Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

14 triệu người Iran sẵn sàng hy sinh bảo vệ đất nước

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố ông và hơn 14 triệu người Iran sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước, đồng thời bác bỏ tối hậu thư của Mỹ.

Tuệ Minh

Trước thời hạn chót đang đến gần từ phía Mỹ, ngày 7/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng 14 triệu người Iran, trong đó có ông, đã tình nguyện hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến.

“Tôi cũng đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Iran”, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Tổng thống Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố trên ngay trước thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để ném bom các nhà máy điện và cầu ở Iran nếu nước này không nới lỏng sự kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Masoud Pezeshkian bác bỏ tối hậu thư của người đồng cấp Mỹ, tuyên bố sẵn sàng hy sinh vì đất nước.

Con số này gấp đôi các con số khác mà truyền thông nhà nước đã đề cập trước đây về số lượng tình nguyện viên mà chính phủ đã kêu gọi thông qua tin nhắn và phương tiện truyền thông trong suốt thời gian chiến tranh diễn ra.

Iran là quốc gia có 90 triệu dân, nhiều người vẫn phẫn nộ với chính phủ vì cuộc đàn áp đẫm máu đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Ngược lại cũng có hàng triệu người biểu tình ủng hộ chính phủ, và con số 14 triệu có lẽ nhằm mục đích ngăn chặn chiến dịch ném bom mà Mỹ đã hứa hẹn.

Trong một động thái khác, một vị tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã kêu gọi các bậc phụ huynh "hãy cho con cái mình đi làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát".

Tướng Hossein Yekta, người trước đây được xác định là chỉ huy các đơn vị mặc thường phục của lực lượng Basij tình nguyện, đã đưa ra những bình luận này trên một kênh truyền hình nhà nước Iran.

Những người tình nguyện tại một trạm kiểm soát trên đường phố Tehran.

Kể từ đầu cuộc xung đột. các trạm kiểm soát của lực lượng dân quân Basij đã liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc không kích. Lực lượng Basij đã tuyển dụng người để canh gác các trạm kiểm soát.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng một số em thậm chí còn mang theo súng. Trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc hồi tháng Giêng, Yekta đã cảnh báo các bậc phụ huynh hãy giữ con cái ở nhà để đảm bảo an toàn.

Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết Tehran đã truyền đạt phản hồi của mình thông qua Pakistan, một bên trung gian quan trọng.

“Chúng tôi chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh nếu được đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị tấn công nữa”, Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Cairo nói.

Phóng viên Đài Al Arabya ghi nhận 10 địa điểm tại Tel Aviv trúng tên lửa trong ngày 7/4.
AP, TTXVN
Bài liên quan

Tổng thống Trump nói lý do Mỹ muốn rời NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rạn nứt ngày càng lớn giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ ý định của ông về việc kiểm soát Greenland.

Theo RBC-Ukraine, thời gian gần đây, Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các đồng minh NATO. Mọi chuyện bắt đầu khi nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị các nước đồng minh tham gia vào chiến dịch chung Mỹ-Israel chống lại Iran và giúp mở lại eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Chuyên gia cảnh báo hậu quả nếu Mỹ phá hủy nhà máy điện Iran

Một số chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ phá hủy toàn bộ cây cầu và nhà máy điện ở Iran, điều này có thể cấu thành tội ác chiến tranh. 

Trong cuộc họp báo ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ cây cầu và nhà máy điện tại Iran. Theo một số chuyên gia luật quân sự, hành động này có phạm vi rộng đến mức có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Vấn đề được đặt ra có thể xoay quanh việc liệu các nhà máy điện có phải là mục tiêu quân sự hợp pháp hay thương vong dân sự có được giảm thiểu tối đa hay không,...?

Xem chi tiết

Nỗ lực ngoại giao tìm thỏa thuận cho xung đột Iran trước "tối hậu thư"

Trên cơ sở các đề xuất do trung gian gồm 3 nước Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất, các kênh liên lạc con thoi "suốt đêm" với đại diện Mỹ và Iran.

Trong nỗ lực chấm dứt giao tranh, các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cho Iran và Mỹ một đề xuất kêu gọi ngừng bắn 45 ngày và mở lại eo biển Hormuz để có thời gian tìm cách chấm dứt chiến tranh, hai quan chức Trung Đông đã nói với hãng tin AP.

Theo các quan chức, Iran và Mỹ vẫn chưa phản hồi đề xuất được gửi vào tối Chủ nhật cho cả Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Các quan chức này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán kín.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới