Chính trị

Thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Quốc hội chốt bố trí 192.082,115 tỷ đồng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 cho 12 dự án quan trọng quốc gia.

Thiên Tuấn

Sáng 24/24, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết đặt mục tiêu tỷ trọng vốn đầu tư công so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 20-22%. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước khoảng 40% tổng chi ngân sách Nhà nước giao.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ trên 95% kế hoạch. Bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sớm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế.

Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các chương trình, dự án theo Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng văn hóa, giáo dục, thể thao.

Trong đó, định hướng đến năm 2030, cả nước có tối thiểu 5.000km đường bộ cao tốc; tập trung đầu tư, xây dựng các trục giao thông đường bộ cao tốc quan trọng; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP HCM, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế; phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030…

Theo Nghị quyết, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là 220.000 tỷ đồng, bao gồm, vốn ngân sách trung ương 3.800.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 4.420.000 tỷ đồng.

Về chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia, bố trí 192.082,115 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục thực hiện 9 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, đang triển khai thực hiện và ba dự án quan trọng quốc gia khởi công mới.

Bao gồm các dự án: xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020; xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM; đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam; đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chính trị

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà: Luật Thủ đô (sửa đổi) tạo cú hích, không chỉ cho Hà Nội

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà kỳ vọng Luật Thủ đô (sửa đổi) tạo cơ chế mới, giúp Hà Nội bứt phá, phát huy vai trò đầu tàu, lan tỏa phát triển cho toàn vùng và cả nước.

Chiều 23/4, với 488/492 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026, trừ một số nội dung sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Mai Loan.
Chính trị

Đề xuất lập quỹ vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường

Một số đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần có các giải pháp quyết liệt nhằm ổn định thị trường, gỡ tình trạng “khát” nguồn cung vật liệu xây dựng.

Chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

CẦN CƠ CHẾ DỰ TRỮ CHIẾN LƯỢC VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHƯ DỰ TRỮ XĂNG DẦU

Chính trị

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất cơ chế 1%: Thổi "hồn" vào những khối bê tông

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất dành 1% tổng mức đầu tư các công trình công cộng cho hạng mục văn hóa nghệ thuật tạo xung lực phát triển mới.

Sáng ngày 20/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là văn bản được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi liên quan đến Nghị quyết, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, dự thảo đã đi đúng và trúng vào những “điểm nghẽn” bấy lâu nay của ngành văn hóa, bao gồm: nguồn lực đầu tư, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp văn hóa và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Những đề xuất cụ thể như xác lập ngày Văn hóa Việt Nam là ngày 24 tháng 11, hay cam kết mức chi ngân sách nhà nước cho văn hóa tối thiểu đạt 2% đã tạo nên niềm tin lớn cho những người làm nghề.

