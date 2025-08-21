Hà Nội

Bất động sản

Những loại cây vừa cho quả ăn, vừa hút tài lộc

Không chỉ cho quả ăn, những loại cây này còn tạo bóng mát và mang ý nghĩa chiêu tài chiêu lộc.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ mang đến không gian sống trong lành, tươi mát mà còn được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn và sự sung túc. Đặc biệt, có những loại cây vừa cho quả ăn bổ dưỡng, vừa mang ý nghĩa chiêu tài chiêu lộc, rất thích hợp để trồng trong vườn hay trước hiên nhà.

Cây cam, chanh, quýt

Một trong những loại cây được nhiều gia đình Việt ưa chuộng chính là cây cam, chanh, quýt. Đây là nhóm cây có múi cho quả thơm ngon, giàu vitamin C và dễ chăm sóc.

cay-cam.jpg
Chùm quả tròn mọng tượng trưng cho sự trọn vẹn. Ảnh: Internet

Trong quan niệm phong thủy, những chùm quả tròn mọng, vàng óng hay xanh tươi tượng trưng cho sự trọn vẹn, viên mãn và thịnh vượng. Nhiều gia đình thường trồng hoặc chưng cây quất cảnh ngày Tết với mong ước tài lộc dồi dào, công việc thuận lợi.

Cây bưởi

Bưởi cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt. Quả bưởi không chỉ là loại trái cây ngon ngọt, dùng để giải khát hay làm quà biếu, mà còn biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Một cây bưởi sai trĩu quả trong vườn được coi là điềm báo gia chủ sẽ có cuộc sống thịnh vượng, an khang.

Cây lựu

Cây lựu là loài cây thân gỗ, vừa đẹp vừa mang ý nghĩa tốt lành. Quả lựu đỏ mọng với nhiều hạt bên trong tượng trưng cho sự đông con nhiều cháu, gia đình hạnh phúc và sự phát triển thịnh vượng.

cay-luu.jpg
Ảnh: VietFarm

Những chùm hoa lựu giúp xua đuổi tà ma và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cây na

Trong văn hóa dân gian, quả na trĩu trịt mang ý nghĩa “cầu được ước thấy”. Khi trồng trong vườn, cây na không chỉ cho trái ngọt thanh, dễ ăn mà còn được tin rằng sẽ mang đến sự may mắn, hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Cây xoài

cay-xoai.jpg
Ảnh: Internet

Trong tiếng Hán – Việt, “xoài” được đọc gần giống với “xài”, mang ý nghĩa tiền bạc luôn dư dả, chi tiêu thoải mái. Trồng một cây xoài trong vườn không chỉ mang lại những mùa quả thơm ngọt mà còn tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

