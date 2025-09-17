2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức TƯ Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao.