2,5 giờ đưa khối u xơ tử cung gần 14 cm choán gần hết ổ bụng ra ngoài

Dù phần bóc u chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng ê-kíp phải mất tới 2,5 giờ để xử lý và đưa toàn bộ bệnh phẩm ra ngoài, bảo tồn tử cung.

Bảo tồn tử cung cho khối u xơ tử cung choáng gần hết ổ bụng

Cách đây 7 năm, chị N. T. T. H (1972, Hà Nội) được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng khối u còn nhỏ và không gây khó chịu nên chị lựa chọn theo dõi. Gần đây, cơn đau bụng xuất hiện thường xuyên hơn, kèm theo cảm giác có khối cứng vùng bụng, khiến chị quyết định tới Bệnh viện Phụ sản Thiện An thăm khám.

Kết quả siêu âm và MRI ghi nhận khối u xơ kích thước 98×133mm nằm lệch trái vùng tiểu khung, choáng gần toàn bộ không gian ổ bụng.

Khối u tử cung choán gần hết ổ bụng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau đánh giá toàn diện, GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u, đi kèm phương án dự phòng mổ mở trong trường hợp cần thiết.

Quá trình phẫu thuật dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng diễn ra thuận lợi, bảo toàn trọn vẹn tử cung cho người bệnh. Dù phần bóc u chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng ê-kíp phải mất tới 2,5 giờ để xử lý và đưa toàn bộ bệnh phẩm ra ngoài.

Khối u có cấu trúc chắc, kích thước lớn, làm hạn chế gần như toàn bộ tầm nhìn và không gian thao tác bên trong ổ bụng, vì thế nên mỗi bước thực hiện của phẫu thuật viên đều đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo và kiên trì.

GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định thực hiện nội soi hoàn toàn - Ảnh BVCC

Với khối u lớn và vị trí khó như trường hợp này, mổ mở thường là lựa chọn phổ biến để đảm bảo độ an toàn thao tác. Tuy nhiên, nhằm mang lại hậu phẫu nhẹ nhàng, ít đau và thời gian hồi phục nhanh cho người bệnh, GS Nguyễn Viết Tiến đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định thực hiện nội soi hoàn toàn.

Ca phẫu thuật khép lại sau 3 giờ đồng hồ miệt mài trong phòng mổ - một trường hợp đúng nghĩa “mổ bằng ý chí”, thể hiện bản lĩnh chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn của phẫu thuật viên trong những tình huống phức tạp nhất.

Nội soi lấy u - Ảnh BVCC

Điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng sinh sản

GS. TS. BS Nguyễn Viết Tiến cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn các trường hợp có thể được theo dõi định kỳ, tuy nhiên, khi khối u phát triển gây rối loạn kinh nguyệt, rong kinh kéo dài, đau vùng chậu, chèn ép các cơ quan lân cận hoặc ảnh hưởng đến khả năng mang thai, người bệnh cần được thăm khám và cân nhắc can thiệp điều trị phù hợp.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị u xơ tử cung cần được cá thể hóa, dựa trên đặc điểm khối u, tình trạng lâm sàng và nhu cầu bảo tồn chức năng sinh sản của từng người bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Thiện An hiện đang triển khai đầy đủ các phương pháp can thiệp điều trị u xơ tử cung, bao gồm:

Phẫu thuật mổ mở: Là phương pháp phẫu thuật truyền thống, áp dụng cho các trường hợp u xơ phức tạp, cần xử trí triệt để và chủ động kiểm soát tổn thương trong quá trình phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi: Là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, giúp giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục hơn so với mổ mở.

Điều trị bằng công nghệ sóng siêu âm hội tụ cường độ cao US-HIFU: Công nghệ US-HIFU lần đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An từ tháng 12/2024. Đây là phương pháp không xâm lấn, sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tác động chính xác vào khối u xơ, hướng tới mục tiêu bảo tồn tử cung và hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.

Bệnh phẩm khối u sau khi được lấy ra

Tính đến tháng 12/2025, Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã triển khai điều trị cho hơn 400 trường hợp bằng công nghệ US-HIFU (trong đó u xơ tử cung và đa u xơ tử cung chiếm tới 60,7% trên tổng số ca điều trị) và ghi nhận nhiều kết quả tích cực, mở ra thêm lựa chọn điều trị an toàn, không phẫu thuật cho người bệnh, đặc biệt là những phụ nữ có nhu cầu bảo tồn tử cung và chức năng sinh sản.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị u xơ tử cung cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, đánh giá dựa trên vị trí - kích thước u xơ, triệu chứng lâm sàng và mong muốn của từng người bệnh.

Điều trị u xơ tử cung bằng US-HIFU có thể được cân nhắc khi: Khối u xơ có kích thước và vị trí phù hợp theo đánh giá chuyên môn; Người bệnh có triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc sức khỏe; Có nhu cầu bảo tồn tử cung, hạn chế can thiệp phẫu thuật; Không có chống chỉ định với phương pháp điều trị không xâm lấn.