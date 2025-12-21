Sai lầm phổ biến khi điều trị suy thận khiến bệnh nặng hơn

Tự ý dùng thuốc nam, bỏ thuốc tây, chế độ ăn không phù hợp và không tái khám đúng hạn là các nguyên nhân chính khiến bệnh suy thận nặng hơn, dễ phải lọc máu...

Theo Sở Y tế Hà Nội, suy thận là bệnh lý mạn tính, diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề nếu không được kiểm soát đúng cách. Thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa cho thấy, không ít người bệnh vì tâm lý lo lắng, thiếu thông tin hoặc nghe theo lời truyền miệng đã tự ý điều trị, vô tình đẩy bệnh tiến triển nhanh hơn, thậm chí rơi vào giai đoạn phải lọc máu sớm.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thận Hà Nội, có bốn sai lầm phổ biến và đặc biệt nguy hiểm mà người bệnh suy thận thường mắc phải.

Sai lầm đầu tiên là tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 cho thấy, hơn 35% bệnh nhân nhập viện vì suy thận cấp có liên quan đến việc sử dụng thuốc y học cổ truyền không rõ thành phần. Khi thận đã suy, việc tiếp xúc với các chất độc tiềm ẩn này có thể khiến chức năng thận sụt giảm nhanh.

Sai lầm thứ hai là tự ý ngừng thuốc tây khi thấy các triệu chứng thuyên giảm. Trên thực tế, việc ngừng thuốc đột ngột có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ chuyển sang suy thận giai đoạn 4–5, giai đoạn cần can thiệp lọc máu hoặc ghép thận.

Sai lầm thứ ba liên quan đến chế độ ăn uống không đúng cách, chủ yếu do nghe theo lời mách truyền miệng. Có người kiêng đạm quá mức dẫn đến suy dinh dưỡng, teo cơ, cơ thể suy kiệt. Ngược lại, có người ăn nhiều thực phẩm giàu kali như chuối, cam, nước dừa mà không biết rằng điều này có thể gây tăng kali máu - một tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim và ngừng tim đột ngột.

Sai lầm thứ tư nhưng không kém phần nghiêm trọng là không tái khám định kỳ vì cảm thấy cơ thể vẫn bình thường. Suy thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ được phát hiện thông qua xét nghiệm máu và nước tiểu. Việc không tái khám khiến bệnh tình diễn biến phức tạp và dẫn tới hậu quả phải lọc máu sớm hơn dự kiến.

Trước những nguy cơ trên, Bệnh viện Thận Hà Nội khuyến cáo người bệnh suy thận cần chủ động thăm khám chuyên khoa thận - tiết niệu ngay khi được chẩn đoán hoặc khi có dấu hiệu nghi ngờ. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị của bác sĩ, tái khám định kỳ từ 3-6 tháng để theo dõi các chỉ số quan trọng như creatinin, ure, mức lọc cầu thận (GFR). Mọi thắc mắc liên quan đến thuốc, chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày cần được trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị, tuyệt đối không tự tỷ điều trị.

Theo các bác sĩ, bệnh thận không chỉ gây suy giảm sức khỏe, tinh thần, tạo gánh nặng kinh tế, mà còn kéo theo suy giảm nhiều chức năng khác của cơ thể như khả năng sinh sản ở nam và nữ. Việc phòng ngừa bệnh cần được truyền thông rộng rãi.

Trong đó, uống đủ nước là yếu tố quan trọng đối với hoạt động của thận. Với người có sức khỏe ổn định, không cần tính theo cân nặng chuẩn, lượng nước uống phù hợp khoảng 2 lít/ngày, không nên quá 3 lít/ngày vì có thể ảnh hưởng đến điện giải.

Một số người có thể uống nhiều hơn như làm việc ở môi trường nóng, mất nhiều mồ hôi, sử dụng các thuốc gây tiểu nhiều hoặc có bệnh thận đa nang.

Ngoài ra, thói quen lạm dụng thuốc giảm đau như ibuprofen có thể gây tổn thương thận nếu dùng quá liều, kéo dài, hoặc trong điều kiện mất nước/bệnh thận. Theo đó, người dân chỉ dùng thuốc khi thật cần.