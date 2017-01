Đầu năm ngư dân trúng hàng trăm triệu nhờ “lộc trời”

Hàng trăm ngư dân ở huyện Diễn Châu, Nghệ An đã trúng hàng trăm triệu đồng từ “lộc trời” khi ra khơi đầu năm.

Vừa ăn Tết, vừa tranh thủ làm lễ xuất hành cho chuyến ra khơi đầu năm. Sáng 30.1 hàng trăm chiếc bè của ngư dân xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã cập bến, mang theo hàng tấn tép biển vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Văn Phiệt, xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: “Những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, tranh thủ thời tiết nắng ấm, trời không mưa thuận lợi cho việc đánh bắt tép. Hàng trăm bè thuyền của ngư dân huyện Diễn Châu, đã căng buồm bắt gió ra khơi”.

Hầu hết ra khơi dịp này là các bè, thuyền đánh bắt ngắn ngày. Trung bình mỗi bè từ hai đến ba người, từ khoảng 1h sáng đã dùng lưới, vây kéo, đèn ra biển để khai thác tép.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, hàng trăm chiếc bè đã cập bến đem theo hàng tấn tép biển. Có bè trúng đậm được từ 4 đến 5 tạ tép biển và một số hải sản khác.

Chị Nguyễn Thị Vinh, một thương lái xã Diễn Thành, Diễn Châu cho biết: “Năm nay tép to con, lại đẹp nên giá rất cao. Từ 1,5 triệu/1 tạ tép khô, nếu bán tươi cũng được khoảng 800 nghìn”. Thời gian này, chỉ trong vòng 2 ngày mồng 2, 3 Tết đã có hàng trăm chiếc bè trúng đậm, đem lại Tết ấm no cho nhiều gia đình”.

Được biết, loại hải sản như tép biển được khai thác từ biển trong những ngày đầu năm rất dễ bán, vì tươi, ngon.

Theo nhiều ngư dân, thường thì mọi năm phải ra ngày rằm thì các thuyền bè, mới bắt đầu ra khơi đánh bắt “lộc trời” lấy may. Thế nhưng năm nay, do thời tiết đẹp, nên ngư dân ra khơi đầu năm đã rất may mắn.

Hiện nay, chỉ tính riêng toàn huyện Diễn Châu đã có gần 200 bè lớn nhỏ chưa kể các thuyền lớn, đánh bắt xa khơi trong chuyến đầu năm đã thu về hàng trăm triệu đồng.

Những chiếc bè đang cập bến sau một đêm đánh bắt.



Anh Phạm Văn Hoành ngư dân xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu chia sẻ: “Đánh bắt bằng bè không tốn kém chi phí, chỉ cần 200 nghìn tiền dầu và nua buổi ra khơi là có tiền triệu. Nếu như mùa nào cũng được như những ngày đầu năm 2017, thì ngư dân có một cuộc sống sung túc”.

Đối với ngư dân ven biển huyện Diễn Châu, Nghệ An vụ tép này được xem là "lộc trời” cho, đem lại may mắn cho ngư dân và báo hiệu một mùa biển năm 2017 thuận lợi.

Được biết, sau những chuyến khởi hành đầu xuân này, người dân các vùng ven biển huyện Diễn Châu, Nghệ An đã chuẩn bị phương tiện tiếp tục cho những chuyến biển may mắn kế theo.