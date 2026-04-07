Nỗ lực ngoại giao tìm thỏa thuận cho xung đột Iran trước "tối hậu thư"

Trên cơ sở các đề xuất do trung gian gồm 3 nước Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất, các kênh liên lạc con thoi "suốt đêm" với đại diện Mỹ và Iran.

Trong nỗ lực chấm dứt giao tranh, các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cho Iran và Mỹ một đề xuất kêu gọi ngừng bắn 45 ngày và mở lại eo biển Hormuz để có thời gian tìm cách chấm dứt chiến tranh, hai quan chức Trung Đông đã nói với hãng tin AP.

Theo các quan chức, Iran và Mỹ vẫn chưa phản hồi đề xuất được gửi vào tối Chủ nhật cho cả Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Các quan chức này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán kín.

Các nước trung gian đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận trước "hạn chót" mà ông Trump đưa ra.

Trước thềm thời hạn chót do Mỹ đặt ra, Hoa Kỳ và Iran hôm nay đang cân nhắc khuôn khổ của một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài và được chia thành 2 giai đoạn, ngay cả khi Tehran phản đối áp lực phải nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz.

Kế hoạch do Pakistan làm trung gian xuất phát từ các cuộc tiếp xúc căng thẳng suốt đêm và đề xuất một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp theo là các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình rộng hơn dự kiến ​​hoàn tất trong vòng 15 đến 20 ngày, một nguồn tin am hiểu về các đề xuất này cho biết hôm thứ Hai.

Theo nguồn tin của hãng Reuters, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, đã liên lạc "suốt đêm" với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai cho biết Tehran đã đưa ra các lập trường và yêu cầu dựa trên lợi ích của mình và truyền đạt chúng thông qua các trung gian, để đáp lại các đề xuất ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết chi tiết về phản hồi sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp, nhưng nói thêm rằng đàm phán "không tương thích với các tối hậu thư và lời đe dọa phạm tội ác chiến tranh".

Ông Baghaei phát biểu trong một cuộc họp báo: "Iran không ngần ngại bày tỏ rõ ràng những gì họ cho là yêu cầu chính đáng của mình và việc làm đó không nên được hiểu là dấu hiệu của sự thỏa hiệp, mà đúng hơn là phản ánh sự tự tin của họ trong việc bảo vệ lập trường của mình". Ông cho biết trước đó, các yêu cầu của Mỹ, chẳng hạn như kế hoạch 15 điểm, đã bị bác bỏ.

Trước đó vào thứ Hai, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Iran sẽ không mở lại eo biển Manche như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cũng như sẽ không chấp nhận thời hạn hoặc áp lực để đạt được thỏa thuận. Vị quan chức này cho biết Washington chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social: “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy Điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một, ở Iran” đồng thời nói thêm rằng nếu Iran không mở eo biển “các người sẽ sống trong địa ngục.”