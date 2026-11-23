Minh Thần Tông gần 30 năm không thiết triều, nhưng nhà Minh vẫn vận hành nhờ bộ máy hành chính vững chắc. Vì sao thể chế ấy không thể ngăn đế quốc suy yếu?

Trong lịch sử Trung Quốc, Minh Thần Tông Chu Dực Quân (1563–1620), vị hoàng đế thứ 13 của nhà Minh, là một nhân vật đặc biệt. Ông trị vì suốt 48 năm (1572–1620), trở thành một trong những hoàng đế có thời gian tại vị lâu nhất triều Minh. Tuy nhiên, điều khiến hậu thế nhớ đến ông không chỉ là thời gian trị vì dài, mà còn bởi việc gần 30 năm cuối đời, ông hầu như không tham gia các buổi thiết triều thường lệ.

Thông thường, hình ảnh một hoàng đế bỏ bê triều chính trong thời gian dài dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh triều đình rối loạn, quan lại tranh quyền, quân đội suy yếu và đất nước nhanh chóng suy vong. Thế nhưng, nhà Minh dưới thời Vạn Lịch không lập tức sụp đổ. Bộ máy hành chính vẫn hoạt động, các địa phương vẫn được quản lý, quân đội vẫn tiến hành những chiến dịch lớn. Thậm chí, giai đoạn đầu triều đại của ông còn được xem là một thời kỳ tương đối thịnh vượng.

Minh Thần Tông Chu Dực Quân gần 30 năm không thiết triều.

Vì sao một hoàng đế gần như vắng mặt trong các buổi thiết triều lại có thể duy trì được một đế quốc rộng lớn? Câu trả lời không chỉ nằm ở tài năng của một số đại thần, mà còn liên quan đến hệ thống chính trị, hành chính mà các hoàng đế tiền nhiệm, đặc biệt là Minh Thành Tổ Chu Đệ, đã góp phần xây dựng và hoàn thiện.

Từ một vị hoàng đế trẻ đến 28 năm xa rời triều chính

Năm 1572, Minh Mục Tông qua đời, Thái tử Chu Dực Quân mới 9 tuổi lên kế vị, lấy niên hiệu Vạn Lịch. Do hoàng đế còn quá nhỏ, việc điều hành triều đình ban đầu được giao cho các đại thần phụ chính, nổi bật nhất là Trương Cư Chính, người giữ chức Thủ phụ Nội các.

Trương Cư Chính là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn nhất thời Minh. Dưới sự điều hành của ông, triều đình tiến hành hàng loạt biện pháp cải cách nhằm chấn chỉnh bộ máy quan lại, tăng cường kỷ luật hành chính, kiểm tra tình hình thuế khóa và củng cố tài chính quốc gia.

Đáng chú ý nhất là việc thúc đẩy thực hiện chế độ Nhất điều tiên pháp (pháp thuế một roi). Theo đó, nhiều loại thuế và lao dịch được quy đổi, gộp lại thành khoản thuế chủ yếu tính bằng bạc, giúp việc thu thuế trở nên thống nhất và thuận tiện hơn. Chính sách này góp phần cải thiện nguồn thu của triều đình, mặc dù quá trình thực hiện không đồng đều ở mọi địa phương.

Trong những năm đầu trị vì, Minh Thần Tông phần nào dựa vào sự điều hành của Trương Cư Chính. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là sự tin tưởng. Sau khi Trương Cư Chính qua đời năm 1582, Minh Thần Tông tiến hành thanh toán di sản chính trị của vị đại thần từng nắm quyền phụ chính, truy xét những sai phạm và tước bỏ một số danh dự của ông.

Từ đây, nhà vua dần muốn trực tiếp khẳng định quyền lực. Nhưng những mâu thuẫn với quan lại, đặc biệt là cuộc tranh luận kéo dài về việc lựa chọn người kế vị, khiến quan hệ giữa hoàng đế và triều thần ngày càng căng thẳng.

Minh Thần Tông muốn lập người con trai do Trịnh Quý phi sinh ra làm Thái tử, trong khi các đại thần kiên quyết yêu cầu tuân thủ nguyên tắc lập đích trưởng tử. Người được các quan ủng hộ là Chu Thường Lạc, con trai trưởng của hoàng đế, sinh bởi Cung phi Vương thị.

Cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm, trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Minh Thần Tông bất mãn với triều thần. Cuối cùng, năm 1601, Chu Thường Lạc được lập làm Thái tử.

Tuy nhiên, từ trước đó, nhà vua đã bắt đầu hạn chế xuất hiện tại các buổi thiết triều. Khoảng năm 1589, Minh Thần Tông gần như ngừng tham dự những buổi đại triều thường lệ. Tình trạng này kéo dài cho đến khi ông qua đời năm 1620, tức khoảng 30 năm.

