Người Việt và những câu chuyện tử tế năm 2016

Sáng 3/12, câu chuyện Hải Lâm (học sinh lớp 2) khoanh tay xin lỗi khi đi xe đạp tông trúng taxi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi hành động trung thực, dám chịu trách nhiệm của cậu bé 7 tuổi. Ảnh: Hùng Sơn. Tối 11/11, ảnh chụp mảnh giấy ghi lời xin lỗi của Nguyễn Thế Tùng dán trên kính ôtô được nhiều diễn đàn chia sẻ. Hành động này khiến chủ xe xúc động, coi đó như món quà ý nghĩa. Ảnh: Hữu Chung. Câu chuyện xe SH bị gãy một bên gương ở bãi đỗ công cộng thu hút sự chú ý của dân mạng ngày 1/10. Nguyễn Khánh Huyền (19 tuổi, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân) - chủ nhân xe máy - chia sẻ cô bất ngờ khi nhận được chiếc gương mới gửi kèm lời xin lỗi từ người lỡ làm gãy. Ảnh: Khánh Huyền. Sáng 6/11, hình ảnh chàng trai mặc áo trắng, không ngại nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) cứu chú chó lạ đi lạc thu hút 18.000 like (thích) cùng hàng trăm bình luận. Nhiều dân mạng khen ngợi việc làm của Triệu An và gọi anh là "soái ca áo trắng", "anh hùng cứu chó"... Ảnh: FBNV. Đêm 21/8, trong lúc mọi người bỏ đi khi chứng kiến chú chó Doberman bị đâm vào cổ, Nguyễn Duy Tuyên (22 tuổi, Hòa Bình) đã sẵn sàng để lại bạn gái trên đường, đưa "người bạn nhỏ" đi bệnh viện. Hành động này của anh khiến dân mạng khen ngợi, khâm phục. Ảnh: Linh Bella. Ngày 22/8, một chiếc xe tải chở hoa quả rơi xuống cầu Đông Hà, Quảng Trị. Thay vì hôi của, người dân địa phương đã nhặt giúp, thậm chí mua phần trái cây bị dập hỏng cho tài xế. Ảnh: Cáp Anh Tài. Khoảnh khắc Nguyễn Kim Anh dừng lại giữa trời mưa dông, mặc áo mưa cho bà cụ tại phố Nam Cao (Hà Nội) chiều 28/5 khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Quan Trần. Ngày 9/10, hình ảnh chàng trai bán vé số bị cụt hai tay được cô Cúc - chủ quán bún tại chợ Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) - đút cẩn thận từng miếng, giống như người mẹ đang chăm sóc con trai đã lay động không ít dân mạng. Ảnh: Bảo Lâm.

