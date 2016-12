Công bố nguyên nhân Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức cuộc họp báo công bố nguyên nhân vụ việc Bí thư tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong.

Một mình Đỗ Cường Minh gây án



Chiều 26/12, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi họp báo công bố thông tin liên quan vụ án đối tượng Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái - đã dùng súng bắn Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy tử vong. Cuộc họp báo do ông Phạm Ngọc Thắng – PGĐ Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - chủ trì.

Tại cuộc họp báo, Công an tỉnh Yên Bái công bố nguyên nhân, diễn biến vụ án dựa trên căn cứ vào kết quả thu thập được tại hiện trường, quá trình điều tra vụ án.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 18/8/2016, Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo qua điện thoại di động của chị Ngô Thị Bích Liên, Trưởng phòng quản trị Văn phòng Tỉnh ủy về việc ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc ở trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái (thuộc tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), ngoài ra phát hiện Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nằm gục tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn.

Trong khi đang cấp cứu ông Ngô Ngọc Tuấn và Đỗ Cường Minh, lực lượng công an ở hiện trường nhận được tin báo ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh uỷ cũng bị bắn tại phòng làm việc ở trụ sở Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái (thuộc tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Mặc dù bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và kíp bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên ông Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn và Đỗ Cường Minh đã tử vong vào chiều cùng ngày 18/8/2016.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã thành lập hội đồng khám nghiệm tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy không có có dấu hiệu bị lục soát, cậy phá, các cánh cửa ra vào, cửa sổ ở trạng thái đóng, nguyên vẹn.

Tại phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường đã phát hiện và thu giữ 4 vỏ đạn và 2 đầu đạn, 1 chiếc điện thoại. Tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn phát hiện và thu giữ 4 vỏ đạn và 4 đầu đạn; 1 súng quân dụng K59 để trong ngăn tủ làm việc của ông Tuấn, súng ở tình trạng đã bắn hết đạn (nòng súng thò ra ngoài); 2 chiếc điện thoại di động của ông Tuấn; 1 chiếc USB; 1 chiếc cặp sách đặt ở giữa phòng sát nơi nằm của Đỗ Cường Minh (bên trong cặp có 1 chai nhựa loại 1,5 lít, có chứa đầy xăng; 1 hộp tiếp đạn súng K59 bên trong có 8 viên đạn; 1 bật lửa ga; 1 áo sơ mi).

Khám xe ôtô của Đỗ Cường Minh đỗ ở sân Ban tổ chức Tỉnh ủy phát hiện dưới tấm lót sàn trong xe ôtô có 1 con dao nhọn tự chế (chuôi gỗ) dài 35cm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Công an kiểm tra 1 điện thoại tại phòng ông Phạm Duy Cường và 2 điện thoại, 1 USB tại phòng ông Ngô Ngọc Tuấn nhưng không phát hiện dữ liệu gì liên quan vụ án trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi đối với ông Phạm Duy Cường: Có 4 vết đạn bắn vào; ông Ngô Ngọc Tuấn: Có 3 vết đạn bắn vào. Tử thi Đỗ Cường Minh có 1 vết đạn bắn vào tại vùng thái dương đỉnh phải.

Theo tài liệu công bố của cơ quan điều tra, khoảng 6h30 ngày 18/8/2016, Đỗ Cường Minh (SN 1963, là Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái) từ nhà của mình điều khiển xe ôtô Honda Civic biển kiểm soát 29Z - 5024 chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1971, là cán bộ một cơ quan đoàn thể tỉnh) đến làm việc. Sau khi chị Hà xuống xe thì Đỗ Cường Minh tiếp tục điều khiển xe ô tô đến Văn phòng tỉnh ủy. Trên đường đi, Đỗ Cường Minh đã gọi điện nói chuyện với lái xe của ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy.

Khi đến trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy, Minh xuống xe, xách cặp đi vào ngồi ở phòng khách số 1 (gần phòng họp Hội đồng nhân dân), sau đó xách cặp đi lên tầng 2 đứng chờ ở ngoài phòng làm việc của ông Cường. Khi thấy ông Cường đến phòng làm việc thì Minh vào theo và dùng súng K59 (súng quân dụng được trang bị) bắn 4 viên đạn vào người ông Cường. Bắn xong, Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống xe ô tô của Minh và điều khiển xe đi đến đỗ tại sân của Ban Tổ chức tỉnh uỷ. Sau đó, Minh xách theo chiếc cặp sách màu đen đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách phòng của đồng chí Phạm Duy Cường khoảng 150 mét).

Khi đến gần cửa phòng làm việc của ông Tuấn, gặp anh Âu Văn Hải (lái xe Ban tổ chức Tỉnh ủy) nói trong phòng đang có khách nên Minh đứng chờ và nói chuyện với anh Hải tại hành lang ngoài cửa. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách của Hội đồng nhân dân tỉnh ra về thì Minh đi vào phòng đồng chí Tuấn và khép cửa lại, sau đó Minh dùng súng K59 bắn 3 viên đạn vào người đồng chí Tuấn rồi Minh tự bắn 1 viên đạn vào đầu mình để tự sát.

Nguyên nhân Đỗ Cường Minh bắn Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định chỉ có một mình Đỗ Cường Minh, dùng súng khẩu súng KL1844, 06000018 do Công an tỉnh Yên Bái cấp bắn chết ông Cường và ông Tuấn. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên Minh đã có hành vi nổ súng bắn chết ông Cường và ông Tuấn.

Theo Công an tỉnh Yên Bái công bố, động cơ gây án của Đỗ Cường Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định: Do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn.

Đông đảo nhà báo, phóng viên đến đưa tin buổi họp báo.

Những yếu tố, nguyên nhân trong mâu thuẫn tình ái được loại trừ. Cơ quan công an cũng làm việc với vợ ông Đỗ Cường Minh và vợ ông Minh cho biết, vợ chồng không có mâu thuẫn, ghen tuông gì trước khi xảy ra vụ án. Trước đó mấy hôm, ông Minh có nói đi gặp ông Cường để xin tiếp tục ở lại làm việc. Bản thân ông Minh cũng không vay nợ cơ quan hay ai trong gia đình. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị.

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, với tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CA quyết định đình chỉ vụ án với lý do Đỗ Cường Minh đã chết.

Nhiều tình tiết mới được công bố

Tại cuộc họp báo, trung tá Phạm Anh Sơn - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái đọc bản kết luận điều tra vụ Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bị sát hại .

“Các vỏ đạn, đầu đạn và dấu vết đường vân thu trên chai nhựa 1,5 lít trong cặp có chưa chất lỏng màu xanh. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an kết luận, khẩu súng thu giữ tại hiện trường vụ án là súng ngắn K59 thuộc vũ khí quân dụng, 8 vỏ đạn, 6 đầu đạn được thu giữ tại hiện trường vụ án. Các vỏ đạn, đầu đạn do khẩu súng trên bắn ra. Trên chai nhựa đựng chất lỏng màu xanh thu giữ tại hiện trường vụ án có dấu vân tay của Đỗ Cường Minh. Chất lỏng đựng trong chai nhựa loại 1,5 lít được giám định kết luận là xăng.

Đại diện Công an tỉnh Yên Bái thông tin về diễn biến, nguyên nhân vụ án.

Trung tâm pháp y tỉnh Yên Bái kết luận, nguyên nhân chết của ông Ngô Ngọc Tuấn là đa vết thương, tràn máu, tràn khí màng phổi, vết thương xuyên thấu cổ. Kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái, nguyên nhân chết của ông Phạm Duy Cường là đa vết thương, vết thương sọ não, vết thương từ giữa môi dưới và cung răng xương hàm phía bên trái, vết thương xuyên thấu ngực bụng. Kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái cũng kết luận nguyên nhân chết của Đỗ Cường Minh là do vết thương sọ não hở, vết thương xuyên thấu hộp sọ từ vùng thái dương đỉnh bên phải sang vùng đỉnh chẩm bên trái”.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, phát hiện 1,5 tỷ đồng và 100.000 USD trong két sắt phòng ông Ngô Ngọc Tuấn là tiền hai vợ chồng ông Tuấn tích góp nhiều năm. Gia đình ông Tuấn mua két sắt riêng để ở phòng làm việc của ông Tuấn cho an toàn.