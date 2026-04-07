Nỗ lực ngoại giao tìm thỏa thuận cho xung đột Iran trước "tối hậu thư"

Trên cơ sở các đề xuất do trung gian gồm 3 nước Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất, các kênh liên lạc con thoi "suốt đêm" với đại diện Mỹ và Iran.

Tuệ Minh

Trong nỗ lực chấm dứt giao tranh, các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cho Iran và Mỹ một đề xuất kêu gọi ngừng bắn 45 ngày và mở lại eo biển Hormuz để có thời gian tìm cách chấm dứt chiến tranh, hai quan chức Trung Đông đã nói với hãng tin AP.

Theo các quan chức, Iran và Mỹ vẫn chưa phản hồi đề xuất được gửi vào tối Chủ nhật cho cả Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Các quan chức này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán kín.

Các nước trung gian đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận trước "hạn chót" mà ông Trump đưa ra.

Trước thềm thời hạn chót do Mỹ đặt ra, Hoa Kỳ và Iran hôm nay đang cân nhắc khuôn khổ của một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài và được chia thành 2 giai đoạn, ngay cả khi Tehran phản đối áp lực phải nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz.

Kế hoạch do Pakistan làm trung gian xuất phát từ các cuộc tiếp xúc căng thẳng suốt đêm và đề xuất một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp theo là các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình rộng hơn dự kiến ​​hoàn tất trong vòng 15 đến 20 ngày, một nguồn tin am hiểu về các đề xuất này cho biết hôm thứ Hai.

Theo nguồn tin của hãng Reuters, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, đã liên lạc "suốt đêm" với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai cho biết Tehran đã đưa ra các lập trường và yêu cầu dựa trên lợi ích của mình và truyền đạt chúng thông qua các trung gian, để đáp lại các đề xuất ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết chi tiết về phản hồi sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp, nhưng nói thêm rằng đàm phán "không tương thích với các tối hậu thư và lời đe dọa phạm tội ác chiến tranh".

Thống soái Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan được cho là dẫn đầu nỗ lực liên lạc con thoi giữa Mỹ và Iran.

Ông Baghaei phát biểu trong một cuộc họp báo: "Iran không ngần ngại bày tỏ rõ ràng những gì họ cho là yêu cầu chính đáng của mình và việc làm đó không nên được hiểu là dấu hiệu của sự thỏa hiệp, mà đúng hơn là phản ánh sự tự tin của họ trong việc bảo vệ lập trường của mình". Ông cho biết trước đó, các yêu cầu của Mỹ, chẳng hạn như kế hoạch 15 điểm, đã bị bác bỏ.

Trước đó vào thứ Hai, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Iran sẽ không mở lại eo biển Manche như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cũng như sẽ không chấp nhận thời hạn hoặc áp lực để đạt được thỏa thuận. Vị quan chức này cho biết Washington chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social: “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy Điện và Ngày Cầu, tất cả gộp lại thành một, ở Iran” đồng thời nói thêm rằng nếu Iran không mở eo biển “các người sẽ sống trong địa ngục.”

Chi tiết các thỏa thuận được hé lộ

Tối ngày 6/4 giờ Việt Nam, phía IRGC đưa thông tin chi tiết về đề xuất của Pakistan gọi đó là "Đề xuất thỏa thuận hai pha".

1) Giai đoạn ngay lập tức

- Ngừng bắn bắt đầu ngay lập tức

- Eo biển Hormuz mở cửa trở lại ngay lập tức (chìa khóa cho dầu toàn cầu).

2) Giai đoạn tiếp theo (sau 15–20 ngày)

- Thỏa thuận hòa bình toàn diện cuối cùng đi vào đàm phán.

- Có thể được đặt tên là "Thỏa thuận Islamabad".

Các kết quả cuối cùng có thể bao gồm: Iran đồng ý giới hạn chương trình hạt nhân (không có vũ khí). Đổi lại việc Mỹ gỡ bỏ trừng phạt, dỡ bỏ các khoản tài chính bị đóng băng và một khung an ninh rộng lớn hơn cho eo biển Hormuz.

AP, Reuters, TTXVN
Quân sự - Thế giới

Israel ám sát chỉ huy tình báo Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran

Trưởng cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Majid Khademi, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Majid Khademi, đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong các cuộc không kích của Israel, lực lượng Vệ binh xác nhận, khi chiến sự tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông.

"Đại tướng Majid Khademi, người đứng đầu quyền lực và học vấn của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã anh dũng hy sinh trong cuộc tấn công khủng bố tội ác của kẻ thù Mỹ-Do Thái... vào rạng sáng nay," lực lượng Vệ binh đăng tải trên kênh Telegram của mình.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày?

Theo nguồn tin, Mỹ, Iran và một nhóm nhà trung gian hòa giải khu vực đang thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày.

Trang Axios dẫn 4 nguồn tin am hiểu về các nỗ lực ngoại giao cho hay, Mỹ, Iran và một nhóm nhà trung gian hòa giải khu vực đang thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày, có thể dẫn đến chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn.

"Cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như thông qua các tin nhắn văn bản được gửi giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi", nguồn tin tiết lộ.

Quân sự - Thế giới

Ukraine tăng cường sức mạnh, đưa vào trang bị pháo tự hành 203 mm

Pháo tự hành M110 203mm đã được bổ sung vào kho vũ khí, nâng cao đáng kể sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 52, Ukraine.

Bộ phận thông tin báo chí của Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 52 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ra thông cáo cho biết họ vừa được biên chế một loạt khí tài mới.

Các thông tin cũng đồng thời hé lộ thời điểm thành lập lữ đoàn và các loại khí tài hiện đại có trong biên chế những hệ thống pháo binh nào.

