Hà Nội

Phong cách chuẩn Gen Z của Hoa hậu Thanh Thủy tại Thái Lan

Phong cách chuẩn Gen Z của Hoa hậu Thanh Thủy tại Thái Lan

Trong chuyến công tác tại Bangkok, Hoa hậu Thanh Thuỷ gây chú ý khi xuất hiện với phong cách khỏe khoắn, năng động và cá tính, đúng chuẩn Gen Z.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ với phong cách năng động, trẻ trung chuẩn Gen Z khi đến Bangkok, Thái Lan.
Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa thường thấy trên các sàn diễn và sự kiện, lần này nàng hậu sinh năm 2002 đã khoe vẻ đẹp cá tính, tràn đầy sức sống.
Người đẹp lựa chọn trang phục theo phong cách sporty chic, kết hợp giữa sự thoải mái và cá tính, tạo nên điểm nhấn mới mẻ trong mắt khán giả.
Với chiều cao 1m76 cùng vóc dáng chuẩn, Thanh Thuỷ dễ dàng chinh phục những set đồ năng động vốn được xem là "khó chiều" khi không phải ai cũng có thể toát lên được thần thái.
Tại Bangkok, nàng hậu Gen Z nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện trên đường phố với outfit trẻ trung, nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thấy Huỳnh Thị Thanh Thuỷ "lột xác" với phong cách thời trang đường phố, thay vì gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính.
Được biết, Thanh Thủy duy trì thói quen diện đồ bình dân nhiều năm nay.
Khác với hình ảnh lộng lẫy khi đi sự kiện, đời thường cô ưu tiên chọn thiết kế cơ bản, dễ mặc, phù hợp nhiều hoàn cảnh như đi học, đi làm, dạo phố.
Thanh Thuỷ ngoài đời ăn mặc đơn giản, thời thượng mà trẻ trung.
Khác với những nàng hậu đình đám trong nước và quốc tế, Thanh Thuỷ lại có một phong cách thời trang riêng biệt. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
