Quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

BẦU, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; các báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2026 - 2030: phát triển kinh tế - xã hội; tài chính quốc gia; vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn; về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương; Chương trình giám sát của Quốc hội và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Thông qua 09 luật và 05 nghị quyết quy phạm pháp luật. Cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương tổ chức triển khai thi hành; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các luật, nghị quyết được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để các luật, nghị quyết được thi hành ngay khi có hiệu lực; chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo.

Quốc hội cũng đã xem xét các báo cáo: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình triển khai những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG "2 CON SỐ"

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và Quý I năm 2026.

Đồng thời, ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền quy định tại điểm e khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tiếp tục thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, bố trí nguồn lực tương xứng để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 24/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội; khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ cam kết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, theo đúng Kết luận số 18- KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất để hoàn thiện, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 02/4/2026 của Bộ Chính trị về Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo phân công; chủ động, khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 5. Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương trong việc giải quyết, trả lời khối lượng lớn các kiến nghị của cử tri.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế được đề cập trong Báo cáo kết quả giám sát; khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình xử lý, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, hiệu quả của hệ thống pháp luật; khẩn trương thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo kết quả giám sát.

Cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp...

