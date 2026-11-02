3 cây cảnh độc đẹp, đắt giá, càng ở lâu trong nhà, càng tích tụ phúc khí

Những gốc bonsai cổ, được truyền từ đời ông sang đời cha, đời con, càng ở lâu trong nhà, càng tích tụ phúc khí, càng vun đầy sự bình yên.

Trong mỗi nếp nhà Việt xưa, bao giờ cũng có một góc trầm mặc dành cho cây cảnh. Đó không chỉ là thú chơi tao nhã của người yêu cây, mà còn là một phần hồn của gia đình.

Người già trong nhà vẫn thường dặn: Cây cảnh, một khi đã bén rễ sâu, đã quen hơi người, quen nếp nhà, thì đừng nên tùy tiện cho đi. Nó không còn là một chậu cây vô tri nữa.

Nó đã có linh hồn. Nó đã hòa vào nhịp thở của ngôi nhà, chứng kiến bao mùa vui buồn, bao lứa trẻ lớn lên. Đặc biệt là những gốc bonsai cổ, được truyền từ đời ông sang đời cha, đời con, càng ở lâu trong nhà, càng tích tụ phúc khí, càng vun đầy sự bình yên.

Người già dặn nhất định không nên cho đi những cây như thế, vì bạn không chỉ là cho đi một cái cây, mà là cho đi một phần ký ức, một phần may mắn của gia tộc. Dưới đây là 3 cây cảnh bonsai càng ngắm càng thấm, càng giữ càng quý.

3 cây cảnh bonsai càng ngắm càng thấm, càng giữ càng quý.

1. Cây cảnh: Du - Bậc quân tử trầm mặc trấn giữ gia phong

Cây du, tên khoa học là Ulmus pumila, người phương Tây gọi là Chinese Elm hay Siberian Elm, thuộc họ Gai dầu.

Ngoài tự nhiên, nó là một đại thụ cao lớn với tán lá rậm rạp, nhưng khi vào tay nghệ nhân bonsai, nó lại trở thành một bậc quân tử thu mình, khiêm cung mà vững chãi.

Trong giới cây cảnh bonsai truyền thống, người ta kính nể gọi cây du là "bậc thầy trong bảy bậc hiền triết". Không phải vì nó rực rỡ, mà vì nó bền bỉ và thâm trầm. Nó sống được qua sương gió, qua nắng lửa, và sống rất thọ, đủ để đi qua mấy đời người.

Bạn chăm sóc cây cảnh này 30-40 năm, từ đời ông sang đời cháu, gốc cây đã lên nước da xám mốc như da đồi mồi, những đường u nần, xoắn vặn nổi lên như gân cốt của một cụ già đã đi qua trăm trận gió.

Ngày Tết, khách đến nhà, dù không biết gì về bonsai, cũng phải dừng lại trước nó mà khen một câu: "Gốc cây có thần quá!". Cái thần ấy không đến từ sự bóng bẩy.

Nó đến từ sự xù xì, gân guốc, từ những vết cắt tỉa đã liền sẹo hàng chục năm, tạo thành những đường chuyển mượt mà mà đầy nội lực.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh du

Cây cảnh không mang lại sự giàu sang chớp nhoáng

Theo quan niệm xưa, cây du là cây trấn trạch. Thân cây càng già, dáng thế càng vững chãi, thì gia phong càng được giữ gìn, gia đình càng được bình yên, yên ổn.

Cây cảnh không mang lại sự giàu sang chớp nhoáng, mà mang lại sự thịnh vượng bền vững, như chính cái cách nó lớn lên chậm rãi từng chút một. Nó dạy người ta về sự kiên nhẫn.

Và để có được một gốc du già, phải trả giá bằng chính sự kiên nhẫn ấy. Nó lớn cực kỳ chậm. Để uốn được một co, một bẻ cho ra hồn, phải mất ít nhất mười năm. Nó rất kỵ úng nước, chỉ cần tưới tay quá đà một chút là bộ rễ vốn đã già yếu sẽ thối ngay.

Cây cảnh đẹp

Mùa đông phải đưa vào hiên tránh sương muối, mùa hè phải che lưới tránh nắng gắt làm cháy lá.

