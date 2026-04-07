14 triệu người Iran sẵn sàng hy sinh bảo vệ đất nước

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố ông và hơn 14 triệu người Iran sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước, đồng thời bác bỏ tối hậu thư của Mỹ.

Trước thời hạn chót đang đến gần từ phía Mỹ, ngày 7/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng 14 triệu người Iran, trong đó có ông, đã tình nguyện hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến.

“Tôi cũng đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Iran”, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Tổng thống Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố trên ngay trước thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để ném bom các nhà máy điện và cầu ở Iran nếu nước này không nới lỏng sự kiểm soát eo biển Hormuz.

Con số này gấp đôi các con số khác mà truyền thông nhà nước đã đề cập trước đây về số lượng tình nguyện viên mà chính phủ đã kêu gọi thông qua tin nhắn và phương tiện truyền thông trong suốt thời gian chiến tranh diễn ra.

Iran là quốc gia có 90 triệu dân, nhiều người vẫn phẫn nộ với chính phủ vì cuộc đàn áp đẫm máu đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Ngược lại cũng có hàng triệu người biểu tình ủng hộ chính phủ, và con số 14 triệu có lẽ nhằm mục đích ngăn chặn chiến dịch ném bom mà Mỹ đã hứa hẹn.

Trong một động thái khác, một vị tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã kêu gọi các bậc phụ huynh "hãy cho con cái mình đi làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát".

Tướng Hossein Yekta, người trước đây được xác định là chỉ huy các đơn vị mặc thường phục của lực lượng Basij tình nguyện, đã đưa ra những bình luận này trên một kênh truyền hình nhà nước Iran.

Những người tình nguyện tại một trạm kiểm soát trên đường phố Tehran.

Kể từ đầu cuộc xung đột. các trạm kiểm soát của lực lượng dân quân Basij đã liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc không kích. Lực lượng Basij đã tuyển dụng người để canh gác các trạm kiểm soát.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng một số em thậm chí còn mang theo súng. Trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc hồi tháng Giêng, Yekta đã cảnh báo các bậc phụ huynh hãy giữ con cái ở nhà để đảm bảo an toàn.

Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết Tehran đã truyền đạt phản hồi của mình thông qua Pakistan, một bên trung gian quan trọng.

“Chúng tôi chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh nếu được đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị tấn công nữa”, Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Cairo nói.