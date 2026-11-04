3 cây cảnh lọc không khí, trồng trong nhà tụ tài, thắp vận, giữ bình an

3 cây cảnh được trồng trong nhà là gửi gắm một ước mong bình dị, cầu cho mọi việc trong nhà, ngoài ngõ đều được êm xuôi, làm ăn phất nhanh, thuận lợi.

Không ít người chơi cây cảnh cứ nghĩ siêng năng là tốt: tưới mỗi ngày, phơi nắng mỗi ngày, bón phân mỗi ngày. Nhưng với nhiều cây cảnh, đó lại là một sự ngộp thở. Cái cây cần không phải là sự kiểm soát, mà là một khoảng trời để tự thở.

Trồng hoa cho người mới bắt đầu, vì thế, không phải là học cách chăm thật giỏi, mà là học cách chọn đúng cây và học cách... lười đi một chút.

Chọn một cái cây có sức sống bền bỉ, tên gọi lành, dáng hình đẹp để đặt ở phòng khách, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn nó, để nó tự lớn lên theo cách của nó. Đó cũng là một cách tập sống chậm lại.

Dưới đây là 3 cây cảnh “chịu đựng giỏi”, đẹp một cách yên ổn, và mang trong mình những lời chúc lành.

Mỗi chiếc lá là một bức tranh.

1. Cây cảnh vạn lộc: Vẻ đẹp được vẽ bằng cọ

Cây cảnh vạn lộc, tên khoa học là Aglaonema rotundum pink, là một loại kiểng lá đến từ vùng nhiệt đới Indonesia và Thái Lan. Nó không có hoa rực rỡ để khoe, nhưng lá của nó còn đẹp và duyên dáng hơn hoa.

Bạn hãy thử hình dung: trên một nền lá xanh thẫm, người ta như dùng cọ mềm phết lên những vệt hồng, đỏ, có khi là cam nhạt. Mỗi chiếc lá là một bức tranh không lặp lại. Không có chiếc nào giống chiếc nào.

Đặt một chậu vạn lộc ở góc phòng khách, nơi ánh sáng vừa đủ, khách đến nhà thường phải ghé lại nhìn kỹ và hỏi: “Cây giả à? Sao màu lại lạ thế này?”.

Cây cảnh sợ úng nước

Không, đó là màu của tự nhiên. Và cái hay hơn cả màu sắc là tính nết của cây cảnh.

Vạn lộc là một người trầm tĩnh. Nó không đòi hỏi nắng gắt. Ánh sáng khuếch tán trong nhà, ánh sáng qua rèm cửa là đã đủ cho nó sống vui. Nó không đòi hỏi nước mỗi ngày. Bạn có đi công tác một tuần, về nhà nó vẫn đứng thẳng, lá vẫn bóng.

Thứ duy nhất cây cảnh sợ, chính là sự siêng năng thái quá của bạn. Tưới nhiều, rễ sẽ úng. Bón nhiều, lá sẽ cháy.

Trồng cây cảnh vạn lộc là học cách tin tưởng.

Trong phong thủy, đúng như tên gọi, vạn lộc mang nghĩa thu hút hàng vạn lộc lá. Sắc đỏ hồng trên lá thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho may mắn, nhiệt huyết, xua đi những điều u ám.

Người ta tin rằng đặt một chậu vạn lộc nơi phòng khách hay bàn làm việc sẽ giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi, công việc hanh thông, tiền tài tụ lại. Nó không ồn ào mang lộc đến, mà như một lời nhắc dịu dàng: cứ sống hiền lành, bền bỉ, lộc sẽ tự tìm đến.

Trồng cây cảnh vạn lộc là học cách tin tưởng. Tin rằng không cần phải can thiệp quá nhiều, mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp.

Cây cảnh làm bừng sáng những góc tối

2. Cây cảnh phong lộc hoa: Ngọn đuốc ấm trong nhà

Nếu cây cảnh vạn lộc đẹp một cách tĩnh lặng, thì phong lộc hoa lại đẹp một cách rực rỡ, vui tươi.

Phong lộc hoa, hay còn gọi là dứa cảnh nến, tên khoa học Guzmania lingulata, thuộc họ Dứa cảnh. Nhìn nó một lần là không thể quên. Từ giữa bụi lá xanh dài, mướt, một cụm hoa vươn thẳng lên, đỏ rực như một ngọn đuốc nhỏ đang cháy.

Đặt cây cảnh cạnh kệ tivi, bỗng dưng cả phòng khách như có không khí Tết. Cây cảnh làm bừng sáng những góc tối, làm ấm lên những ngày mưa. Và cái tên của nó đã nói lên tất cả: Phong lộc - đón gió may, rước lộc vào nhà.

Cây cảnh tượng trưng cho sự may mắn

Điều đáng quý nhất ở ngọn đuốc này là sự bền bỉ của nó. Một bông hoa cắt cành chỉ tươi được một tuần. Nhưng bông nến đỏ của phong lộc hoa có thể đỏ thắm suốt sáu tháng, có khi hơn.

