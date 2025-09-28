Hà Nội

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

Bất động sản

10 ngôi nhà độc đáo nhất thế giới

Trên thế giới tồn tại rất nhiều những ngôi nhà độc đáo, từ những ngôi nhà được xây dựng trong vách đá và hang động, đến những ngôi nhà nổi và trên cây.

Hoàng Minh (theo Transactly)
Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Terry Brown, ngôi nhà trông giống như một cây nấm khổng lồ. Nội thất được thiết kế theo hình tròn, với các phòng liền mạch với nhau. Ảnh: Tạp chí Ohio
Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Terry Brown, ngôi nhà trông giống như một cây nấm khổng lồ. Nội thất được thiết kế theo hình tròn, với các phòng liền mạch với nhau. Ảnh: Tạp chí Ohio
Nhà Cube ở Rotterdam (Hà Lan) là một chuỗi nhà độc đáo. Mỗi ngôi nhà về cơ bản là một khối lập phương nghiêng về một góc, mang đến góc nhìn độc đáo và thú vị về thiết kế nhà truyền thống. Ảnh: Uniq Hotels
Nhà Cube ở Rotterdam (Hà Lan) là một chuỗi nhà độc đáo. Mỗi ngôi nhà về cơ bản là một khối lập phương nghiêng về một góc, mang đến góc nhìn độc đáo và thú vị về thiết kế nhà truyền thống. Ảnh: Uniq Hotels
Tọa lạc tại Whistler, British Columbia, Canada, ngôi nhà trên cây hình quả trứng, được đỡ bởi một cây lớn và treo lơ lửng trên đó. Nội thất đầy đủ tiện nghi hiện đại như bếp và phòng ngủ. Ảnh: Veesko
Tọa lạc tại Whistler, British Columbia, Canada, ngôi nhà trên cây hình quả trứng, được đỡ bởi một cây lớn và treo lơ lửng trên đó. Nội thất đầy đủ tiện nghi hiện đại như bếp và phòng ngủ. Ảnh: Veesko
Ngôi nhà với tầm nhìn 360 độ này được ví như ngôi nhà tròn ở Suffolk (Anh). Đường nét gọn gàng, mặt bằng mở và thiết kế tối giản là những đặc điểm nổi bật của nội thất. Ảnh: Pinterest
Ngôi nhà với tầm nhìn 360 độ này được ví như ngôi nhà tròn ở Suffolk (Anh). Đường nét gọn gàng, mặt bằng mở và thiết kế tối giản là những đặc điểm nổi bật của nội thất. Ảnh: Pinterest
Ngôi nhà trên đá ở Fafe (Bồ Đào Nha) được xây dựng trên vách đá. Bên ngoài làm bằng kính và thép, mang đến vẻ ngoài hiện đại. Bên trong thiết kế mở, tận dụng tối đa tầm nhìn. Ảnh: MyBestPlace
Ngôi nhà trên đá ở Fafe (Bồ Đào Nha) được xây dựng trên vách đá. Bên ngoài làm bằng kính và thép, mang đến vẻ ngoài hiện đại. Bên trong thiết kế mở, tận dụng tối đa tầm nhìn. Ảnh: MyBestPlace
Nhà nghỉ Hằng Nga tại Đà Lạt (Việt Nam) còn được gọi là "ngôi nhà điên". Nhà có cầu thang uốn lượn và những căn phòng độc đáo; tựa như một thế giới siêu thực trong mơ. Ảnh: Sia.az
Nhà nghỉ Hằng Nga tại Đà Lạt (Việt Nam) còn được gọi là "ngôi nhà điên". Nhà có cầu thang uốn lượn và những căn phòng độc đáo; tựa như một thế giới siêu thực trong mơ. Ảnh: Sia.az
Những ngôi nhà nổi ở London (Anh) được xây dựng trên xà lan và thả trôi theo dòng sông. Thiết kế hiện đại, không gian mở và cửa sổ lớn mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Ảnh: Nottingham Post
Những ngôi nhà nổi ở London (Anh) được xây dựng trên xà lan và thả trôi theo dòng sông. Thiết kế hiện đại, không gian mở và cửa sổ lớn mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Ảnh: Nottingham Post
Ngôi nhà hang động ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) là một khách sạn được xây dựng trên vách đá. Nơi đây mang đậm nét kiến ​​trúc truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ như mái và trần nhà hình vòm. Ảnh: Agoda
Ngôi nhà hang động ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) là một khách sạn được xây dựng trên vách đá. Nơi đây mang đậm nét kiến ​​trúc truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ như mái và trần nhà hình vòm. Ảnh: Agoda
Nằm chênh vênh trên những cột trụ ở Thorpeness (Anh), công trình mang tên "ngôi nhà trên mây". Nhà thiết kế nhiều cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn ngoạn mục ra vùng nông thôn xung quanh. Ảnh: Bờ biển Suffolk)
Nằm chênh vênh trên những cột trụ ở Thorpeness (Anh), công trình mang tên "ngôi nhà trên mây". Nhà thiết kế nhiều cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn ngoạn mục ra vùng nông thôn xung quanh. Ảnh: Bờ biển Suffolk)
Ngôi nhà vỏ sò ở thành phố Mexico gây ấn tượng bởi hình dáng độc đáo và bức tường khảm màu tạo nên hiệu ứng cầu vồng. Ảnh: Homedit
Ngôi nhà vỏ sò ở thành phố Mexico gây ấn tượng bởi hình dáng độc đáo và bức tường khảm màu tạo nên hiệu ứng cầu vồng. Ảnh: Homedit
#ngôi nhà độc đáo thế giới #thiết kế kiến trúc sáng tạo #nhà nổi trên sông #nhà trên cây độc đáo #nhà hang động Cappadocia #ngôi nhà hình cây nấm