Mỗi độ xuân thu lại phải ngồi hàng giờ, tỉ mỉ cắt tỉa từng chiếc lá, định hình lại tán. Chỉ cần một nhát kéo vội vàng, hỏng một cành, là hỏng cả mấy năm công sức.

Vì thế, một gốc du cổ thụ không phải là một món đồ trang trí. Nó là một cuốn nhật ký sống, ghi lại sự cần mẫn, nhẫn nại của ba thế hệ. Thử hỏi, làm sao có thể đem một cuốn nhật ký như thế cho người ngoài chỉ vì một lời khen xã giao?

Vẻ đẹp của cây cảnh này thay đổi theo bốn mùa

2. Cây cảnh: Hồng Đá - Ngọn đèn đỏ sưởi ấm tài lộc

Nếu cây du là bậc quân tử trầm mặc, thì cây Hồng Đá lại là một phu nhân đài các, rực rỡ và ấm áp.

Cây cảnh hồng đá, tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis, hay Cathay persimmon, là một trong những "cây ăn quả quý" được giới bonsai sành sỏi săn lùng nhất.

Vẻ đẹp của cây cảnh này thay đổi theo bốn mùa: mùa xuân lá non xanh mướt, mùa hạ hoa trắng li ti e ấp, nhưng rực rỡ nhất là mùa thu đông, khi cây trĩu quả.

Cây cảnh khi đậu quả, cả cây chi chít những quả tròn nhỏ, đỏ au như những chiếc đèn lồng, như những thỏi vàng ròng treo trên cành.

Cây cảnh biểu tượng cho tài lộc

Màu đỏ ấy tươi tắn, bền bỉ, nó đậu trên cây từ cuối thu cho đến qua cả tháng Giêng, khiến cả một góc sân lạnh giá bỗng trở nên ấm áp, sung túc lạ thường.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh hồng đá

Trong phong thủy, người xưa tin rằng cây cảnh hồng đá chính là biểu tượng của tài lộc và sự viên mãn. Chữ "hồng" trong tiếng Hán đồng âm với chữ "hồng" trong hồng phát, hồng phúc.

Quả càng sai, càng đỏ, càng bền, thì có nghĩa là tài khố của gia đình càng đầy, lộc lá càng vững. Nó là loại cây của sự đủ đầy, của mâm cỗ cuối năm luôn có quả ngọt.

Cây cảnh ra quả đều đặn mỗi năm

Nhưng để cây cảnh hồng đá ra quả, lại là một hành trình thử thách lòng người. Một cây con ươm từ hạt phải mất ít nhất năm, sáu năm mới bói quả lần đầu.

Và để nó ra quả đều đặn mỗi năm, người trồng phải thực sự thấu hiểu nó như thấu hiểu một người đàn bà khó tính: phải đủ nắng, đủ gió, nước tưới phải vừa độ, phân bón phải đúng kỳ.

Thậm chí phải tính toán cả việc trồng xen cây đực, cây cái để thụ phấn. Chỉ cần thiếu một chút nắng, thừa một chút nước, là cây sẽ dỗi, chỉ ra lá mà không ra quả.

Hồng đá đã đậu, lộc đã vào nhà

Việc tạo thế cho nó lại càng công phu, phải uốn nắn, níu kéo từng năm một để có được cái dáng cổ thụ, vững chãi mà vẫn mềm mại, có khi mất cả hơn mười năm trời.

Dân gian có câu: "hồng đá đã đậu, lộc đã vào nhà. Chớ dại cho đi, mất lộc mất khố." Dù bỏ qua yếu tố tâm linh, hãy nghĩ mà xem: Hơn mười năm trời sớm tối vun trồng, trông ngóng từng mùa quả chín, làm sao có thể vì một câu nói "bác cho cháu xin" mà đưa nó cho người khác?

Niềm vui khi ngắm quả chín mỗi năm, đó là phần thưởng cho sự kiên trì, không ai có thể lấy đi được.

Đây được coi là dòng "trường thọ" trong thế giới bonsai.

