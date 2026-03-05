Loài chim tiền tỷ đại gia Trung Đông "rót tiền" sở hữu

Hà Nội

Kinh doanh - Địa ốc

Không chỉ là loài chim săn mồi nổi tiếng, chim ưng còn được xem như biểu tượng của quyền lực và sự giàu có ở Trung Đông.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tại các nước Trung Đông, hoạt động săn bắn cùng chim ưng không chỉ đơn thuần là phương thức sinh tồn mà còn trở thành một truyền thống văn hóa độc đáo. Ảnh: Julia's Album
Ở nhiều quốc gia như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hay Qatar, thú chơi chim ưng vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Shutterstock
Không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, chim ưng còn trở thành biểu tượng của đẳng cấp trong giới nhà giàu Trung Đông. Ảnh: Tripadvisor
Nhiều đại gia sẵn sàng chi khoản tiền lớn để sở hữu những cá thể có nguồn gốc quý hiếm hoặc khả năng săn mồi đặc biệt. Ảnh: Smithsonian Photo Contest
Theo giới buôn chim cảnh, giá một con chim ưng có thể từ khoảng 2.000 đến 70.000 dirham, tương đương từ 14 triệu đến gần 500 triệu đồng. Ảnh: Dubai Week
Đáng chú ý, tại cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25, một con chim ưng thu hút sự chú ý khi bán với mức giá 2,4 tỷ đồng. Ảnh: SPA
Giá trị của chim ưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống loài, tốc độ bay, khả năng săn mồi hay nguồn gốc lai tạo. Ảnh: iStock
Ở Trung Đông, chim ưng thậm chí còn được làm hộ chiếu riêng và có thể lên máy bay cùng chủ. Ảnh: Cntraveler
UAE thậm chí còn có những bệnh viện chuyên dành cho chim ưng, được trang bị phòng khám, phòng phẫu thuật, khu kiểm tra mắt và nhiều dịch vụ y tế khác. Ảnh: CNN
Video: Các loài chim phải thay đổi kích thước cơ thể do biến đổi khí hậu. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
