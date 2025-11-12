Hà Nội

5 loại cây gia vị đuổi muỗi hiệu quả dễ trồng tại nhà

Nhiều loại cây gia vị quen thuộc vừa dễ trồng lại có khả năng đuổi muỗi tự nhiên nhờ tinh dầu đặc trưng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sả là loại cây phổ biến, dễ trồng bằng củ hoặc nhánh. Tinh dầu sả chứa citral và geraniol – hai hợp chất có tác dụng xua đuổi muỗi rất mạnh. Ảnh: Internet
Sả là loại cây phổ biến, dễ trồng bằng củ hoặc nhánh. Tinh dầu sả chứa citral và geraniol – hai hợp chất có tác dụng xua đuổi muỗi rất mạnh. Ảnh: Internet
Chỉ cần trồng vài chậu sả quanh hiên nhà hoặc cửa sổ, là có thể giảm đáng kể sự xuất hiện của muỗi. Ảnh: Internet
Chỉ cần trồng vài chậu sả quanh hiên nhà hoặc cửa sổ, là có thể giảm đáng kể sự xuất hiện của muỗi. Ảnh: Internet
Mùi thơm đặc trưng của húng quế khiến muỗi không dám lại gần. Chậu húng quế có thể đặt gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc trong bếp. Ảnh: Internet
Mùi thơm đặc trưng của húng quế khiến muỗi không dám lại gần. Chậu húng quế có thể đặt gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc trong bếp. Ảnh: Internet
Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiều ánh sáng, dễ chăm sóc và thu hoạch quanh năm. Ảnh: Internet
Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiều ánh sáng, dễ chăm sóc và thu hoạch quanh năm. Ảnh: Internet
Tía tô là cây gia vị quen thuộc, thường được trồng trong chậu hoặc luống nhỏ. Tinh dầu trong lá tía tô khiến muỗi mất phương hướng, không dám đậu gần. Ảnh: Internet
Tía tô là cây gia vị quen thuộc, thường được trồng trong chậu hoặc luống nhỏ. Tinh dầu trong lá tía tô khiến muỗi mất phương hướng, không dám đậu gần. Ảnh: Internet
Cây dễ trồng, dễ chăm, thích hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Cây dễ trồng, dễ chăm, thích hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Ít ai biết rau mùi cũng có tác dụng đuổi muỗi, côn trùng nhỏ như kiến, ruồi giấm. Ảnh: Internet
Ít ai biết rau mùi cũng có tác dụng đuổi muỗi, côn trùng nhỏ như kiến, ruồi giấm. Ảnh: Internet
Khi trồng quanh nhà, mùi thơm đặc trưng của rau mùi giúp hạn chế muỗi xâm nhập. Ảnh: Internet
Khi trồng quanh nhà, mùi thơm đặc trưng của rau mùi giúp hạn chế muỗi xâm nhập. Ảnh: Internet
Mùi thơm, cay nhẹ của kinh giới khiến muỗi và ruồi giấm không ưa. Ảnh: Internet
Mùi thơm, cay nhẹ của kinh giới khiến muỗi và ruồi giấm không ưa. Ảnh: Internet
Cây kinh giới dễ trồng, chỉ cần một chậu đất nhỏ đặt nơi có ánh sáng nhẹ là xanh tốt quanh năm. Ảnh: Internet
Cây kinh giới dễ trồng, chỉ cần một chậu đất nhỏ đặt nơi có ánh sáng nhẹ là xanh tốt quanh năm. Ảnh: Internet