3. Cây cảnh: Bách xù - Tấm lòng son của người quân tử

Loại thứ ba, cây cảnh bách xù, thuộc chi Juniperus, họ Hoàng Đàn, họ Bách. Đây là dòng cây lá kim thường xanh, với rất nhiều chủng loại quý để làm bonsai như tùng sà, duyên tùng Nhật Bản - Shimpaku, hay tùng kim.

Nếu hai loại cây trên khoe mình bằng sự gân guốc hay rực rỡ, thì cây cảnh bách xù lại chinh phục người ta bằng sự tinh tế và khí chất thoát tục.

Đây được coi là dòng "trường thọ" trong thế giới bonsai. Một gốc bách xù nếu được chăm sóc đúng cách, có thể sống hàng trăm năm, thực sự là một di sản truyền đời.

Cây cảnh tượng trưng cho tuổi thọ

Vẻ đẹp của bách xù không nằm ở sự phô trương. Sức mạnh của nó nằm ở sự tĩnh lặng. Lá của nó xanh thẫm quanh năm, dù là đông giá hay hạ nồng.

Thân cây chắc khỏe, và đặc biệt, những nghệ nhân giỏi sẽ tạo ra được phần gỗ lũa - Shari - trắng muốt, xoắn vặn như dòng thác bạc, tương phản với phần vỏ sống xanh rì.

Sự sống và cái chết cùng tồn tại trên một thân cây, tạo nên một triết lý sâu sắc về sự vô thường và sức sống mãnh liệt.

Đặt một chậu bách xù trong phòng khách hay thư phòng, không gian bỗng trở nên thanh tịnh, trang nhã, càng ngắm càng thấy an nhiên.

Cây cảnh không chịu được nóng bức

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh bách xù

Theo truyền thống Á Đông, tùng - bách luôn là biểu tượng của sự trường thọ, của khí tiết người quân tử, có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ sự bình an cho gia chủ. Sắc xanh quanh năm của nó tượng trưng cho sức khỏe dẻo dai, cho sự bền vững của gia đình qua bao thế hệ.

Tuy nhiên, bách xù lại là một loài cây vô cùng nhạy cảm và "khó chiều". Cây cảnh không chịu được nóng bức ngột ngạt, cũng không chịu được úng nước. Đất trồng phải là loại đất Akadama tơi xốp, thoát nước cực tốt.

Chậu phải để nơi thật thoáng gió. Chỉ cần tưới quá tay một chút là rễ sẽ thối, lá sẽ vàng úa rồi bỏ cành. Phải thường xuyên tỉa bỏ những lá già, cành tăm bên trong tán để cây được thông thoáng, nếu không sẽ là ổ cho sâu bệnh.

Cây cảnh đã quen với cách tưới, cách chăm

Chính vì sự khó tính ấy, một cây bách xù sống lâu năm trong nhà đã thực sự hòa hợp với nếp sống của gia chủ. Nó đã quen với cách tưới, cách chăm, với cả luồng khí trong nhà.

Người xưa nói "càng chăm lâu, càng tích năng lượng" là vì thế. Năng lượng ấy, thực ra chẳng có gì huyền bí. Đó chính là tình cảm, là thời gian, là sự quan tâm tỉ mỉ mỗi ngày mà gia chủ đã dành cho nó.

Cây cảnh đã chứng kiến đứa trẻ trong nhà từ lúc lẫm chẫm biết đi đến khi vào đại học. Nó đã ở đó qua bao mùa Tết sum vầy. Nó đã thấm đẫm hơi ấm của ngôi nhà.

Cho nên, khi có người thân, bạn bè ngỏ ý xin một cây bonsai cổ thụ, bạn đừng cả nể mà nên từ chối cho tặng.

Cây cảnh lâu năm chứng kiến bao sự kiện trong nhà

Nhiều người thích vẻ đẹp của cây, nhưng họ không thể hiểu được giá trị của mười năm cắt tỉa, của bao đêm trở mình lo cây bị úng, bị sương.

Trồng một cây cảnh bonsai lâu năm chính là tích lũy năng lượng, tích lũy tình cảm và sự kiên nhẫn của chính mình.

Giữ lại những gốc cây già, sống một cuộc sống giản dị, trọn vẹn bên những gì mình đã dày công vun đắp. Đó mới là cái phúc lớn nhất.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc