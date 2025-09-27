Bắt giữ xe đầu kéo chở gần 30 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc

Chiều 27/9, thông tin từ Phòng CSGT - Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792 Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền), tổ công tác Phòng CSGT phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe đầu kéo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10%-30% và vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ 27,92%.

Ngoài ra, trên xe vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, thịt dê, chân gà... không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

