Kinh doanh - Địa ốc

30 xã, phường ở Hà Nội sẽ dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi 2 'siêu dự án'

Một số khu vực ở 30 xã, phường Hà Nội bị dừng cấp phép xây dựng do nằm trong phạm vi 2 'siêu dự án'.

Theo Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Khu vực nằm trong Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong văn bản, thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu dự án", UBND các xã, phường nghiên cứu thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội.

Theo đó, dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thì UBND các xã phường phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Trước đó, ngày 14/12/2025, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất nguyên tắc, chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Hai dự án trên có tổng số vốn đầu tư khoảng 1,78 triệu tỷ đồng, với quy mô sử dụng đất hơn 20.000 ha, được triển khai để tạo động lực phát triển cho Thủ đô Hà Nội.

