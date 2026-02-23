Phương pháp tự nhiên giúp kinh nguyệt nhanh kết thúc, an toàn cho phái đẹp

Thay vì lo lắng hay tìm đến những biện pháp thiếu an toàn, chị em hoàn toàn có thể áp dụng một số cách tự nhiên, lành tính dưới đây.
Mỗi độ xuân về, hoa ban trắng nở rộ khắp Đà Lạt, nhuộm sắc tinh khôi lên phố núi, tạo nên khung cảnh dịu dàng, mơ màng khiến du khách say lòng.
Scelidosaurus là một trong những loài khủng long bọc giáp cổ xưa nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu về sự tiến hóa của nhóm khủng long có giáp.
Không phải tắt ứng dụng hay GPS, màn hình mới là “thủ phạm” ngốn pin lớn nhất. Điều chỉnh hiển thị mới giúp Android và iPhone tiết kiệm pin hiệu quả.
Đúng ngày Vía Thần Tài, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, phát tài, trúng số và thu nhập tăng vọt.
Nicolò Naturani tìm thấy quả cân cổ xưa, giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về hoạt động dệt của người tiền sử.
Chiến dịch “phản công mùa xuân” được thổi phồng quá mức của Ukraine đang dần đuối lực, quân Ukraine đang bị đánh bại ở Ternovaty.
Tọa lạc giữa miền trung Myanmar, Bagan từng là kinh đô rực rỡ của vương quốc Pagan và hiện được xem là một trong những cảnh quan khảo cổ ấn tượng nhất châu Á.
Bang West Virginia khởi kiện Apple, cáo buộc iCloud tạo điều kiện lưu trữ và phát tán nội dung lạm dụng trẻ em, ưu tiên quyền riêng tư hơn an toàn.
Rệp giường (Cimex lectularius) là loài côn trùng ký sinh nhỏ bé nhưng gây ám ảnh trên toàn cầu, tồn tại trong môi trường sống của con người suốt hàng nghìn năm.
Mercedes-Benz được cho là đang chuẩn bị tung ra một “tiểu G-Class” hoàn toàn mới, xe dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027. Sau nhiều lần bị bắt gặp chạy thử nghiệm.
Những cây cảnh "xấu xí" này hầu hết mang ý nghĩa tốt lành như xua đuổi tà ma và mang lại may mắn cho gia chủ.
Hành tây (Allium cepa) là loại rau gia vị quen thuộc, nhưng ít ai biết rằng nó có lịch sử văn hóa lâu đời, cấu trúc sinh học đặc biệt và nhiều giá trị y học.
Chỉ với vài tinh chỉnh trong cài đặt, iPhone của bạn có thể kéo dài thêm 2-3 giờ sử dụng mỗi ngày, đặc biệt hiệu quả với máy pin cũ.
Quân đội Mexico đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, thủ lĩnh của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel.
Động thái mới nhất từ phía Trâm Anh - bà xã Justatee đã giải tỏa những nghi ngờ của người hâm mộ về đồn đoán rạn nứt tình cảm gần đây.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/2, Song Ngư quỹ đạo cát tường, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Thiên Bình cần đợi thời cơ, chớ nóng vội.
Trong cuộc tập trận tại Alaska, HIMARS thể hiện khả năng tấn công chính xác và khả năng cơ động cao trên địa hình băng tuyết, tăng cường năng lực phòng thủ.
Toyota RAV4 thế hệ mới sắp ra mắt thị trường Philippines vào tháng 3/2026, tuy nhiên giá bán và cấu hình đã được tiết lộ sớm thông qua bảng chào giá từ đại lý.
Được thiết kế theo địa hình tự nhiên, ngôi nhà ưu tiên thông gió, ánh sáng, kết nối trực tiếp với cảnh quan rừng và biển xung quanh.
Mô hình AI Seedance 2.0 của ByteDance tạo video siêu thực, khiến Hollywood náo loạn và dấy lên cuộc chiến pháp lý toàn cầu.