Điều đáng nói là không thiết triều không đồng nghĩa với việc hoàng đế hoàn toàn từ bỏ quyền lực. Minh Thần Tông vẫn có thể xử lý công việc thông qua tấu chương, chiếu chỉ và các cơ chế hành chính của triều đình.

Bộ máy nhà Minh vẫn hoạt động nhờ nền tảng thể chế của các đời trước

Muốn hiểu vì sao Minh Thần Tông không thường xuyên xuất hiện trên triều đình mà nhà Minh vẫn chưa lập tức rơi vào hỗn loạn, trước hết phải nhìn vào hệ thống chính trị được xây dựng từ thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và tiếp tục hoàn thiện dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ.

Minh Thần Tông từng giải thích rằng sức khỏe của mình không tốt, chân và lưng thường đau nhức, khiến ông khó đứng lâu hoặc tham dự những buổi thiết triều kéo dài.

Năm 1380, Chu Nguyên Chương phế bỏ chức Trung thư tỉnh và thừa tướng, trực tiếp nắm quyền điều hành sáu bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình và Công. Đây là một thay đổi rất lớn, bởi từ đó quyền lực hành chính tập trung trực tiếp vào hoàng đế, không còn một vị thừa tướng đứng giữa nhà vua và bộ máy quan lại.

Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo ra một vấn đề: một hoàng đế khó có thể tự mình xử lý toàn bộ công việc của một đế quốc rộng lớn. Vì vậy, dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ, vai trò của các học sĩ trong Nội các ngày càng được nâng cao. Họ tham gia đọc, phân loại, tham mưu và xử lý tấu chương, giúp nhà vua giảm bớt khối lượng công việc hành chính.

Chu Đệ còn quyết định dời kinh đô từ Nam Kinh lên Bắc Kinh, xây dựng Tử Cấm Thành và củng cố vị trí của Bắc Kinh thành trung tâm chính trị, quân sự của đế quốc. Việc hoàn thiện hệ thống quan lại trung ương, phát triển Nội các và tổ chức bộ máy cai trị trên phạm vi toàn quốc đã tạo ra nền tảng quan trọng cho những triều đại tiếp theo.

Đến thời Vạn Lịch, hệ thống ấy đã vận hành qua nhiều thế hệ. Hoàng đế không cần trực tiếp gặp từng quan lại để giải quyết mọi vấn đề. Các bộ, viện, cơ quan giám sát và quan lại địa phương vẫn có thể thực hiện những nhiệm vụ thường nhật theo quy định.

Tấu chương được chuyển đến Nội các để các đại thần tham mưu, sau đó trình lên hoàng đế phê chuẩn. Những văn bản được hoàng đế phê bằng bút son sẽ trở thành căn cứ để các cơ quan thực hiện. Bởi vậy, việc Minh Thần Tông không thiết triều thường xuyên không đồng nghĩa với việc toàn bộ hoạt động hành chính lập tức đình trệ.

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng Nội các nhà Minh không phải chính phủ độc lập hay cơ quan có quyền lực tối cao thay thế hoàng đế. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về thiên tử. Khi nhà vua không phê chuẩn tấu chương, không bổ nhiệm quan lại hoặc cố tình trì hoãn những quyết định quan trọng, bộ máy hành chính sẽ gặp khó khăn.

Một trong những lý do khiến triều đại Vạn Lịch không thể bị đánh giá đơn giản là thời kỳ hoàng đế lười biếng, bỏ mặc đất nước nằm ngoài Tử Cấm Thành, chính là những thành tựu quân sự trong giai đoạn này.

Năm 1592, quân nổi loạn Ninh Hạ do Bái Bái cầm đầu chống lại triều đình. Minh Thần Tông điều động quân đội tiến hành đàn áp và nhanh chóng dập tắt cuộc nổi loạn.

Cũng trong năm 1592, Nhật Bản dưới thời Toyotomi Hideyoshi phát động cuộc xâm lược bán đảo Triều Tiên. Trước tình thế đó, nhà Minh quyết định đưa quân sang hỗ trợ Triều Tiên chống lại quân Nhật. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và nhân lực, nhưng cuối cùng quân Nhật phải rút khỏi bán đảo Triều Tiên sau khi Hideyoshi qua đời năm 1598.

Cùng với chiến dịch bình định Ninh Hạ và cuộc chiến chống Nhật tại Triều Tiên, triều đình còn phải đối phó với cuộc nổi loạn của Dương Ứng Long ở Tứ Xuyên và Quý Châu. Những chiến dịch quân sự này thường được gọi chung là Minh Thần Tông tam đại chinh.

