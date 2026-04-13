3 cặp cung hoàng đạo dễ gây tổn thương khi bên nhau

Có những cặp đôi sinh ra để bù đắp cho nhau, nhưng cũng có những cung hoàng đạo càng yêu càng dễ gây tổn thương.

Theo Thư Di/ GĐ&XH (Sức khỏe và Đời sống)

Sự khác biệt trong tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống khiến các cung hoàng đạo này khó dung hòa, mâu thuẫn kéo dài và cuối cùng làm cả hai đều đau lòng.

Xử Nữ – Hổ Cáp: Càng yêu càng thất vọng vì khác biệt quá lớn

Mật ngữ 12 chòm sao cho thấy chuyện tình của Xử Nữ và Hổ Cáp thường không có cái kết trọn vẹn.

Ban đầu, sự bí ẩn của Hổ Cáp khiến Xử Nữ tò mò, bị cuốn hút bởi những tham vọng và vẻ ngoài mạnh mẽ của đối phương.

Tuy nhiên, khi bước vào mối quan hệ lâu dài, Xử Nữ dần nhận ra phía sau vẻ kiên cường ấy là một Hổ Cáp khá bảo thủ, ỳ trệ và dễ rơi vào trạng thái tiêu cực. Điều này khiến người thực tế như Xử Nữ cảm thấy hụt hẫng.

Ngược lại, tính cách hay phàn nàn, cầu toàn của Xử Nữ cũng khiến Hổ Cáp mệt mỏi. Cả hai dần trở thành những người "sát muối" vào cảm xúc của nhau, càng gắn bó lại càng dễ tổn thương.

Vì vậy, nếu không đủ bao dung, mối quan hệ này rất khó đi đến bến bờ hạnh phúc.

Tính cách hay phàn nàn, cầu toàn của Xử Nữ cũng khiến Hổ Cáp mệt mỏi. Ảnh minh họa

Sư Tử – Kim Ngưu: Khác biệt về mục tiêu sống khiến tình yêu rạn nứt

Sư Tử rực rỡ như ánh nắng, mang đến nguồn năng lượng mới cho cuộc sống ổn định của Kim Ngưu. Cả hai đều yêu cái đẹp và thích tận hưởng, nên ban đầu rất dễ nảy sinh tình cảm.

Thế nhưng, khi bước vào thực tế, sự khác biệt dần lộ rõ. Kim Ngưu luôn nỗ lực kiếm tiền, hướng tới tương lai ổn định và vững chắc.

Trong khi đó, Sư Tử lại thiên về tận hưởng cuộc sống bình yên, không quá đặt nặng chuyện tích lũy.

Sự lệch hướng này khiến Kim Ngưu cảm thấy áp lực, còn Sư Tử lại khó hiểu đối phương. Khi cả hai đặt mục tiêu ở hai con đường khác nhau, mâu thuẫn ngày càng tăng và tình cảm cũng dần rạn nứt.

Càng yêu lâu, sự khác biệt càng bộc lộ rõ. Song Tử vốn vô tư, đôi khi vô tâm, khó nhớ hết những mong muốn và kỳ vọng của Cự Giải. Ảnh minh họa

Song Tử – Cự Giải: Một cung hoàng đạo vô tâm, một cung hoàng đạo nhạy cảm

Song Tử và Cự Giải dễ bị thu hút bởi sự bổ sung tính cách. Song Tử vui vẻ, hài hước giúp Cự Giải mở lòng hơn. Ngược lại, sự dịu dàng và chăm sóc của Cự Giải khiến Song Tử cảm thấy được an ủi.

Tuy nhiên, càng yêu lâu, sự khác biệt càng bộc lộ rõ. Song Tử vốn vô tư, đôi khi vô tâm, khó nhớ hết những mong muốn và kỳ vọng của Cự Giải. Điều này khiến chòm sao nhạy cảm như Cự Giải dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, Cự Giải lại có xu hướng cố chấp, muốn giữ chặt mối quan hệ bằng cách hy sinh hoặc ràng buộc.

Nhưng khi cảm xúc không còn, những nỗ lực ấy chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Cuối cùng, việc buông tay đôi khi lại là lựa chọn giúp cả hai nhẹ lòng hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc

giadinh.suckhoedoisong.vn
Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/4: Nhân Mã gặp quý nhân, kinh doanh khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/4, Nhân Mã thuận lợi mọi bề, có thêm quan hệ tốt. Bọ Cạp bớt lo nghĩ những chuyện không đâu.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, chỉ cần phân bổ thời gian tốt thì việc đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Sự nghiệp: Khá ổn, ở chốn công sở sẽ phát hiện ra có không ít dự án có thể làm, nếu đủ năng lực thì có thể đồng thời triển khai nhiều dự án cùng lúc, tuy nhiên cần chú ý nhịp độ để tránh tình trạng luống cuống tay chân. Tài lộc: Khá ổn, tốt nhất là nên duy trì cân bằng thu chi, dồn toàn bộ vốn liếng vào một dự án là điều không hay. Tình cảm: Tạm ổn, đôi bên đều cần phải chủ động thúc đẩy mối quan hệ phát triển, chỉ trông chờ vào một người làm thì chắc chắn là không được. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động gân cốt nhiều hơn là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn hành sự có thể tìm ra được bí quyết nên không cần mất quá nhiều sức lực cũng có thể tạo ra thành tích. Sự nghiệp: Khá tốt, việc đạt được thành tích không phải là vấn đề lớn nhưng tốt nhất là thông qua phương thức hợp tác, có cơ hội tham gia vào một số dự án nhỏ sẽ càng mang lại cảm giác thành tựu, thứ phù hợp với bản thân mới là thứ tốt. Tài lộc: Khá tốt, tiết kiệm nhiều hơn là được, cố gắng đừng tham gia vào những dự án vượt quá khả năng chi trả của bản thân. Tình cảm: Khá ổn, bạn và nửa kia chung sống vững vàng, sẽ không xuất hiện chuyện gì buồn bực. Sức khỏe: Khá ổn, tốt nhất là nên bổ sung nhiều dinh dưỡng và nâng cao ý thức chăm sóc cơ thể.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/4: Sư Tử hóa nguy thành an, làm ăn tấn tới

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/4, Sư Tử có bản lĩnh sẽ ung dung bình tĩnh vượt qua khó khăn. Song Tử linh hoạt, không dễ chịu thiệt thòi.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, hãy nghe nhiều hơn những lời khuyên có ích cho bản thân, bớt đi những hành động cứng đầu là được. Về sự nghiệp khá ổn, cấp trên và khách hàng gặp phải chốn công sở đòi hỏi bạn phải biết nịnh nọt đôi chút, dùng từ ngữ nói chuyện mềm mỏng hơn, đừng cố chấp bám lấy một lý lẽ và bày tỏ quan điểm quá cứng nhắc. Về tài lộc tạm ổn, mua sắm đồ đạc không thể quá bốc đồng, nếu người khác khuyên bảo món đồ nào đó không tốt thì nên lắng nghe. Về tình cảm tạm ổn, nửa kia tính tình hơi nóng vội, khi cảm xúc dâng trào khó tránh khỏi việc nói năng khó nghe, tốt nhất là nên bao dung nhiều hơn. Về sức khỏe khá ổn, gặp chuyện bớt tức giận và nóng vội là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn có không ít cảm hứng xuất hiện và sẵn lòng sử dụng nó vào những việc bản thân đam mê. Về sự nghiệp khá tốt, hành sự chốn công sở có chút hay lo toan, đặc biệt là đối với những dự án bản thân hứng thú sẽ dồn lượng lớn nhiệt huyết vào làm, cố gắng cống hiến vừa sức để tránh tình trạng kiệt sức là được. Về tài lộc khá tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án tốt thì cần phải dùng tâm để làm, đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện được mất mà cứ làm theo kế hoạch là xong. Về tình cảm khá tốt, hai người chung sống hòa hợp không có chuyện gì buồn bực xảy ra, sự tương tác cũng trở nên lãng mạn hơn nhiều. Về sức khỏe hơi tốt, trạng thái tổng thể vô cùng tích cực.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 8/4: Cự Giải ngập tràn may mắn, chú ý sức khỏe

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/4, Cự Giải công danh và tài lộc rất tốt, tình duyên và sức khỏe phải chú ý. Kim Ngưu có người chia sẻ khó khăn đừng từ chối.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, có một số nhiệm vụ làm hơi vất vả, tạm thời vẫn chưa thể đạt đến mức độ thành thạo. Sự nghiệp: Bình thường, khi làm việc cứ theo từng bước mà làm là được, gặp việc không hiểu rõ thì nên hỏi người xung quanh nhiều hơn, đừng ra vẻ ta đây đã biết, chân thành học hỏi với thái độ đúng mực thì vẫn có thể thu hoạch được. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính, chọn những dự án mà bản thân nắm chắc phần thắng để bắt tay vào thì sẽ dễ kiếm tiền hơn. Tình cảm: Bình thường, nửa kia hay suy nghĩ lung tung vì lo lắng có chuyện gì cũng làm phiền bạn thì không hay. Sức khỏe: Bình thường, cơ thể cơ bản khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá ổn, gặp được đối tác tâm đầu ý hợp là chuyện hiếm có, không thể gượng ép. Sự nghiệp: Khá ổn, hợp tác với người khác để san sẻ chi phí làm việc sẽ tốt hơn, chuyện gì cũng đích thân ra mặt thì sẽ bận không xuể, tuy nhiên tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tài lộc: Tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính có một số dự án nhiều người cùng làm có thể giảm thiểu rủi ro nhưng khi thành công sẽ phải chia tiền, chọn thế nào là tùy ở bạn. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và nửa kia chung sống hòa hợp, đều có thể giao tiếp chân thành mà không e ngại hay giữ kẽ. Sức khỏe: Khá ổn, cơ bản là khỏe mạnh.
