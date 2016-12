CSGT Hà Nội nói về nghi vấn thanh niên bị truy đuổi ngã chảy máu

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội vừa lên tiếng về nghi vấn cán bộ của đội này truy đuổi khiến nam thanh niên ngã chảy máu mồm.

Clip Nam thanh niên chảy máu mồm, nghi bị CSGT Hà Nội truy đuổi - Nguồn Facebook:

Ngày 29/12, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội - cho biết, vụ việc nghi vấn cán bộ CSGT của đội truy đuổi nam thanh niên khiến người này bị ngã chảy máu mồm không giống như thông tin được đăng tải trên một số trang mạng xã hội.

Nam thanh niên chảy máu nghi do bị CSGT truy đuổi. Ảnh cắt từ clip.

Trung tá Ngọc cho hay: "Nam thanh niên xuất hiện trong clip đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn đèo 3 người, có nồng độ cồn 0,45mg/lít khí thở. Tuy nhiên, khi bị cán bộ CSGT đội 1 dừng lại kiểm tra liền gọi thêm người nhà ra uy hiếp".

Theo Đội trưởng Đội CSGT số 1, h iện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục làm rõ. Những thông tin cho rằng, nguyên nhân khiến nam thanh niên bị ngã chảy máu khắp người do bị CSGT truy đuổi đều không đúng.

Khu vực xảy ra vụ việc ở khu vực chân cầu Chương Dương (Hà Nội) tập trung rất đông người dân vào tối 28/12.

Trước đó, t ối 28/12, một số trang mạng xã hội đăng tải một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo trắng đứng đội mũ bảo hiểm nhưng trên mặt, tay... có máu. Đi kèm với đoạn clip, nhiều thông tin cho rằng, nam thanh niên bị CSGT truy đuổi nên đã bỏ chạy và ngã vào vỉa hè ở khu vực chân cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh hiện trường có rất nhiều người dân tỏ ra bênh vực nam thanh niên.