Tết nghỉ ngơi, giảm 'áp lực bếp núc'

Trong ký ức của nhiều thế hệ, Tết luôn gắn liền với hình ảnh người bà, người mẹ tất bật từ tờ mờ sáng bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt gói bánh, đồ xôi, lo toan sao cho mâm cao cỗ đầy. Tuy nhiên, khi nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả và áp lực công việc đè nặng suốt 365 ngày, quan niệm về cái Tết "ăn no mặc ấm" đang dần nhường chỗ cho nhu cầu "nghỉ ngơi, tự tại". Đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, Tết là khoảng thời gian để tái tạo năng lượng, không phải là một "kỳ thi năng khiếu" hay gánh nặng tâm lý mang tên bếp núc.

Sự chuyển dịch này bắt nguồn từ việc nhận diện những nghịch lý đang tồn tại trong ngày Tết truyền thống. Từ bao đời nay, bếp núc được xem là "giữ lửa" gia đình, nhưng khi ngọn lửa ấy tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực, nó vô tình trở thành rào cản ngăn cách người phụ nữ với niềm vui đoàn viên. Thay vì được ngồi trò chuyện, thăm hỏi người thân, họ lại giam mình trong không gian ám mùi dầu mỡ với chuỗi công việc lặp đi lặp lại: đi chợ, sơ chế, nấu nướng và dọn rửa. Một vòng lặp vô tận khiến khái niệm "nghỉ Tết" trở nên xa xỉ.

Hơn nữa, trong thời đại mà thực phẩm luôn sẵn có và dư thừa, việc duy trì những mâm cỗ đầy ắp mỗi ngày không còn là thước đo duy nhất của sự thành kính hay sung túc. Sự lãng phí thực phẩm và nỗi lo "giải quyết đồ thừa" sau Tết đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Khi chúng ta quá chú trọng vào hình thức của những món ăn, chúng ta dễ dàng bỏ quên cốt lõi của ngày Tết: sự kết nối tinh thần.

Một bữa cơm giản đơn nhưng tràn ngập tiếng cười, nơi mọi thành viên đều thảnh thơi và vui vẻ, chắc chắn có giá trị hơn một mâm cao cỗ đầy nhưng người nấu thì kiệt sức, còn người ăn thì uể oải.

Để thực sự giải phóng bản thân khỏi áp lực bếp núc, chìa khóa nằm ở sự thay đổi tư duy và sự sẻ chia trách nhiệm. Trước hết, mỗi gia đình cần học cách "tối giản hóa" mâm cỗ. Thay vì nấu quá nhiều món truyền thống chỉ để "cho có", hãy tập trung vào những món ăn thực sự phù hợp với khẩu vị của các thành viên.

Việc tận dụng các dịch vụ tiện ích như đặt mua thực phẩm chế biến sẵn từ những nguồn uy tín hay sử dụng các thiết bị gia dụng hiện đại (nồi chiên không dầu, máy rửa bát) không hề làm mất đi phong vị Tết, mà trái lại, nó giúp chúng ta có thêm thời gian quý báu để tận hưởng cuộc sống.

Quan trọng hơn cả, Tết không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Sự hạnh phúc trong căn bếp phải được xây dựng từ sự cộng tác của tất cả các thành viên. Khi chồng cùng vợ dọn dẹp, con cái phụ giúp nhặt rau hay bày biện bát đĩa, căn bếp sẽ không còn là nơi của áp lực mà trở thành không gian gắn kết tình cảm. Sự sẻ chia này không chỉ giúp giảm bớt khối lượng công việc mà còn giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của sự thấu hiểu và lòng biết ơn.

Sau một năm dài đối mặt với những biến động và áp lực của cuộc sống, mỗi người đều xứng đáng có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Hãy để Tết là dịp để chúng ta nuông chiều bản thân, để đọc một cuốn sách chưa kịp mở, để đi dạo dưới làn mưa xuân hay đơn giản là ngủ một giấc thật sâu mà không phải lo lắng về việc dậy sớm chuẩn bị mâm cúng. Khi tâm thế được giải phóng khỏi những quy tắc khắt khe của gian bếp, chúng ta mới thực sự cảm nhận được hơi thở của mùa xuân và đón nhận năm mới với một năng lượng tích cực nhất.

Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi tiếng cười át đi tiếng lạch cạch của bát đĩa và sự bình yên trong tâm hồn quan trọng hơn sự đủ đầy trên mâm cơm. Hãy để căn bếp là nơi thắp lửa yêu thương, chứ đừng để nó trở thành gánh nặng lấy đi niềm vui đoàn viên của bất kỳ ai. Bởi sau cùng, thứ chúng ta giữ lại sau mỗi mùa Tết không phải là thực đơn đã nấu những gì, mà là những khoảnh khắc ấm áp bên nhau khi không ai phải mệt mỏi vì "áp lực bếp núc".

Hãy tối giản mâm cỗ, chia sẻ công việc và tận hưởng niềm vui đoàn viên, để Tết thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.