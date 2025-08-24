4 loại cây được ví như "thần giữ của" nếu trồng trong nhà

Nếu biết cách trồng và đặt đúng vị trí trong nhà, gia chủ sẽ đón được vận khí tốt lành, tiền tài đổ về như nước.

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh không chỉ mang lại không gian trong lành mà còn được xem là biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng. Đặc biệt, có những loại cây được ví như “thần giữ của”, giúp gia chủ thu hút và bảo vệ tài sản, ngăn thất thoát tiền bạc.

Cây kim tiền – biểu tượng của phát tài

Cây kim tiền nằm trong danh sách những loại cây chiêu tài lộc hàng đầu. Với lá xanh bóng, mọc đối xứng như những đồng tiền xếp chồng, kim tiền tượng trưng cho sự giàu sang và sung túc.

Đặt cây kim tiền trong nhà giúp gia chủ giàu sang. Ảnh: Internet

Trồng cây kim tiền trong phòng khách hoặc văn phòng không chỉ giúp không gian thêm sinh khí mà còn mang lại may mắn trong kinh doanh, giữ vững nguồn tài chính.

Cây ngọc bích - chiếc ví xanh trong nhà

Ngọc bích có lá mọng nước, hình tròn như đồng xu, vì vậy được xem là biểu tượng của tiền bạc. Người xưa tin rằng đặt cây ngọc bích gần cửa ra vào hoặc cửa sổ hướng Đông Nam sẽ giúp “hút” tài lộc vào nhà.

Đây cũng là loài cây thường được giới kinh doanh yêu thích bởi ý nghĩa “của cải đầy ắp”.

Cây lưỡi hổ – lá chắn giữ của

Theo phong thủy, cây lưỡi hổ được ví như một "lá chắn giữ của" nhờ khả năng trừ tà, xua đuổi tà khí, và chống lại những điềm xấu.

Cây lưỡi hổ được ví như lá chắn giữ của. Ảnh: Internet

Lá cây vươn thẳng, cứng cáp tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết đoán, giúp gia chủ vượt qua khó khăn, đồng thời giúp hóa giải năng lượng tiêu cực và thu hút may mắn, tài lộc.

Cây tài lộc - sung túc trong từng tán lá

Cây tài lộc hay phát tài núi, với dáng cây vững chãi và lá xanh dày, là hình ảnh của sự no đủ. Nhiều gia đình tin rằng sở hữu cây tài lộc trong nhà chính là nắm giữ “chiếc két” tự nhiên, giúp tiền bạc luôn ở lại.

Màu xanh tươi của lá cây còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy sự phát triển và mang lại không khí trong lành, giúp gia chủ thư giãn và sáng tạo.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!