Việc nhà Minh có thể tiến hành những chiến dịch quy mô lớn cho thấy bộ máy quân sự và hành chính vẫn còn năng lực đáng kể. Dù Minh Thần Tông không trực tiếp xuất hiện ở tiền tuyến hay thường xuyên chủ trì các cuộc họp triều đình, ông vẫn có thể đưa ra những quyết định quan trọng thông qua hệ thống tấu chương và các đại thần phụ trách quân vụ.

Nhân vật Trương Cư Chính trên phim.

Tuy nhiên, những chiến thắng ấy cũng phải trả giá đắt. Chi phí quân sự khổng lồ khiến ngân khố chịu áp lực ngày càng lớn. Sau nhiều năm chiến tranh, tình hình tài chính nhà Minh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy yếu.

Sự im lặng của hoàng đế cũng là khởi đầu cho khủng hoảng

Nếu giai đoạn đầu thời Minh Thần Tông được xem là tương đối thịnh trị nhờ những cải cách của Trương Cư Chính, thì những thập niên cuối triều đại lại chứng kiến nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Minh Thần Tông ngày càng bất mãn với quan lại. Ông không muốn bổ nhiệm những chức vụ mà triều đình liên tục đề nghị, cũng không thường xuyên phê chuẩn các tấu chương. Nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính bị bỏ trống hoặc không được bổ sung kịp thời. Mâu thuẫn giữa hoàng đế và các nhóm quan lại ngày càng gay gắt, trong khi những phe phái chính trị cũng liên tục công kích lẫn nhau.

Đặc biệt, sự gia tăng ảnh hưởng của hoạn quan khiến hoạt động truyền đạt mệnh lệnh giữa hoàng đế và các cơ quan bên ngoài càng trở nên phức tạp. Khi nhà vua hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đại thần, những người có khả năng tiếp cận cung đình và truyền đạt ý chỉ càng có nhiều cơ hội gia tăng quyền lực.

Minh Thần Tông từng giải thích rằng sức khỏe của mình không tốt, chân và lưng thường đau nhức, khiến ông khó đứng lâu hoặc tham dự những buổi thiết triều kéo dài. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân ông rút lui khỏi triều chính không chỉ nằm ở vấn đề sức khỏe, mà còn xuất phát từ những mâu thuẫn chính trị kéo dài và tâm lý bất mãn với quan lại.

Năm 1619, nhà Minh phải chịu thất bại nặng nề trong trận Tát Nhĩ Hử trước quân Hậu Kim do Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ huy. Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về sự suy yếu trong năng lực quân sự của đế quốc.

Ngày 18/8/1620, Minh Thần Tông qua đời, hưởng thọ 57 tuổi. Ông được truy tôn miếu hiệu Minh Thần Tông. Sau khi ông mất, con trai trưởng Chu Thường Lạc lên kế vị, tức Minh Quang Tông, nhưng chỉ trị vì chưa đầy một tháng đã qua đời.

Nhìn lại gần nửa thế kỷ trị vì của Minh Thần Tông, có thể thấy nhà Minh không sụp đổ ngay cả khi hoàng đế vắng mặt trong các buổi thiết triều bởi đế quốc đã sở hữu một hệ thống hành chính tương đối hoàn chỉnh, có khả năng tự duy trì nhiều hoạt động thường nhật. Công lao xây dựng nền tảng ấy thuộc về nhiều thế hệ hoàng đế, từ Chu Nguyên Chương đến Chu Đệ và những người kế vị.

Tuy nhiên, cũng không nên cho rằng chính Chu Đệ đã tạo ra một bộ máy hoàn hảo đến mức hoàng đế có thể bỏ mặc triều chính suốt 30 năm mà đất nước vẫn bình yên. Thực tế, hệ thống ấy giúp nhà Minh duy trì hoạt động trong một thời gian, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò lãnh đạo của thiên tử.

Minh Thần Tông có thể không cần mỗi ngày xuất hiện trước bá quan văn võ, nhưng ông vẫn phải đưa ra những quyết định quan trọng, bổ nhiệm nhân sự và chịu trách nhiệm về vận mệnh quốc gia. Khi người đứng đầu liên tục trì hoãn những nhiệm vụ ấy, những mâu thuẫn vốn bị che giấu trong bộ máy dần bộc lộ.

Bởi vậy, câu chuyện gần 30 năm không thiết triều của Minh Thần Tông không chỉ cho thấy sức sống của thể chế nhà Minh, mà còn phơi bày giới hạn của một đế quốc tập quyền: bộ máy có thể tiếp tục vận hành khi hoàng đế vắng mặt, nhưng không thể mãi mãi thay thế một vị quân chủ có trách nhiệm. Thành quả mà các đời hoàng đế trước, đặc biệt là Chu Đệ, góp phần xây dựng đã giúp nhà Minh kéo dài sự ổn định, nhưng cuối cùng cũng không đủ ngăn chặn quá trình suy yếu kéo dài của vương triều này.