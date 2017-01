Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ TNGT khiến 29 người thương vong

Liên quan đến vụ xe chở khách tham quan chùa Ba Vàng gặp nạn khiến 2 người chết, 27 người bị thương tối 30/1 (mùng 3 Tết), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình có nạn nhân tử vong và thăm hỏi sức khoẻ các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông trong dịp Tết Đinh Dậu, đặc biệt là các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội xuân 2017.

Chiếc xe chở khách bị tai nạn 29 người thương vong.

Trong nội dung công điện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo công tác y tế cứu chữa nạn nhân bị thương để giảm mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 30/01/2017 tại thành phố Uông Bí.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có tính phổ biến trong dịp Lễ Tết; bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân quay lại các thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường hàng không; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện, xử lý nghiêm tình trạng chở quá số người quy định, tăng giá vé sai quy định; ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý những phản án của người dân về vi phạm hoạt động vận tải hành khách, tình hình ùn tắc giao thông qua đường dây nóng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, đặc biệt là các đài truuyền hình, phát hanh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phải tuyệt đối tuân thủ quy định: đã uống rượu bia thì không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá số người quy định; sử dụng dụng cụ cứu sinh khi đi phương tiện thuỷ nội địa; không vượt đường ngang qua đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm tàu sắp đến và quan sát an toàn khi qua các đường ngang dân sinh không có cảnh báo.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tại hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, báo cáo từ UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), vào hồi 8h00 ngày 30/1, xe ô tô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 17K-2869 chở 29 người xuất phát từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đi tham quan, vãn cảnh Chùa Ba Vàng , TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi đi tham quan, trên đường xuống, xe gặp tai nạn tại khu vực tổ 8 ( khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Vụ tai nạn xe khách ở Quảng Ninh khiến 2 người tử vong, 27 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe bị mất lái. Danh sách nạn nhân tử vong gồm cháu: Nguyễn Văn Chiếu (SN 1999, quê quán Đông La, Đông Hưng, Thái Bình) và anh Bùi Hữu Nhật (SN 1981, quê quán Đông La, Đông Hưng, Thái Bình).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các ngành chức năng, TP Uông Bí trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, đưa những người bị nạn cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển.

Theo thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày từ ngày 26/01 - 30/01/2017 (từ ngày 29 đến mùng 3 Tết) toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn, làm chết 118 người (bình quân 24 người/ngày), bị thương 197 người,