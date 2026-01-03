Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/1: Bọ Cạp thu lợi nhỏ, bớt tự mãn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/1, Bọ Cạp cần bớt tự mãn sẽ được việc hơn. Cự Giải quý nhân phù trợ, biết nỗ lực thì sẽ có địa vị, không sang cũng quý.