Bí quyết giữ sức khỏe trong những ngày Tết

Những ngày Tết rộn ràng dễ kéo theo ăn uống thất thường, sinh hoạt đảo lộn. Giữ sức khỏe đúng cách giúp bạn tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu năm.

Ăn Tết vui, đừng ăn quá đà

Bánh chưng, thịt kho, mứt Tết là “đặc sản” không thể thiếu, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tăng cân, rối loạn tiêu hóa. Nguyên tắc quan trọng là ăn vừa đủ, chia nhỏ bữa, tăng rau xanh và trái cây để cân bằng dinh dưỡng. Hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm quá mặn hoặc quá ngọt, đặc biệt với người có bệnh nền.

Uống rượu bia có chừng mực

Tết là dịp sum họp, chúc tụng, nhưng lạm dụng rượu bia dễ gây mệt mỏi, tăng huyết áp, ảnh hưởng gan và giấc ngủ. Nên uống xen kẽ với nước lọc, không uống khi đói và tuyệt đối không ép uống. Nhớ rằng, sức khỏe mới là “lộc” lớn nhất đầu năm.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đừng bỏ quên giấc ngủ

Thức khuya liên tục để vui chơi, xem phim hay tụ họp bạn bè khiến cơ thể nhanh xuống sức. Cố gắng duy trì ngủ đủ 6–8 tiếng mỗi ngày, hạn chế thức quá khuya nhiều ngày liền để tránh mệt mỏi, đau đầu và suy giảm miễn dịch.

Vận động nhẹ mỗi ngày

Dù bận rộn, bạn vẫn nên dành 15–30 phút mỗi ngày để đi bộ, giãn cơ hoặc tập các bài vận động nhẹ. Việc này giúp tiêu hóa tốt hơn, hạn chế tích mỡ và giữ tinh thần tỉnh táo trong suốt kỳ nghỉ.

Giữ tinh thần thoải mái

Tết không chỉ là ăn uống mà còn là thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tránh lo nghĩ quá nhiều, đừng tạo áp lực phải “ăn Tết cho trọn”. Một tinh thần thoải mái sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Lắng nghe cơ thể mình

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi quá mức, hãy nghỉ ngơi và đi khám khi cần thiết. Đừng chủ quan chỉ vì đang trong dịp Tết.

Uống đủ nước, đừng chỉ nhớ nước ngọt

Những ngày Tết, nhiều người uống nhiều nước ngọt, trà sữa nhưng lại quên nước lọc. Thiếu nước khiến cơ thể mệt mỏi, táo bón, da khô. Nên uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, nước ấm hoặc nước ép trái cây ít đường.

Giữ an toàn thực phẩm trong ngày Tết

Thức ăn ngày Tết thường để lâu, dùng lại nhiều bữa. Nếu bảo quản không đúng cách, thực phẩm dễ nhiễm khuẩn, gây ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa. Chỉ nên sử dụng thực phẩm còn tươi, hâm nóng kỹ trước khi ăn và hạn chế dùng món đã để quá lâu ngoài nhiệt độ phòng.

Không tự ý bỏ thuốc điều trị bệnh nền

Với người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, việc tự ý bỏ thuốc hoặc uống thất thường trong ngày Tết có thể gây biến chứng nguy hiểm. Cần duy trì dùng thuốc theo chỉ định, theo dõi sức khỏe đều đặn dù đang nghỉ lễ.

Giữ sức khỏe ngày Tết không khó, chỉ cần ăn uống điều độ, sinh hoạt hợp lý và biết dừng lại đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh, niềm vui sum vầy mới thực sự trọn vẹn.