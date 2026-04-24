28 bộ, cơ quan trung ương, 18 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

Bộ Tài chính cho biết, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 15/4 là 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hải Ninh

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5033/BTC-PTHT về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) - lũy kế đến hết ngày 15/4/2026.

887766.jpg
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.013.443,4 tỷ đồng; bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 363.216,8 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là 995.348,05 tỷ đồng; bao gồm: vốn NSTW là 345.121,45 tỷ đồng (vốn trong nước là 327.440,122 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 17.681,328 tỷ đồng) và vốn NSĐP là 650.226,6 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2026 được giao bổ sung là 18.095,4 tỷ đồng (vốn trong nước).

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến ngày 15/4/2026) là 13.136,2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến ngày 15/4/2026 (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.026.579,6 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 976.538,8 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 323.530 tỷ đồng, vốn NSĐP là 653.008,8 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng (13.136,2 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 963.402,6 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 50.040,8 tỷ đồng của 15 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương (chiếm 4,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao) chủ yếu đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2026 là 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả tính đến hết ngày 15/4/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thành phố Hà Nội; Lạng Sơn; Thành phố Hải Phòng; Cà Mau; Điện Biên; Thái Nguyên; Quảng Ninh; Hà Tĩnh; Lai Châu; Tuyên Quang; Gia Lai; Thành phố Huế; Lào Cai; Phú Thọ; Khánh Hòa; An Giang.

Bên cạnh đó, vẫn còn 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân gồm: Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Phát triển Việt Nam…

