Vì sao Hải Âu Aviation chính thức dừng dịch vụ thủy phi cơ ngắm Vịnh Hạ Long?

Sau hơn một thập kỷ khai thác các chuyến bay ngắm cảnh bằng thủy phi cơ tại Vịnh Hạ Long, Hải Âu Aviation chính thức ngừng cung cấp dịch vụ kể từ ngày 1/4/2026.

Thiên Tuấn

Theo thông báo phát đi của Hải Âu Aviation, hãng dừng khai thác dịch vụ bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long kể từ 1/4/2026 và gửi lời tri ân tới khách hàng, đối tác đã đồng hành trong thời gian qua. Phía doanh nghiệp không nêu cụ thể lý do dừng dịch vụ.

anh-chup-man-hinh-2026-03-05-luc-193433.png

Thủy phi cơ Hải Âu ngắm Vịnh Hạ Long (Cessna Caravan C208B-EX) mang lại trải nghiệm độc đáo từ độ cao 150m, nhưng cũng tồn tại bất cập về chi phí cao (từ 1,6 - 2 triệu VNĐ/25 phút) và giới hạn sức chứa (12 ghế).

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc dừng hoạt động thuỷ phi cơ ở Quảng Ninh. Thực tiễn cho thấy, trong quá trình hoạt động của phương tiện này cũng đã "lộ" một số bất cập chính của dịch vụ thủy phi cơ ngắm cảnh Vịnh Hạ Long như:

Chi phí cao, giá vé tương đối đắt đỏ, dao động từ 1,6 triệu VNĐ cho khách Việt và 2 triệu VNĐ cho khách quốc tế cho mỗi chuyến bay 25 phút, không phải là lựa chọn đại chúng.

Công suất hạn chế,mỗi máy bay chỉ có 12 ghế ngồi, hạn chế số lượng du khách trải nghiệm cùng lúc.

Phụ thuộc thời tiết, hoạt động cất/hạ cánh trên mặt nước có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và sóng biển.

Mặc dù có những bất cập này, dịch vụ trước đây vẫn được đánh giá cao nhờ trải nghiệm độc đáo, cho phép du khách ngắm nhìn Vịnh Hạ Long từ góc nhìn trên cao và livestream.

