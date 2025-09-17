Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiên Tuấn

Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

l2.jpg

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức TƯ Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao.

#Thanh Hoá #Phó Bí thư #chủ tịch tỉnh thanh hoá #Nguyễn Hoài Anh #Nguyễn Hồng Phong #Lâm Đồng

Bài liên quan

Xã hội

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25 tháng 7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị xử phạt vì bình luận sai vụ án nhận hối lộ buôn gỗ lậu ở Thanh Hoá

Ông Tr. thừa nhận là chủ tài khoản facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hoá (cũ) không trong sáng.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966, ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

o-tr-lam-viec-taijpg.jpg
Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Giả mạo trong công tác.

Ngày 15/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan đã ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

2 phương án tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.