốn thuyết phục đối phương dẫn đến tình trạng giằng co. Sức khỏe: Bớt suy nghĩ lung tung là tốt nhất.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay ổn, cứ làm việc theo kế hoạch là được, các cộng sự xung quanh đều khá tốt và có thể giúp đỡ. Sự nghiệp: Có thể nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ, mọi người đều đồng tâm hiệp lực làm việc không kéo lùi lẫn nhau, bạn sẽ thấy việc hoàn thành dự án theo kế hoạch là hoàn toàn khả thi. Tài lộc: Nên làm tốt những dự án đang nắm giữ, không nên quá cao vọng thì có thể thu được lợi nhuận. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển hài hòa, không có chuyện gì không vui xảy ra. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay khá ổn, khả năng nhận được đánh giá tốt từ những người xung quanh là rất lớn, chỉ cần đừng kiêu ngạo tự mãn là được. Sự nghiệp: Nỗ lực làm việc vẫn có thể tạo ra thành tích, giữ vững đà phát triển tốt và bớt tự mãn thì sẽ không xảy ra sai sót, cười đến cuối cùng mới là trọng điểm. Tài lộc: Dự án có thể thu về một ít lợi nhuận, chỉ là con số không cao như mong đợi. Tình cảm: Đôi bên đều cảm thấy tình cảm có sự phát triển, mối quan hệ ít nhất đã không còn xa cách như trước. Sức khỏe: Ăn uống hợp lý, vận động điều độ là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay hơi yếu, đừng sợ sai sót, tìm cách bù đắp là được. Sự nghiệp: Xuất hiện sai sót là hiện tượng bình thường, tìm cách khắc phục là được chứ không làm gì mà để mặc kệ là không đúng, việc tiêu hao nội tâm và thất vọng chỉ làm lãng phí thời gian làm việc chính, không nên để hành vi này tiếp diễn. Tài lộc: Dự án có thể xảy ra tổn thất do vấn đề thao tác. Tình cảm: Hai người chắc chắn sẽ có lúc cãi vã, chú ý đừng để thù hận qua đêm là được. Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi thật tốt, đừng thức quá khuya.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường, không thể lúc nào cũng gặp may mắn, thăng trầm mới là hiện tượng bình thường. Sự nghiệp: Hành sự thiếu đi chút may mắn, luôn bị hỏng việc vào thời điểm quan trọng, điều này cũng phản ánh bản thân làm việc thiếu khả năng ứng biến, trình độ chuyên môn cần phải nâng cao thêm. Tài lộc: Chú ý nắm bắt thời điểm bắt tay vào dự án, cẩn thận kẻo bỏ lỡ những thứ tốt. Tình cảm: Đừng đối đầu với nửa kia trong mối quan hệ thân thiết, cẩn thận kẻo hai người vì chuyện này mà cãi nhau. Sức khỏe: Tĩnh dưỡng nhiều hơn, bớt làm loạn là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ổn, lòng thấu cảm mạnh mẽ sẽ chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh. Sự nghiệp: Có tinh thần phục vụ, trong mắt cấp trên và khách hàng bạn là người đáng tin cậy để giao phó những dự án quan trọng, một số người sẵn sàng chủ động giúp đỡ trong nhóm nên nhân duyên cũng khá tốt. Tài lộc: Nên chọn những dự án bản thân quen thuộc và chắc chắn, không dễ thất bại cũng là một ưu điểm. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống hòa hợp, đôi bên đều sẵn lòng cung cấp giá trị cảm xúc cho nhau. Sức khỏe: Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá ổn, khá quyết đoán khi thực hiện những việc mình muốn làm. Sự nghiệp: Đa phần là làm việc theo quy trình, chú ý cách diễn đạt khi giao tiếp với người khác sao cho ngắn gọn súc tích và đi thẳng vào trọng tâm, giảm bớt chi phí giao tiếp thì hiệu quả mới có thể nâng cao. Tài lộc: Chú ý chọn bắt tay vào những dự án có triển vọng phát triển, vào cuộc sớm thì lợi nhuận mới tốt. Tình cảm: Bạn hy vọng đối phương có thể hiểu được những gì mình diễn đạt, có thêm nhiều sự thấu hiểu ngầm là tốt rồi. Sức khỏe: Bớt lo âu, nghĩ nhiều hơn về những chuyện vui vẻ là được.
