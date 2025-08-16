Hà Nội

Kinh doanh

3 thiếu gia kín tiếng nhà đại gia Việt

Những thiếu gia này còn rất trẻ và khá kín tiếng trước truyền thông và chỉ được biết đến thông qua báo cáo quản trị doanh nghiệp.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức

Mới đây, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cho biết ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 13/9.

Trên thị trường chứng khoán, HAG có thị giá dao động quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, con trai bầu Đức cần chi khoảng 437 tỷ đồng để thực hiện thương vụ. Nếu thành công, ông Đoàn Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% cổ phần, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại HAGL.

thieu-gia.jpg
Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức. Ảnh: HAG

Đây cũng là lần đầu tiên con trai bầu Đức lộ diện trên thị trường chứng khoán. Trước đó, thị trường chỉ xuất hiện các giao dịch của bà Đoàn Hoàng Anh, con gái của bầu Đức.

Trần Vũ Minh - con trai tỷ phú Trần Đình Long

Thiếu gia Trần Vũ Minh (SN 1996) - con trai tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát, khá kín tiếng với truyền thông và gần như chỉ được biết đến thông qua báo cáo quản trị doanh nghiệp.

Những thông tin về Trần Vũ Minh lần đầu xuất hiện rộng rãi trước công chúng vào tháng 1/2019 sau khi mua thành công 20 triệu cổ phiếu HPG của Hòa Phát (HPG) trong vùng giá từ 17.300 đến 20.100 đồng.

Sau đó, con trai tỷ phú Trần Đình Long cũng nhiều lần mua vào cổ phiếu HPG nhằm tăng sở hữu cổ phiếu.

Trần Vũ Minh không đảm nhiệm chức vụ cấp cao nào tại HPG và đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Đại Phong- doanh nghiệp đang sở hữu cổ phần tại Hòa Phát.

Hồ Anh Minh - con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh

Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, là con trai của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Hiện ông Minh là Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu 344 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,87% vốn Techcombank.

Hồ Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Masterise Group.

Ngoài ra, Hồ Anh Minh còn là cổ đông lớn của One Mount Group, nắm giữ hơn 10% vốn điều lệ của One Mount Group.

Con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng góp vốn vào công ty con của One Mount Group, 1Matrix, với 10% vốn điều lệ.

Khối tài sản của Hồ Anh Minh trên thị trường chứng khoán Việt Nam ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đưa anh vào danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

