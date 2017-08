Quân đội Iraq tiêu diệt hơn 300 phiến quân IS ở Tal Afar

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq tiêu diệt hơn 300 phiến quân IS và giải phóng 31 quận huyện của thành phố Tal Afar.

Ngày 24/8, phát ngôn viên Quân đội Iraq, ông Yahya Rasul thông báo Quân đội Iraq tiêu diệt hơn 300 phiến quân IS và giải phóng 31 quận huyện của thành phố Tal Afar.

Xe bọc thép của Quân đội Iraq chiến đấu trên đường phố Tal Afar. Ảnh: Sputnik

Tại một cuộc họp báo chung với phát ngôn viên Ryan Dillon của liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu, phát ngôn viên Yahya Rasul cho biết: "Tổng cộng có 302 phiến quân IS đã bị tiêu diệt, 31 quận huyện của Tal Afar đã được giải phóng".



Theo Rasul, hiện còn chưa đầy 2.000 phiến quân IS ở Tal Afar, chủ yếu là các tay súng nước ngoài.

Phát ngôn viên Rasul nhấn mạnh: "Các tay súng IS trong thành phố Tal Afar không còn con đường nào khác: hoặc đầu hàng hoặc bị tiêu diệt". Ông Rasul nói thêm rằng hiện chưa ấn định được thời điểm cụ thể kết thúc chiến dịch giải phóng Tal Afar , tuy nhiên chiến dịch này sẽ không kéo dài.

Về phần mình, phát ngôn Ryan Dillon viên lưu ý rằng tất cả các căn cứ của liên minh chỉ là tạm thời cho đến khi kết thúc cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq.

Ngày 20/8, Thủ tướng Iraq Haider Abadi tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng Tal Afar, cách thành phố Mosul khoảng 30 dặm. Thành phố Tal Afar là căn cứ lớn cuối cùng của phiến quân IS nằm trên biên giới Iraq với Syria.