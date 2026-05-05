3 loại thuốc dùng cho người mang án tử hình

Bộ Tư pháp vừa công khai Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Hồ sơ được Bộ Công an xây dựng, gửi thẩm định.

ĐỀ XUẤT CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TIÊM THUỐC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH

Dự thảo Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đang được Bộ Tư pháp thẩm định, nêu rõ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị Quân đội quân khu và tương đương.

Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án tử hình bao gồm: Giường nằm có đai dùng để cố định người bị thi hành án tử hình; máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển; máy đo nhịp đập của tim; màn hình, camera, đầu ghi và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án tử hình; các dụng cụ y tế và trang thiết bị hiện đại khác.

Thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: Thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Một liều thuốc gồm 3 loại thuốc và dùng cho một người.

Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đáng chú ý, tại Điều 6 dự thảo nêu rõ về "Tiến hành tiêm thuốc", theo đó, cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước sau:

1. Tiếp nhận 3 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình (trong đó có 2 liều thuốc dự phòng); trường hợp không sử dụng đến 2 liều thuốc dự phòng thì cán bộ thi hành án tử hình bàn giao lại để bảo quản theo quy định.

2. Xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm; trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch;

3. Đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình:

Bước 1: Tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn (bác sĩ pháp y) thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác.

Bước 2: Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động.

Bước 3: Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

4. Kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy đo nhịp đập của tim. Trường hợp sau mười phút tiêm xong liều thứ nhất mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng;

Mỗi lần tiêm thuốc sau mười phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng tiêm lần thứ hai, thứ ba;

Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau mười phút mà người bị thi hành án chưa chết thì Đội trưởng Đội Thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình quyết định.

5. Việc thực hiện các bước tiêm theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này có thể được tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Công an cũng cho biết, trong thực tiễn triển khai từ tháng 8/2013 đến nay đã tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc chưa phải sử dụng đến liều thuốc dự phòng thứ 2 đối với 1 người bị thi hành án.

CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI THAM GIA THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH

Bộ Công an đề xuất, người tham gia Đội Thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, giao tử thi, tro cốt hoặc mai táng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện UBND xã, phường, đặc khu; điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Trường hợp gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

Công an cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng có trách nhiệm tham gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Bộ Công an đề xuất nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.