Sáu tháng trời, nó cứ ở đó, lặng lẽ tỏa sáng, không đòi hỏi gì nhiều. Bạn chỉ cần đừng để nó dưới nắng gắt trực tiếp, đừng để chậu lúc nào cũng sũng nước. Đất khô thì tưới, vậy là đủ.

Trong phong thủy, màu đỏ của cây cảnh phong lộc hoa là màu của hỷ sự, của năng lượng dương mạnh mẽ. Cây cảnh tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và một tương lai tươi sáng.

Hết một mùa hoa, lại đến một mùa lộc khác.

Đặt cây cảnh phong lộc hoa ở phòng khách, người ta tin rằng nó sẽ thắp lên vận may cho gia đình, giúp công danh sự nghiệp được soi đường, thuận lợi.

Và khi bông hoa mẹ tàn đi, đừng vội buồn hay vứt bỏ. Hãy nhìn xuống gốc, bạn sẽ thấy những mầm con đang nhú lên. Tách chúng ra, trồng vào một chậu mới, bạn lại có một khởi đầu mới.

Một chậu thành hai chậu, may mắn cứ thế mà nhân đôi. Đó chẳng phải là đạo lý của sự tiếp nối hay sao? Hết một mùa hoa, lại đến một mùa lộc khác.

Vẻ đẹp của cây cảnh không nằm ở sự rực rỡ

3. Cây cảnh thuận buồm xuôi gió: Chiếc thuyền trắng của sự bình an

Loài cây thứ ba, cái tên đã là một lời chúc: thuận buồm xuôi gió. Nhiều người quen gọi nó là lan Ý, hay huệ hòa bình, tên khoa học là Spathiphyllum wallisii.

Vẻ đẹp của cây cảnh không nằm ở sự rực rỡ, mà ở sự thanh khiết và yên bình. Trên nền lá xanh thẫm, bóng mượt như được đánh xi, những bông hoa trắng muốt vươn lên.

Hoa của nó không có cánh xòe to, mà mo hoa trắng ôm lấy nhụy hoa vàng nhạt, trông hệt như một cánh buồm trắng no gió đang lướt nhẹ trên mặt sóng xanh. Nhìn vào chậu cây, tự nhiên lòng người cũng thấy dịu lại, nhẹ đi.

Hoa của cây cảnh cũng bền

Người ta có thể đặt nó ở bất cứ đâu: phòng khách, bàn làm việc, phòng ngủ, hay phòng họp. Cây cảnh đều hợp. Nó không kén chỗ, cũng không làm phiền ai.

Đây có lẽ là loài cây dễ tính nhất cho người mới. Cây cảnh thuận buồm xuôi gió chịu được bóng râm, chịu được khô hạn một chút, lại rất ít sâu bệnh.

Chỉ cần tránh hai điều: đừng ngâm rễ nó trong nước và đừng phơi nó dưới nắng hè gay gắt. Còn lại, nó sẽ tự lo cho mình. Hoa của nó cũng bền, nở liên tục hai, ba tháng, trắng xanh hài hòa.

Trong phong thủy, hình ảnh cánh buồm trắng vươn lên chính là biểu tượng cho sự hanh thông, mọi việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái.

Cây cảnh thuận buồm xuôi gió lặng lẽ làm sạch không khí

Người làm ăn, người đi học, người làm công việc gì cũng mong có được chữ “thuận”. Đặt một chậu lan Ý trong nhà là gửi gắm một ước mong bình dị: cầu cho mọi việc trong nhà, ngoài ngõ đều được êm xuôi.

Chưa kể, lan Ý còn là một chiếc máy lọc không khí tự nhiên. NASA từng xếp nó vào danh sách những cây có khả năng hấp thụ tốt các khí độc như formaldehyde, benzene.

Cây cảnh thuận buồm xuôi gió lặng lẽ làm sạch không khí cho bạn, không một lời đòi hỏi. Một người bạn vừa đẹp, vừa lành, vừa có ích như vậy, tìm ở đâu ra?

Cuối cùng, chúng ta trồng hoa là đang trồng cái gì?

Nếu bạn chưa từng trồng cây cảnh, hãy bắt đầu với ba người bạn hiền lành này.

Có lẽ, chúng ta không chỉ trồng một cái cây. Chúng ta đang trồng một khoảng lặng trong căn nhà, một góc xanh để mỗi khi đi làm về, nhìn thấy nó vẫn ở đó, vẫn xanh, vẫn đang sống, lòng mình cũng tự nhiên được an ủi.

Tâm an thì vạn sự an. Khi tâm trạng tốt lên, nhìn việc gì cũng nhẹ nhàng hơn, có sức lực để làm mọi việc. Đó mới là cách đổi vận tốt nhất, bền nhất.

Cuộc sống cũng vậy. Đừng vội. Đừng cố kiểm soát hết mọi thứ. Có những lúc, lười đi một chút, buông tay ra một chút, để mọi thứ được thở theo nhịp của nó, thì hoa mới nở, người mới yên.

Nếu bạn chưa từng trồng cây cảnh, hãy bắt đầu với ba người bạn hiền lành này. Hãy để chúng dạy bạn bài học đầu tiên của người làm vườn: yêu thương đích thực đôi khi chính là biết đứng lùi lại một bước.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc