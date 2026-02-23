Hà Nội

Phương pháp tự nhiên giúp kinh nguyệt nhanh kết thúc, an toàn cho phái đẹp

Sống Khỏe

Thay vì lo lắng hay tìm đến những biện pháp thiếu an toàn, chị em hoàn toàn có thể áp dụng một số cách tự nhiên, lành tính dưới đây.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Kinh nguyệt kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của nhiều chị em. Thay vì tìm đến những biện pháp can thiệp rủi ro, phái nữ hoàn toàn có thể áp dụng một số cách tự nhiên, an toàn để cơ thể dễ chịu hơn và hỗ trợ kỳ kinh kết thúc sớm một cách nhẹ nhàng.
Bổ sung đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn, hỗ trợ lưu thông máu và hạn chế tình trạng kinh nguyệt kéo dài. Khi cơ thể đủ nước, các cơn đau bụng kinh cũng có xu hướng giảm nhẹ.
Nước dừa giàu khoáng chất, giúp thanh lọc cơ thể và cân bằng điện giải. Việc uống nước dừa trong kỳ kinh có thể hỗ trợ làm dịu cơ thể, giảm mệt mỏi và góp phần giúp chu kỳ diễn ra nhẹ nhàng hơn.
Vitamin C có tác dụng làm giảm độ dày của niêm mạc tử cung, từ đó giúp máu kinh được đào thải nhanh hơn. Chị em có thể bổ sung vitamin C thông qua trái cây tươi như cam, quýt, ổi, kiwi hoặc từ thực phẩm chức năng theo liều lượng phù hợp.
Hạn chế sử dụng tampon để giúp máu kinh thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Việc sử dụng tampon liên tục có thể khiến máu kinh bị giữ lại lâu hơn trong cơ thể. Trong những ngày cuối kỳ kinh, chị em nên cân nhắc chuyển sang băng vệ sinh.
Căng thẳng kéo dài có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Việc nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái sẽ giúp cơ thể điều hòa hormone, từ đó hỗ trợ kỳ kinh kết thúc đúng thời điểm.
Giấm táo được cho là có khả năng hỗ trợ cân bằng hormone và cải thiện lưu thông máu. Chị em có thể pha loãng một lượng nhỏ giấm táo với nước ấm để uống, tránh dùng quá nhiều để không ảnh hưởng đến dạ dày.
Chườm ấm hoặc mát-xa nhẹ nhàng vùng bụng dưới giúp tăng tuần hoàn máu, giảm co thắt tử cung và làm dịu cảm giác khó chịu. Đây cũng là cách hỗ trợ quá trình đào thải máu kinh diễn ra thuận lợi hơn.
Nếu muốn đẩy nhanh chu kỳ kinh nguyệt và cảm thấy dễ chịu hơn, chị em có thể giã nát gừng, hòa với nước nóng rồi uống từng chút một. Ngoài ra, gừng giã nhỏ hòa với rượu trắng rồi thoa nhẹ nhàng lên bụng dưới cũng là cách được nhiều người áp dụng, có thể giúp kỳ kinh kết thúc sớm hơn trong khoảng hai ngày.
Đu đủ là thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng và thường được sử dụng để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Enzym papain trong đu đủ có tác dụng làm mềm tử cung, giúp kinh nguyệt loãng hơn, từ đó hỗ trợ dòng chảy kinh nguyệt diễn ra nhanh và đều hơn.
