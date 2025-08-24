Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

4 loại cây được ví như "thần giữ của" nếu trồng trong nhà

Nếu biết cách trồng và đặt đúng vị trí trong nhà, gia chủ sẽ đón được vận khí tốt lành, tiền tài đổ về như nước.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh không chỉ mang lại không gian trong lành mà còn được xem là biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng. Đặc biệt, có những loại cây được ví như “thần giữ của”, giúp gia chủ thu hút và bảo vệ tài sản, ngăn thất thoát tiền bạc.

Cây kim tiền – biểu tượng của phát tài

Cây kim tiền nằm trong danh sách những loại cây chiêu tài lộc hàng đầu. Với lá xanh bóng, mọc đối xứng như những đồng tiền xếp chồng, kim tiền tượng trưng cho sự giàu sang và sung túc.

cay-trong9.jpg
Đặt cây kim tiền trong nhà giúp gia chủ giàu sang. Ảnh: Internet

Trồng cây kim tiền trong phòng khách hoặc văn phòng không chỉ giúp không gian thêm sinh khí mà còn mang lại may mắn trong kinh doanh, giữ vững nguồn tài chính.

Cây ngọc bích - chiếc ví xanh trong nhà

Ngọc bích có lá mọng nước, hình tròn như đồng xu, vì vậy được xem là biểu tượng của tiền bạc. Người xưa tin rằng đặt cây ngọc bích gần cửa ra vào hoặc cửa sổ hướng Đông Nam sẽ giúp “hút” tài lộc vào nhà.

Đây cũng là loài cây thường được giới kinh doanh yêu thích bởi ý nghĩa “của cải đầy ắp”.

Cây lưỡi hổ – lá chắn giữ của

Theo phong thủy, cây lưỡi hổ được ví như một "lá chắn giữ của" nhờ khả năng trừ tà, xua đuổi tà khí, và chống lại những điềm xấu.

cay-luoiho.jpg
Cây lưỡi hổ được ví như lá chắn giữ của. Ảnh: Internet

Lá cây vươn thẳng, cứng cáp tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết đoán, giúp gia chủ vượt qua khó khăn, đồng thời giúp hóa giải năng lượng tiêu cực và thu hút may mắn, tài lộc.

Cây tài lộc - sung túc trong từng tán lá

Cây tài lộc hay phát tài núi, với dáng cây vững chãi và lá xanh dày, là hình ảnh của sự no đủ. Nhiều gia đình tin rằng sở hữu cây tài lộc trong nhà chính là nắm giữ “chiếc két” tự nhiên, giúp tiền bạc luôn ở lại.

Màu xanh tươi của lá cây còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy sự phát triển và mang lại không khí trong lành, giúp gia chủ thư giãn và sáng tạo.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

#cây kim tiền #cây ngọc bích #cây lưỡi hổ #cây tài lộc #phong thủy cây cảnh #tài lộc trong nhà

Bài liên quan

Bất động sản

Những loại cây vừa cho quả ăn, vừa hút tài lộc

Không chỉ cho quả ăn, những loại cây này còn tạo bóng mát và mang ý nghĩa chiêu tài chiêu lộc.

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ mang đến không gian sống trong lành, tươi mát mà còn được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn và sự sung túc. Đặc biệt, có những loại cây vừa cho quả ăn bổ dưỡng, vừa mang ý nghĩa chiêu tài chiêu lộc, rất thích hợp để trồng trong vườn hay trước hiên nhà.

Cây cam, chanh, quýt

Xem chi tiết

Bất động sản

5 loại cây cảnh càng trồng càng "giàu ú ụ"

Không chỉ đẹp và dễ chăm, những loại cây bonsai này còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp hút tài lộc cho gia chủ.

cay-canh1.jpg
Quất là biểu tượng của phúc lộc và thịnh vượng. Khi được tạo dáng bonsai, cây quất trở nên bắt mắt với lá xanh mướt như ngọc bích, quả vàng rực như kim tiền, thể hiện hình ảnh "cành vàng lá ngọc". Ảnh: Internet
cay-canh2.jpg
Quất ưa ánh sáng nhẹ, tránh nắng gay gắt mùa hè. Khi trồng nên giữ đất ẩm, không để úng và cắt tỉa sau mùa quả để tạo thế đẹp. Ảnh: Vietnamnet
Xem chi tiết

Bất động sản

6 loại cây chịu nắng tốt, dễ trồng tại ban công chung cư

Nếu chọn đúng loại cây có khả năng chịu nắng và dễ sống, ban công chung cư dù hướng Tây vẫn có thể duy trì mảng xanh suốt cả năm.

Ban công chung cư thường xuyên phải chịu nắng, nhất là ban công hướng Tây hoặc hướng Nam. Ánh nắng mặt trời có thể khiến cây xanh trồng ở ban công bị khô héo.

Dưới đây là một số loại cây có sức chịu nắng tốt, dễ trồng tại ban công chung cư:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới