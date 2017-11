Chân dung 21 nguyên thủ thế giới dự APEC 2017 tại Đà Nẵng

Từ ngày 6 đến 11/11, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị chào đón các đoàn đã hoàn tất. Ảnh Đào Quang Tuyên/Zing. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng 20 nguyên thủ thế giới sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng đặc khu Hồng Kông. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Thủ tướng Papua New Guinea, ông Peter O'Neill. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern. Tổng thống Chilê, bà Michelle Bachelet. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski. Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe. Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-Ocha. Nhà lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ông Moon Jae In, Tổng thống Hàn Quốc.

